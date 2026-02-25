Albanese je žernovem na krku OSN
25. 2. 2026
Všichni si pamatují žáka vzadu ve třídě, jak popichoval spolužáky – a pak s otevřenýma očima prohlásil "Kdo, já?", když se učitel otočil.
V OSN tuto roli hraje Francesca Albanese, aktivistka s formálním titulem "Zvláštní zpravodajka pro situaci lidských práv na palestinských územích okupovaných od roku 1967".
Od nástupu do funkce v roce 2022 proměnila Albanese neplacený mandát v globální platformu pro svůj bojovný styl antisionismu a stala se známou kauzou na krajní levici – včetně její radikálnější větve "od řeky k moři".
I podle těchto měřítek však byly její poslední poznámky šokující. Na konferenci pořádané Al Džazírou – kde mezi řečníky vystoupil íránský ministr zahraničí a vysoký představitel Hamásu – Albanese označila Izrael za "společného nepřítele" "lidstva".
Rychle popřela, že by to myslela vážně, a obviňovala manipulaci ze strany protivníků. Přesto neupravené video, které později zveřejnila na svou obranu, kontroverzi jen zhoršilo. Odkazujíc na západní podporu Izraele a to, co nazvala "genocidním narativem", prohlásila: "Nyní vidíme, že – my jako lidstvo – máme společného nepřítele."
Kontext je důležitý. Ale stejně tak vzorec.
Po 7. říjnu Albanese uvedla, že zatímco Hamás vládne Gaze "železnou pěstí", zároveň postavil školy a nemocnice a poskytl faktickou správu území – infrastrukturu, kterou Izrael později zničil. "Když si vzpomenete na Hamás," dodala, "neměli byste nutně myslet na hrdlořezy, lidi ozbrojené až po zuby nebo bojovníky."
Pokud by se takové poznámky braly izolovaně, mohly by být vykládány s laskavostí. Společně tvoří jednotnou linii.
Vzorec přesahuje její vlastní slova. Její manžel, Massimiliano Calì, ekonom Světové banky, loni smazal příspěvky na sociálních sítích, které označovaly Izrael za "nejterorističtější stát světa".
Albanese si však stále udržuje vlivnou podporu. Filmař Spike Lee a nositelka Nobelovy ceny Annie Ernaux patřili mezi ty, kdo tlačili na francouzského ministra zahraničí Jean-Noëla Barrota, aby stáhl svou výzvu k její rezignaci.
Barrot se ani nepohnul. "Její slova jsou odsouzeníhodná – a přidávají se k dlouhému seznamu nepřijatelných provokací, včetně ospravedlnění a relativizace 7. října," nedávno řekl francouzské televizi. Tvrdil, že tato kumulace by ji měla vést k rezignaci.
To je nepravděpodobné. Ačkoliv se k Francii připojily Německo, Rakousko, Itálie a Česko, Albanese si nadále udržuje podporu mezi mnoha izraelskými odpůrci v OSN.
Rada pro lidská práva, která ji jmenovala, se tento týden schází v Ženevě. Je nepravděpodobné, že by zasáhla.
Neochota mluví za vše. I ti, kdo ostře kritizují izraelské chování v Gaze, by si měli uvědomit, že označovat jediný židovský stát světa za "společného nepřítele" lidstva znamená překročit velkou červenou čáru. Odmítnutím konfrontace s touto otázkou OSN riskuje další oslabení vlastní autority – v době, kdy je její význam již nejistý.
Zdroj v angličtině: ZDE
