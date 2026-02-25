Velká Británie schválila největší balík sankcí proti Rusku
25. 2. 2026
"Mezinárodní sankce již připravily Putina o více než 450 miliard dolarů, což je částka odpovídající dvěma letům vynaloženým na jeho nelegální válku," uvedla britská vláda v prohlášení. "Ruská ekonomika už rok stagnuje, její příjmy rychle klesají a příjmy z ropy dosahují nejnižší úrovně od roku 2020. Ve snaze kompenzovat ztrátu příjmů byl Kreml nucen zvýšit daně pro obyčejné Rusy, včetně DPH a daně z příjmu."
Transněfť, jedna z největších společností zabývajících se ropovody na světě, zodpovědná za přepravu více než 80 % ruského ropného exportu, se dostala pod britské sankce. Mezi další energetické cíle patří struktury Rosatom, včetně Rosatom Overseas, stejně jako LNG elektrárny na pobřeží Finského zálivu – Gazprom LNG Portovaja a Cryogas-Vysock LNG (společný podnik Novatek a Gazprombank).
Pod sankce spadlo také 175 společností ze sítě 2Rivers, která se ve skutečnosti stala hlavním provozovatelem tankerů ruské stínové flotily. Dříve se jmenovala Coral, byla vytvořena ázerbájdžánskými podnikateli Tahiri Garajevem a Etibarem Ejjubem. Ten je blízký šéfovi Rosněfti, Igoru Sečinovi, který, jak v roce 2025 informovaly britské orgány činné v trestním řízení a finanční úřady, poskytuje Ejjubovi a Garajevovi "privilegovaný přístup" k produktům společnosti. Na černé listině je také 48 tankerů zapojených do přepravy ruské ropy v rámci obcházení sankcí.
Financial Times identifikovaly nejméně 48 společností v síti Ejjuba a Garajeva, protože všechny používaly stejný soukromý e-mailový server.
Velká Británie také zasadila ránu bankovnímu sektoru tím, že na seznam sankcí zařadila Post Bank, Točka Bank, Transkapitalbank, Absolut, Sinara, Avers, Lanta-Bank, Fora Bank a Ak-Bars Bank.
Sankce byly uvaleny na 49 organizací a jednotlivců "zapojených do dodávek ruskému vojenskému stroji, včetně mezinárodních dodavatelů, kteří dodávají životně důležité zboží, komponenty a technologie pro ruské drony a další zbraně, jež terorizují nevinné ukrajinské občany," uvádí prohlášení. Restriktivním opatřením podléhají společnosti z Číny, Indie, Thajska a SAE.
Zdroj v angličtině: ZDE
