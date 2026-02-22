„Nové pojetí hmoty“: nositel Nobelovy ceny vynalezl stroj, který získává vodu ze suchého vzduchu
22. 2. 2026
Vynález Omara Yaghiho využívá okolní tepelnou energii a dokáže vyprodukovat až 1 000 litrů čisté vody denně.
Ekologický vynález nositele Nobelovy ceny, který poskytuje čistou vodu v případě, že centrální zásobování je přerušeno hurikánem nebo suchem, by mohl zachránit životy na ohrožených ostrovech, říká jeho tvůrce.
Vynález chemika profesora Omara Yaghiho využívá vědecký obor zvaný retikulární chemie k vytvoření molekulárně upravených materiálů, které mohou extrahovat vlhkost ze vzduchu a získávat vodu i v suchých a pouštních podmínkách.
Atoco, technologická společnost založená Yaghim, uvedla, že její jednotky, které jsou velikostí srovnatelné s asi šestimetrovým přepravním kontejnerem a jsou poháněny výhradně ultra nízkoteplotní tepelnou energií, mohou být umístěny v místních komunitách a generovat až 1 000 litrů čisté vody denně, i když jsou centrální zdroje elektřiny a vody přerušeny suchem nebo bouřkami.
Yaghi, který získal Nobelovu cenu za chemii za rok 2025, uvedl, že tento vynález změní svět a přinese prospěch ostrovům v Karibiku, které jsou náchylné k suchu. Dodal, že by to mohlo být řešením pro země, které potřebují dopravit vodu do odříznutých komunit po hurikánech, jako byly Beryl a Melissa, které zanechaly tisíce lidí bez vody.
„Hurikány jako Melissa nebo Beryl způsobily silné povodně, zničily domy a úrodu a ovlivnily tisíce životů v Karibiku. Tato devastace je jasným připomenutím naléhavé potřeby zvýšit odolnost zásobování vodou v ohrožených oblastech, zejména v malých ostrovních státech náchylných k extrémním povětrnostním jevům,“ řekl Yaghi.
Yaghi dodal, že tento vynález by mohl představovat klimaticky šetrnou a udržitelnou alternativu k jiným způsobům získávání vody, jako je odsolování, které může představovat hrozbu pro ekosystémy, když se koncentrovaná slaná solanka vrací zpět do oceánu.
Minulý měsíc zpráva OSN uvedla, že planeta vstoupila do „éry globálního vodního bankrotu“, kdy téměř tři čtvrtiny světové populace žijí v zemích klasifikovaných jako vodně nejisté nebo kriticky vodně nejisté.
„Přibližně 2,2 miliardy lidí stále nemá přístup k bezpečně spravované pitné vodě, 3,5 miliardy nemá přístup k bezpečně spravované kanalizaci a přibližně 4 miliardy lidí trpí alespoň jeden měsíc v roce vážným nedostatkem vody,“ uvádí zpráva.
V karibském státě Grenada, který se skládá ze tří ostrovů a který byl v roce 2024 zničen hurikánem Beryl, nabízí Yaghiho vynález paprsek naděje, zejména pro ostrovy Carriacou a Petite Martinique, které byly nejvíce zasaženy katastrofou a čelí trojité hrozbě bouří, sucha a pobřežní eroze.
„Schopnost této technologie fungovat mimo síť pouze s využitím energie z okolí je pro nás obzvláště zajímavá,“ řekl Davon Baker, vládní úředník a environmentalista z Carriacou.
Carriacou a Petite Martinique, které stále pociťují následky hurikánu Beryl, jsou nuceny dovážet vodu z Grenady, aby se vypořádaly s obdobími sucha, která se každým rokem zdají být intenzivnější a delší.
„V současné době zvažujeme komplexní strategie obnovy a odolnosti a technologie získávání vody z atmosféry, kterou vyvinul profesor Yaghi, řeší několik kritických výzev, kterým čelíme: vysoké náklady a uhlíkovou náročnost, jakož i riziko kontaminace při dovozu vody; zranitelnost centralizovaných systémů vůči škodám způsobeným hurikány; a potřebu decentralizovaných řešení, která mohou fungovat, když selže tradiční infrastruktura,“ řekl Baker
Yaghi, který vyrůstal v uprchlické komunitě v Jordánsku, řekl, že ho inspirovaly těžkosti, které zažil v domě bez tekoucí vody a elektřiny. Ve svém projevu na banketu při příležitosti udělení Nobelovy ceny vzpomněl, jak voda do jeho pouštní komunity přicházela od vlády jednou za týden nebo za dva.
„Pamatuji si, jak se po naší čtvrti šířila zvěst, že ‚přijde voda‘, a jak jsem spěchal, abych naplnil všechny nádoby, které jsem našel, než voda přestane téct.“
Tento vynález popsal jako „vědu schopnou přetvořit hmotu“ a vyzval vedoucí představitele, aby „odstranili překážky, chránili akademickou svobodu“ a „vítali globální talenty“.
„Pokud jde o klima, čas pro kolektivní akci již nastal. Věda je tu. Nyní potřebujeme odvahu – odvahu odpovídající velikosti úkolu –, abychom mohli dát příští generaci nejen zachycování uhlíku, ale také planetu hodnou jejich nadějí,“ řekl.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse