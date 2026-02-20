USA vytvořily webovou stránku, která Evropanům umožní prohlížet blokovaný materiál
Freedom.gov je zřejmě spravován pobočkou amerického Ministerstva vnitřní bezpečnosti
Podle agentury Reuters vytvořily USA portál, který Evropanům umožní prohlížet blokovaný materiál, včetně projevů nenávisti a terorismu.
Portál „freedom.gov“ umožní uživatelům po celém světě obejít vládní kontrolu nad jejich materiálem. Stránka obsahuje grafiku přízračného koně cválajícího nad Zemí a motto: „Informace jsou moc. Získejte zpět své lidské právo na svobodné vyjádření. Připravte se.“
Ačkoli zprávy naznačují, že portál byl vyvinut ministerstvem zahraničí, doména se zdá být spravována Agenturou pro kybernetickou bezpečnost a bezpečnost infrastruktury (CISA), která je pobočkou Ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS). DHS také spravuje Imigrační a celní službu (ICE).
Stalo se tak poté, co Trumpova administrativa do značné míry zrušila program ministerstva zahraničí s názvem Internet Freedom, který financoval grassrootsové skupiny po celém světě, které vyvíjely technologie k obcházení cenzury. V uplynulém desetiletí tento program poskytl více než 500 milionů dolarů odborníkům na digitální práva – od Myanmaru přes Írán a Kubu až po Venezuelu –, kteří vyvinuli nástroje používané místním obyvatelstvem pro přístup k globálnímu internetu.
Tyto nástroje umožnily během nedávného výpadku internetu zpřístupnit fotografie a videa z Íránu; jsou hojně využívány novináři a aktivisty po celém světě.
Podle zdrojů se zdá, že Freedom.gov je snahou o přesměrování a politizaci programu Internet Freedom.
Bývalý americký úředník řekl: „Působí to spíše jako divadlo. Čte se to spíše jako bojovné politické prohlášení. Neshody americké vlády s EU ohledně svobody projevu nejsou z hlediska politiky nic nového. Ale portál tohoto druhu jde ještě o krok dál a veřejně prohlašuje, že americká vláda se zajímá o svobodu projevu i mezi našimi spojenci v Evropě.“
Internet Freedom financoval nástroje, které jsou open-source a chrání soukromí – technologie, jejichž kód lze kontrolovat a které nevystavují své uživatele sledování. Tyto nástroje nebyly navrženy americkými firmami, ale technologickými odborníky z celého světa, kteří jsou obeznámeni s místními cenzurními režimy.
Ačkoli je freedom.gov zdánlivě také projektem „svobody internetu“, nenavrhuje ochranu soukromí – místo toho se zdá, že směruje uživatele do neprůhledného centrálního systému kontrolovaného americkou vládní agenturou.
„To, o čem teď mluvíte, je soustředění provozu prostřednictvím americké federální agentury, která je organizována a udržována v uzavřeném režimu – na rozdíl od mnoha projektů zaměřených na svobodu internetu, open source a ochranu soukromí,“ řekl Andrew Ford Lyons, nezávislý konzultant v oblasti digitální bezpečnosti a odolnosti médií, který pracoval na předchozích projektech zaměřených na svobodu internetu v USA.
„Cenzura“, proti které se web údajně staví, není výpadek internetu nebo široká omezení materiálu, jaká platí v Číně a Íránu, ale evropská omezení nenávistných projevů a nelegálního materiálu, jaká jsou obsažena v zákoně o digitálních službách nebo britském zákoně o online bezpečnosti.
„Když jsem pracoval s novináři v Myanmaru nebo občanskou společností v Afghánistánu, pomáhal jsem správným lidem získat správné nástroje, aby mohli dělat, co chtějí. Jedná se konkrétně o pomoc například rozzlobenému muži v Schöndorfu, aby viděl neonacistické tweety od muže z Arkansasu,“ řekl Ford Lyons.
„Pokud Trumpova administrativa tvrdí, že obejde zákazy materiálu, bude v podstatě pomáhat uživatelům v Evropě získat přístup k nenávistným projevům, pornografii a materiálům sexuálního zneužívání dětí,“ řekla Nina Jankowicz, bývalá americká úřednice a expertka na dezinformace.
Jankowiczová dodala, že je podivné, že stránka vypadá, jako by ji spravovala CISA, jejíž působnost před Trumpem zahrnovala volební infrastrukturu a zahraniční dezinformace v USA. „Stránka je sama o sobě propagandistickým nástrojem,“ řekla.
CISA „je skupina, která dříve zajišťovala, aby ministři zahraničí měli k dispozici nástroje, které potřebovali k boji proti zahraničním dezinformacím. Nyní tvrdíme, že naši spojenci v Evropě představují pro Američany větší hrozbu než hrozby národní bezpečnosti ze strany Ruska a Číny.“
Trumpova administrativa a americké technologické společnosti se dostávají do eskalujícího sporu s EU ohledně snah bloku regulovat velké technologické společnosti. Evropská komise zahájila vyšetřování společnosti X kvůli šíření sexualizovaných deepfakes; na začátku tohoto měsíce vyhrožovala společnostem Meta opatřeními kvůli zjevnému porušení antimonopolních pravidel.
Mezitím v prosinci Trumpova administrativa zakázala vstup do USA pěti Evropanům, včetně bývalého komisaře EU Thierryho Bretona, kvůli jejich práci na regulaci nenávistných projevů a dezinformací.
Tuto konfrontaci předznamenal americký viceprezident JD Vance ve svém projevu na loňské Mnichovské bezpečnostní konferenci, ve kterém kritizoval Evropu za cenzuru médií, moderování materiálu a politickou korektnost a prohlásil, že svoboda projevu je na ústupu.
„Bylo to jako křížová výprava Trumpovy administrativy, ještě než se dostala k moci. Otázka svobody projevu je podle nich tématem, které dobře zapadá do jejich programu,“ řekl Jankowicz.
„Mohou tak prezentovat dichotomii my proti nim: USA brání svobodu projevu a všechny ostatní země regulují internet.“
Mluvčí amerického ministerstva zahraničí řekl agentuře Reuters, že americká vláda nemá program na obcházení cenzury specifický pro Evropu, ale dodal: „Digitální svoboda je však pro ministerstvo zahraničí prioritou, a to včetně šíření technologií na ochranu soukromí a obcházení cenzury, jako jsou VPN.“
CISA byla požádána o komentář.
