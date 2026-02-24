Po čtyřech letech brutální ruské agrese na Ukrajině nejen v Česku vítězí trumpismus
24. 2. 2026 / Boris Cvek
Musím pochválit ČT24 za něco, co je, aspoň pokud vím, v českém veřejném prostoru naprosto unikátní shrnutí Trumpova úsilí o mír. Včera po osmnácté hodině na Radiožurnálu v pořadu Kulatý stůl k mému úžasu naopak poslanec Žáček z ODS, historik a zkušený politik v oblasti veřejné kontroly tajných služeb, tvrdil, že prezident Trump vyvíjí na Rusko tlak sofistikovanější (!) než prezident Biden, protože na Rusko tlačí přes Venezuelu a Írán. Neuvěřitelné. Co takový osmadvacetibodový plán? Říká to panu Žáčkovi něco?
Než budu citovat ze stránek ČT24, chci připomenout, že zmíněný plán, který Rusko stejně nepřijalo, sepsali Witkoff a Dmitrijev v Miami v USA na konci října, tedy zástupce Trumpa a Putina. Jednalo se o diktát Ukrajině: musí se vzdát území, musí uspořádat volby, musí omezit svou armádu. Jako úspěch je dosud vydáváno to, že Spojené státy se nechaly Ukrajinou a tzv. Evropou dotlačit k revizi v Miami vypracovaného plánu, nicméně Rusko revizi nepřijalo, přičemž dlouhodobě, konsistentně obviňuje tzv. Evropu a Ukrajinu, že se do vyjednávání míru na Ukrajině nemají plést.
O to neuvěřitelnější jsou neustálé apely zejména politiků Hnutí ANO, ale i jiných českých politiků, že jednání je cestou k míru. Nevidí, neslyší, vůbec je nezajímá realita. Poslanec Vondráček včera ve zmíněném pořadu Kulatý stůl vyprávěl pohádku o tom, že Ukrajina se prostě bude muset vzdát nějakého území a že jednání se povedou o režimu v nárazníkové zóně. Co se do toho Rusku plete? Putina nějaká Evropa nezajímá. Nezajímá ho, co chce Ukrajina. A sofistikovaný tlak Trumpa na Putina spočívá v tom, že Trump Putinovi tleská, vyhrožuje Ukrajině a nechá si od Putina diktovat.
Dobře, co se dá tedy po čtyřech letech brutální ruské agrese na Ukrajině dělat? Putin chce celou Ukrajinu, spolu s Trumpem chtějí vládu krajní pravice v Evropě a rozložení EU, proto podle Trumpa je východní Evropa baštou zdravého rozumu, zejména Orbánistán. Prvním a základním předpokladem, jak zvítězit na Putinem, je záchrana demokracie v EU a v USA. To nevylučuje pomoc Ukrajině. Ale už nyní vidíme bohužel, jak správně upozorňuje ČT24, že pomoc Ukrajině ze strany USA klesla prakticky na nulu. Pan Žáček by to jistě označil za vysokou míru sofistikovaného tlaku Trumpa na Putina. Trump na rozdíl od Bidena tlačí tak moc, že třeba i něco vytlačí – strašně to ale smrdí a je to nevábné konsistence. Hrozí nám rozvrat Francie, Německa i Británie. O tom, co se stane s Maďarskem na jaře, nemluvě.
Ostatně Maďarsko a Slovensko už asi začaly s prací na likvidaci Unie. Výroky našeho premiéra o tom, jak Česko bude prosazovat agendy, které západní vyspělé země nikdy nepřijmou, jim v tom pomáhá. Babiš to neříká proto, že by si myslel, že něčeho v Unii dosáhne, říká to české veřejnosti, aby viděla, jak je Unie neposlušná a hnusná. Čili tím se musíme zabývat na prvním místě. Píšu o tom už několik let: pokud Evropu ovládnou strany jako Fidesz, AfD, ANO, Putin ovládne nejen Ukrajinu, ale i Evropu.
A nyní k citací z ČT24:
„Čtvrtý rok plnohodnotné ruské války proti Ukrajině výrazně poznamenal návrat Donalda Trumpa do Bílého domu. USA snížily pomoc Kyjevu téměř na nulu a tlačí na uzavření dohody, která by válku co nejdříve zastavila, přičemž mnohdy viní napadenou zemi, že dosažení míru brzdí. Zatímco Ukrajina však ukázala vůli se dohodnout i za cenu bolestných ústupků, Rusko všechny dosavadní návrhy odmítlo a trvá na svých maximalistických požadavcích, které by vedly ke zničení nezávislé Ukrajiny a jejímu podrobení Moskvou.
(...)
Následující přehled nabízí výčet návrhů, plánů či dalších pokusů o zastavení války či o posun v jednáních, které Rusko od Trumpova nástupu odmítlo, ignorovalo či jinak sabotovalo. Vysvětluje také některé manipulativní narativy, ke kterým se Rusko uchyluje.
Březen: Rusko nepřijalo třicetidenní plné příměří
Březen: Rusko porušilo energetické příměří a nepřijalo příměří na moři
Duben: Trump mluví o dohodě, Rusko masivně útočí na Kyjev
Květen: Rusko ignoruje návrh na příměří a požaduje nemožné
Léto: Rusko odmítá příměří i jednání se Zelenským
Říjen: Rusko odmítá zmrazení války na současné frontové linii
Listopad: Rusko nepřijalo 28bodový plán
Prosinec: Rusko odmítá upravenou verzi plánu
Zima: Rusko odmítá bezpečnostní záruky pro Ukrajinu“
Jsou to jen titulky odstavců, ale ani podrobnější text podle mě nepodává tu situaci dostatečně realisticky. Tématem je Rusko, ne Trump. I tak je to na české mediální poměry obrovský výkon a díky za něj. Mimochodem: Rusko vždycky odmítalo bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, kterých by ono samo nebylo garantem. Bylo to podmínkou už při jednání o míru na jaře 2022. Rusko vždy, zcela systematicky a logicky, navzdory obrovské energii, kterou na jednání o tom vynaložila Evropa, odmítalo přítomnost mírových sborů na Ukrajině.
Odkaz na ČT24:
https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/svet/prehledne-jak-rusko-sabotuje-mirova-jednani-370564
