Energetické „stanné právo“ (pokračování) – jak přežít nájezd „větrných šmejdů“
25. 2. 2026 / Arnošt Kult
Vláda Petra Fialy rozehrála s českým venkovem nebezpečnou partii. Pod pláštíkem „zelené tranzice“ a evropské směrnice RED III vyhlásila de facto energetické „stanné právo“, které ignoruje práva obcí a občanů. Analýza České společnosti pro energetiku odkrývá šokující skutečnost: stát při zavádění tzv. akceleračních zón lže. Nejenže obchází vlastní občany, ale jedná v přímém rozporu s tím, co po nás skutečně chce Evropská unie. Tento článek bezprostředně navazuje na dřívější příspěvek – též zveřejněný v Britských listech („Energetické „stanné právo“ – aneb jak minulá vláda „obešla“ samosprávu“ – 24. 2. 2026).
Velká lež o „evropské směrnici“
Hlavním argumentem ministerstev je tvrzení, že „Brusel nás nutí stavět větrníky kdekoli“. Dopis České společnosti pro energetiku vládě ČR, ze dne 23. 2. 2026, toto tvrzení zcela vyvrací. Směrnice RED III (článek 15c) totiž výslovně nařizuje prioritní využívání umělých a zastavěných ploch – průmyslových areálů, opuštěných dolů či znehodnocené půdy. Developeři naopak směřují své aktivity do volné krajiny a k malebným českým, moravským a slezským obcím. Proč? Protože zlomit odpor malé vesnice je pro „větrné šmejdy“ levnější a snazší než případně sanovat i související staré ekologické zátěže.
Metody „větrných šmejdů“ – jsou horší než ti solární
Je třeba striktně rozlišovat: zatímco solární boom před 15 lety byl „jen“ gigantickým tunelem na peníze daňových poplatníků, současná větrná „ofenzíva“ je přímým útokem na integritu domova a krajiny. Solární panely na střechách nikomu nevadí, ale např. 270 metrů vysoké větrné věže v sousedství nedotčené přírody či např. architektonicky a historicky cenných městských památkových zón nevratně ničí autentickou kvalitu života.
Do obcí přicházejí emisaři s metodami, které si nezadají s prodejci „předražených hrnců“. Zaprvé používají metodu informačního embarga. Starostové jsou nuceni podepisovat smlouvy o mlčenlivosti. Veřejná správa se tak mění v tajné spiknutí proti vlastním občanům. Zadruhé – zneužívají nouzi. Investoři cílí na chudší regiony (pohraničí či tzv. vnitřní periferie). Slibují „pár drobných“ do obecní kasy výměnou za zničení krajinného rázu a hodnoty nemovitostí občanů na desítky let dopředu. Zatřetí jde o falešné dilema: „Podepište teď a dostanete aspoň něco, nebo stát vyhlásí zónu silou a nedostanete nic.“ Jde o ryzí vydírání, které nemá v právním státě místo.
Manuál pro starosty – jak se bránit a nepodlehnout
Pokud za vámi přijde investor s mapou akcelerační zóny pro větrné elektrárny, postupujte podle následujících bodů opřených o expertní stanoviska České společnosti pro energetiku:
1. Žádejte důkaz o „prioritě ploch“ (Dle čl. 15c RED III)
Dle evropské směrnice musí stát nejprve prokázat, že využil všechny umělé a zastavěné plochy. Pokud stát tuto analýzu prioritních ploch (dle 15c) nemá, je jeho postup nezákonný a v rozporu s komunitárním právem.
2. Odmítněte doložku mlčenlivosti
Smlouva o mlčenlivosti v otázkách veřejného zájmu a nakládání s obecním majetkem je právně napadnutelná a eticky nepřípustná. Argumentujte Aarhuskou úmluvou, která zaručuje právo veřejnosti na informace o životním prostředí. Jakýkoli „tajný“ dokument o větrném parku je v rozporu s touto mezinárodní normou. Starosta, který tají informace před občany, riskuje trestní oznámení pro porušení povinnosti při správě cizího majetku.
3. Napadněte technické mapování
Akcelerační zóny (vytvořené modelem SEEPIA) jsou dle České společnosti pro energetiku odborným paskvilem. Byly vytvořeny „od stolu“ bez znalosti terénu. Vyžadujte po státu podrobné posouzení dopadů na stabilitu přenosové soustavy a riziko blackoutů v regionu. Stát nemá právo ohrozit energetickou bezpečnost vaší obce na základě amatérského pouhého „překrytí dvou map“.
4. Braňte se kulturním dědictvím a zdravím
Odkazujte na Benátskou chartu a Evropskou úmluvu o krajině. Stavba 270 metrů vysoké věže v dohledu historického jádra obce nebo krajinné dominanty je porušením mezinárodních závazků ochrany památek. Zároveň trvejte na dodržení hlukových limitů a ochrany před infrazvukem – současné snahy státu tyto limity „rozvolnit“ jsou útokem na ochranu zdraví.
5. Nepřipusťte referendum v tísni
Pokud investor nabízí peníze (např. 10 000 Kč každému občanovi) výměnou za hlas v referendu, jde o korupční jednání a zneužití finanční tísně (sociální diskriminaci). Upozorněte občany, že jednorázový příspěvek nevykompenzuje trvalý propad ceny jejich domů (často o 20–40 %) a ztrátu klidu.
Závěr – nový „tunel“ nesmí projít
Energetické stanné právo není projevem síly státu, ale jeho slabosti a zkorumpovanosti. Dopis České společnosti pro energetiku vládě ČR, ze dne 23. 2. 2026, dává starostům do ruky legální zbraň: Stát při implementaci RED III podvádí a upřednostňuje větrnou lobby před evropským právem. Starostové, nejste sami – pokud odmítnete podepsat smlouvy se „šmejdy“ a budete trvat na zákonném postupu (aby byly využity nejprve již esteticky a ekologicky znehodnocené plochy, pak teprve přirozeně antropogenně utvářená krajina), právo je na vaší straně. Nenechte se zastrašit termínem „akcelerační zóna“. Jde opět jen o pokus o další gigantické vyvedení peněz z kapes občanů do kapes vyvolených investorů. V sázce není jen česká, moravská a slezská krajina, ale samotné zbytky demokracie v prostoru našeho (krásného – bohužel i převážně chudého, a proto vydíratelného) venkova.
Odkaz na článek: „Akcelerační zóny a právo na horizont: estetika krajiny jako opomíjený veřejný zájem“:
https://blisty.cz/art/131831-akceleracni-zony-a-pravo-na-horizont-estetika-krajiny-jako-opomijeny-verejny-zajem.html
Odkaz na článek: „Energetické „stanné právo“ – aneb jak minulá vláda „obešla“ samosprávu“:
https://www.blisty.cz/art/131881-energeticke-stanne-pravo-aneb-jak-minula-vlada-obesla-samospravu.html
