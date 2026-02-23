Ruská armáda zasáhla Ukrajinu 50 raketami a téměř 300 drony
23. 2. 2026
Podle letectva Ozbrojených sil Ukrajiny zahájili okupanti společný úder na klíčová infrastrukturní zařízení na Ukrajině.
Celkem bylo zaznamenáno 345 prostředků leteckého útoku:
- čtyři protilodní rakety Zirkon (odpalovací oblast Krym);
- 22 balistických raket Iskander-M/S-400 (odpalovací oblast – Brjansk, Belgorodská oblast – Rusko, okupované území Doněcké oblasti);
- 18 řízených střel Ch-101 (odpalovací oblast – Vologdská oblast Ruské federace);
- dvě řízené střely Iskander-K (odpalovací oblast – Kurská oblast);
- čtyři řízené rakety Ch-59/69 (odpalovací oblast – Kurská oblast);
- 297 Šáhid, Gerbera, Italmas a další typy dronů (ze směrů: Brjansk, Kursk, Orel, Šatalovo, Millerovo, Primorsko-Achťarsk – Rusko, Krym), asi 200 z nich Šáhid.
Hlavními směry útoků byly oblasti Kyjev, Oděsa, Kirovohrad a Poltava.
Letecký útok byl odražen letectvem, protiletadlovými raketovými silami, elektronickým bojem a jednotkami bezpilotních systémů, mobilními palebnými skupinami Obranných sil Ukrajiny. Dříve, k 10:00, protivzdušná obrana sestřelila / zneškodnila 33 raket a 274 dronů různých typů:
- dvě protilodní střely Zirkon;
- osm balistických raket Iskander-M/S-400;
- 17 řízených střel Ch-101;
- dvě střely Iskander-K;
- čtyři řízené letecké střely Ch-59/69;
- 274 bezpilotních prostředků různých typů.
"Bylo zasaženo 14 raket a 23 útočných UAV na 14 místech, stejně jako [zaznamenán] pád sestřelených (střepin) UAV na pěti místech," dodalo letectvo Ozbrojených sil Ukrajiny.
Bylo také zaznamenáno, že informace o několika nepřátelských raketách jsou upřesňovány.
Navíc varovali, že útok okupantů pokračuje. Od 10:20 dopoledne byly v ukrajinském vzdušném prostoru opět drony okupantů.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
