'Theriané' - virální fenomén, který extremisté používají k podpoře 'anti-woke' rétoriky
25. 2. 2026
Ve Španělsku se o "therianech" mluví už více než týden. Ale kde jsou ti slavní theriané? Weby a televizní pořady, které téma fascinovalo, šířily na TikToku a Instagramu desítky obrázků údajných členů této marginální subkultury, kteří se údajně identifikují s některými živočišnými druhy.
Ale na španělských náměstích, kde se měli o uplynulém víkendu objevit, přilákaní nejasně definovanými výzvami zesílenými médii, se téměř neobjevili. Co se však objevilo, byly prvky, které už byly ústřední pro stejný jev v Americe: morální panika – přehnaná reakce na chování určité skupiny, prezentované jako hrozba –, podvody a manipulace krajní pravice, která podporovala narativ údajného morálního úpadku společnosti, přičemž cílem je rozmanitost.
Uprostřed vzrušení, které v sobotu zachvátilo madridský Puerta del Sol, se ozval výkřik: "Kde jsou theriané, kámo? Opravdu jim chci nakopat zadky!" Ale mezi stovkami lidí, kteří se sešli, aby byli svědky fenoménu, který v uplynulém týdnu ovládl sociální média, byli theriané nápadně nepřítomni. Byla to podobná scéna jako ty, které se odehrávaly po celé zemi: náměstí a parky plné přihlížejících a pár krajně pravicových agitátorů, kteří čekali na slíbené lidsko-zvířecí hybridy.
Ve městech jako Ávila, Salamanca a Segovia místní média informovala o tom, že se theriané nedostavili. Ti, kteří se objevili, byli aktivisty krajně pravicové strany Vox se svými zelenými stany. Pokřiky a výkřiky proti socialistickému premiérovi mnohé překvapily, když se nahlas ptali: "Co má s tím vším společného Pedro Sánchez?"
"Theriánský fenomén je dokonalým příkladem toho, jak algoritmy a sociální média, kombinující politický zájem a morbidní zvědavost, dokážou z ničeho vymyslet zprávu," říká Adrián Juste, analytik think-tanku Al Descubierto, který viděl, jak se tato "kulturní bublina" už před příjezdem do Španělska nafoukla v několika zemích Ameriky, přestože jde o relativně nevýznamnou subkulturu, soustředěnou mezi dospívajícími a skládájící se jednoduše z převlékání za "nelidi" pro "zábavu" nebo jen proto, aby "si bláznivě hráli".
V "therijanské" komunitě je identifikace člověka a zvířete často prezentována jako hravý prostředek, nic víc, vysvětluje Juste. Nejde o lidi s "krizí identity", upozorňuje. Nicméně neobvyklá povaha tohoto jevu způsobila, že se stal virálním, přestože je "triviální". To je to, co vidíme ve Španělsku, vysvětluje Juste a poukazuje na to, jak některé skupiny využívají pozornosti, kterou to vyvolává, aby to prezentovaly jako nejnovější projev údajných přebytků v přijímání rozmanitosti. "Tolerance pro odlišnost je na historickém minimu a je jasné, že existuje diskuse, která to pohání," poznamenává.
Virálnost therianů se tak v rukou krajní pravice a poháněná algoritmy, které odměňují skandály, stává "útokem na trans lidi, na LGBTQ+ lidi, posilujícím narativ o úpadku moderní společnosti, podle kterého odpor proti lidské přirozenosti nebo Božím záměrům nás nakonec vede k úpadku," vysvětluje. "Theriané jsou ukazováni a říkají nám: 'Podívejte, co se stává módním! To je směšné! Půjdeme do pekla!' Takto se vztek a frustrace společnosti přesměrují k něčemu, co ani neexistuje. Z každých 100 komentářů na toto téma je 95 nenávistných, ve smyslu 'vraťte brannou povinnost' nebo 'musí být zbiti'. A to všechno je odtržené od reality. Je to kulturní bublina."
Marcelino Madrigal, expert na sítě a kybernetickou bezpečnost, vysvětluje, že nárůst diskuzí o therianech na sociálních sítích je způsoben vlivem extremistických skupin: "Velmi snadno útočí na dětskou identitu, pohlaví a volby, motivované tím, co nazývají 'woke' politikami." Madrigal to vnímá jako přímý útok na uznání genderové rozmanitosti a transgender lidí, těch, jejichž genderová identita se liší od pohlaví, které jim bylo přiřazeno při narození: "Chtějí se odlišit jako ti, kteří 'brání normální děti', dokonce přehánějí a tvrdí, že lidé se mění v psy a kočky."
Latinská Amerika
Tento způsob jednání není nový. Madrigal vzpomíná, že v letech 2021 a 2022 některé sektory Republikánské strany ve Spojených státech využívaly furries (subkulturu lidí, kteří se oblékají jako zvířata s lidskými znaky) k šíření dezinformací ve školách. Na diskusních fórech jako Reddit kolovala falešná fáma, že některé školy poskytují záchody na toaletách pro studenty, kteří se "identifikují jako kočky" nebo se účastní chlupatých subkultur furry, otherkin či therian. To vše mělo zdůraznit, že po trans lidech jsou na řadě zvířata.
Je snadné vystopovat hysterii, která obklopovala therianový boom v Latinské Americe. Během prvního únorového týdne tento trend explodoval na sociálních sítích v Argentině. První setkání bylo naplánováno na 10. února v centru Buenos Aires. V následujících dnech dominovala online diskuzím kvůli událostem, jako bylo údajné kousnutí čtrnáctileté dívky therianem v provincii Córdoba. Na konci týdne se téma dostalo do krajně pravicové agendy. Média jako La Derecha Diario popsala tento jev jako projev duševní nemoci.
Novinářka Fabiola Solano poukazuje na to, že Argentina fungovala jako laboratoř pro vytváření "funkčního nepřítele": "Rámcování je systematické: patologizace, zesměšňování a přímé spojení s progresivismem, 'woke' agendou a genderovými identitami. Subkultura je prezentována jako duševní porucha, iluze identity nebo výsledek údajného kulturního inženýrství, které rozmazává lidskou identitu." Stačí se podívat na krajně pravicové skupiny na Telegramu, kde uživatelé mluví o "retardovaných v kostýmech" a "zvířatech, se která musí být takto zacházeno, spící na zahradě po celý rok."
Krajně pravicové osobnosti jako Agustín Laje v Argentině a Eduardo Verástegui v Mexiku, oba s dlouhou historií útoků na trans lidi, které vykreslují jako příznaky morálního úpadku Západu, se nyní připojily k vlně znevažování theriánů. Pro ně tito jedinci slouží jako důkaz iluze levicové posedlosti takzvanou "identitární politikou". Laje, jeden z hlavních agitátorů Javiera Mileie, označil tento jev za "degeneraci trans zvířat" a "klíčení mas bez identity". Verástegui uvedl, že "by měli být v psychiatrické nemocnici" a předložil je jako důkaz, že jeho tvrzení o sociální degeneraci byla správná. "Říkali, že se to nikdy nestane, a nazývali nás alarmisty. Rodiny, tohle je víc než znepokojující. Musíme něco udělat NALÉHAVĚ," psal Verástegui v posledních dnech.
Ve Španělsku koluje od víkendu podvod, že vláda Pedra Sáncheze zvažuje schválení měsíční dotace ve výši 426 € pro občany, kteří se identifikují jako zvířata. Způsob, jakým falešné zprávy prezentují tuto "platbu", údajně kvůli "rozdílu v genderovém sebevnímání" mezi theriany, přímo odkazuje na transgender osoby. Falešná videa vytvořená umělou inteligencí kolují také na mobilních telefonech, kde psi útočí na lidi, kteří mají na sobě psí masky a chodí po všech čtyřech.
Mezitím se vlivní krajně pravicoví představitelé ve Španělsku připojili k protitherianské ofenzívě. Jedním příkladem je Sr. Liberal, jehož rétorika je v souladu s Voxem a který svým více než 160 000 sledujícím na X poskytl podobné zprávy komentující shromáždění v Barceloně: "Mladí lidé bez domova a budoucnosti raději ztotožňují se psy, aby unikli [...]. A systém chce, abychom jim tleskali. Jako společnost půjdeme do pekla."
Virálnost bez základu
V Barceloně shromáždění skončilo čtyřmi zatčeními za výtržnictví, ale s velmi malou účastí therianů. To je opakující se téma. Bylo tam hodně hluku, ale málo obsahu. Minulý víkend bylo po celém Španělsku uspořádáno nejméně tucet "therian meetupů". Tato setkání byla propagována na sociálních sítích pomocí AI generovaných obrázků, často bez jasného organizátora. Na většině z nich se objevili jen zvědaví přihlížející. V Madridu a Zaragoze se objevilo několik nezletilých převlečených za kočky, rysy a lišky. Někteří z těch, kteří očekávali mnoho dalších v kostýmech, byli nakonec zesměšněni a obtěžováni.
Gabriela, patnáctiletá dívka s liščí maskou v Madridu, uvedla, že do Puerta del Sol přišla hledat další podobné sobě. Teenagerka uvedla, že se cítila zahlcená a zklamaná z toho, co mělo být "její první setkání s lidmi jako ona", poté co na ni křičeli, aby proti své vůli skočila, obklopena lidmi, kteří ji natáčeli svými telefony. Byli tam jen influenceři, kteří chtěli, aby jejich obsah byl virální, a stovky dětí se shromáždily, aby tento fenomén sledovaly a dělaly si z něj legraci.
Zelené stany v Puerta del Sol nikde nebyly, ale nenávistné komentáře byly rozhodně slyšet. Pro Madrigala je to přesně to, co krajní pravice potřebuje: "Když Vox postaví stan, není to pro děti, ale pro jejich rodiče." Uprostřed šepotu a ohromených tváří přítomných v sobotu prohlásil José Carvajal, otec dvou dívek ve věku 12 a 17 let, že theriané jsou "hromada odpadu". Jeho dcery ho požádaly, aby přijel do Solu zjistit, "jestli se něco děje", a zůstaly kvůli přítomnosti YouTubera Mihaila Amoliho, který měl téměř milion sledujících a skutečně přilákal dav.
Co jsou to 'theriané'?
Theriané jsou lidé, kteří se na psychologické, hravé nebo duchovní úrovni ztotožňují s ne-lidským zvířetem. Je to sociální a kulturní jev, který neznamená fyzickou proměnu nebo víru ve vlastnictví jiného těla, ale spíše vnitřní zkušenost identity. Tento termín pochází z anglického therianthropy, které zase vychází ze starořeckého therion—znamenající zvíře nebo divoké zvíře—a Anthropos—člověk.Tento termín tedy označuje duchovní schopnost proměnit se ve zvíře, ale tato proměna by nenastala fyzicky, ale pouze ve smyslu prožívání vnitřního spojení s konkrétním zvířetem.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse