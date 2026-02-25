Izraelský genocidní terorismus, den 869

25. 2. 2026

 Gaza… Kamera Al Jazeery zachycuje #děti a #ženy pod palbou na pláži, jejich křik a strach, a   nemají se kam schovat.



 Humanitární podmínky pro vysídlené osoby v Gaze se zhoršují,  pokračující deště zaplavují tábory a smývají silnice, což ještě více ztěžuje pohyb a každodenní přežití.

„Rozšiřování pravomocí Izraele [na Západním břehu] porušuje mezinárodní právo a zasahuje do samého jádra jakéhokoli budoucího palestinského státu.“ To je pravda, a EU to usnadňuje tím, že obchoduje s nelegálními izraelskými osadami, a to navzdory závazku stanovenému Mezinárodním soudním dvorem, aby tak nečinila. Od začátku genocidy v Gaze v říjnu 2023 zabil Izrael nejméně 72 073 Palestinců a nejméně 171 749 jich zranil.






