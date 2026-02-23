Ruská armáda zasáhla Ukrajinu 50 raketami a téměř 300 drony

23. 2. 2026

V noci 21. února ruští okupanti odpálili nad Ukrajinou 50 raket různých typů, včetně čtyř protilodních Zirkonů a 297 dronů. Informovalo o tom letectvo Ozbrojených sil Ukrajiny na Telegramu.

Podle letectva Ozbrojených sil Ukrajiny zahájili okupanti společný úder na klíčová infrastrukturní zařízení na Ukrajině.

Celkem bylo zaznamenáno 345 prostředků leteckého útoku:

  • čtyři protilodní rakety Zirkon (odpalovací oblast Krym);
  • 22 balistických raket Iskander-M/S-400 (odpalovací oblast – Brjansk, Belgorodská oblast – Rusko, okupované území Doněcké oblasti);
  • 18 řízených střel Ch-101 (odpalovací oblast – Vologdská oblast Ruské federace);
  • dvě řízené střely Iskander-K (odpalovací oblast – Kurská oblast);
  • čtyři řízené rakety Ch-59/69 (odpalovací oblast – Kurská oblast);
  • 297 Šáhid, Gerbera, Italmas a další typy dronů (ze směrů: Brjansk, Kursk, Orel, Šatalovo, Millerovo, Primorsko-Achťarsk – Rusko, Krym), asi 200 z nich Šáhid.

Hlavními směry útoků byly oblasti Kyjev, Oděsa, Kirovohrad a Poltava.

Letecký útok byl odražen letectvem, protiletadlovými raketovými silami, elektronickým bojem a jednotkami bezpilotních systémů, mobilními palebnými skupinami Obranných sil Ukrajiny. Dříve, k 10:00, protivzdušná obrana sestřelila / zneškodnila 33 raket a 274 dronů různých typů:

  • dvě protilodní střely Zirkon;
  • osm balistických raket Iskander-M/S-400;
  • 17 řízených střel Ch-101;
  • dvě střely Iskander-K;
  • čtyři řízené letecké střely Ch-59/69;
  • 274 bezpilotních prostředků různých typů.

"Bylo zasaženo 14 raket a 23 útočných UAV na 14 místech, stejně jako [zaznamenán] pád sestřelených (střepin) UAV na pěti místech," dodalo letectvo Ozbrojených sil Ukrajiny.

Bylo také zaznamenáno, že informace o několika nepřátelských raketách jsou upřesňovány.

Navíc varovali, že útok okupantů pokračuje. Od 10:20 dopoledne byly v ukrajinském vzdušném prostoru opět drony okupantů.

Zdroj v ukrajinštině: ZDE

