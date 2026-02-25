Izraelský genocidní terorismus, den 869
25. 2. 2026
Israel's genocidal terrorism, on live stream. Day 869. https://t.co/S5bRf6WB7o— Zachary Foster (@_ZachFoster) February 24, 2026
Humanitární podmínky pro vysídlené osoby v Gaze se zhoršují, pokračující deště zaplavují tábory a smývají silnice, což ještě více ztěžuje pohyb a každodenní přežití.
„Rozšiřování pravomocí Izraele [na Západním břehu] porušuje mezinárodní právo a zasahuje do samého jádra jakéhokoli budoucího palestinského státu.“ To je pravda, a EU to usnadňuje tím, že obchoduje s nelegálními izraelskými osadami, a to navzdory závazku stanovenému Mezinárodním soudním dvorem, aby tak nečinila.
Humanitarian conditions for displaced people in Gaza are worsening as ongoing rains flood camps and wash away roads, making movement and daily survival even more difficult. pic.twitter.com/UGF9lQZkAE— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) February 24, 2026
Od začátku genocidy v Gaze v říjnu 2023 zabil Izrael nejméně 72 073 Palestinců a nejméně 171 749 jich zranil.
.@kajakallas: "Israel's expansion of powers [in the West Bank] breaches international law and hits at the heart of any future Palestinian state."— Martin Konečný (@MartinKonecny) February 23, 2026
True, and the EU facilitates that by trading w/ Israel's illegal settlements there despite ICJ-stated obligation not to do so. https://t.co/T2kE9ndj1A
Israel has killed at least 72,073 Palestinians and injured at least 171,749 since the beginning of its genocide in Gaza in October 2023. pic.twitter.com/wjTyQ95OUU— Al Jazeera English (@AJEnglish) February 24, 2026
Diskuse