Macron hájí předpisy pravidla EU pro AI a slibuje tvrdý postup proti digitálnímu zneužívání dětí
20. 2. 2026
Francouzský prezident odmítá kritiku USA, zatímco António Guterres a Narendra Modi varují před znučíváním dětí a monopoly v oblasti AI
Emmanuel Macron reagoval na kritiku USA ohledně snah Evropy regulovat AI a slíbil, že během francouzského předsednictví G7 bude chránit děti před „digitálním zneužíváním“.
Ve svém projevu na summitu AI Impact v Dillí francouzský prezident vyzval k přísnějším ochranným opatřením poté, co se svět rozhořčil nad tím, že chatbot Grok Elona Muska byl použit k vytvoření desítek tisíc sexuálně laděných obrázků dětí, a uprostřed rostoucího znepokojení nad koncentrací moci AI v rukou několika málo firem.
Jeho slova zopakoval generální tajemník OSN António Guterres, který delegátům – včetně několika amerických technologických miliardářů – řekl, že „žádné dítě by nemělo být pokusným subjektem pro neregulovanou AI“.
„O budoucnosti AI nemůže rozhodovat několik zemí ani ji nelze ponechat na libovůli několika miliardářů,“ řekl Guterres.
„AI musí patřit všem.“
Bill Gates měl vystoupit, ale na poslední chvíli se odhlásil kvůli obnovenému zájmu o jeho minulé vazby na odsouzeného pedofila Jeffreyho Epsteina.
Mezitím se pokus indického premiéra Narendry Modiho o demonstraci jednoty mezi předními technologickými miliardáři zvrtl, když rivalové z OpenAI a Anthropic nešikovně odmítli na pódiu podat si ruce.
Modi stál uprostřed řady 13 technologických manažerů, včetně vedoucích představitelů společností Google, Meta a Microsoft, kteří všichni zvedli sepjaté ruce – kromě Sama Altmana a Daria Amodeiho. Amodei se v roce 2021 od OpenAI odtrhl kvůli rozdílům v názorech na to, jak řídit bezpečnostní rizika.
Ve středu obnovil hlavní poradce Bílého domu pro AI, Sriram Krishnan, kritiku Trumpovy administrativy vůči regulaci AI a vyzdvihl zákon EU o AI. Delegátům řekl, že bude i nadále „kritizovat“ legislativu, která „nepodporuje podnikatele, kteří chtějí vyvíjet inovativní technologie“.
Macron však na mezivládním summitu řekl: „Na rozdíl od toho, co říkají někteří špatně informovaní přátelé, Evropa se nesoustředí slepě na regulaci. Evropa je prostorem pro inovace a investice, ale je to bezpečný prostor, a bezpečné prostory v dlouhodobém horizontu vyhrávají.“
Výzkum zveřejněný tento měsíc organizacemi Unicef a Interpol v 11 zemích zjistil, že nejméně 1,2 milionu dětí nahlásilo, že jejich obrázky byly v uplynulém roce zmanipulovány do sexuálně explicitních deepfakes. V některých zemích bylo postiženo jedno z 25 dětí, což odpovídá jednomu dítěti v každé třídě.
„Není žádný důvod, proč by naše děti měly být online vystaveny tomu, co je v reálném světě zákonem zakázáno,“ řekl Macron. „Naše platformy, vlády a regulační orgány by měly spolupracovat, aby se internet a sociální média staly bezpečným prostorem.
Proto ve Francii zahajujeme proces zákazu sociálních sítí pro děti mladší 15 let.“
Mezi přítomnými technologickými manažery byl i Sam Altman, generální ředitel OpenAI, který čelí soudnímu sporu s rodinou Adama Rainea, šestnáctiletého mladíka, který spáchal sebevraždu poté, co o sebevraždě hovořil s ChatGPT.
Altman delegátům řekl, že rychlé tempo vývoje umělé inteligence znamená, že „do konce roku 2028 by se více intelektuální kapacity světa mohlo nacházet uvnitř datových center než mimo ně“. Zdůraznil také naléhavou potřebu „regulace nebo ochranných opatření“ a vyzval k vytvoření orgánu podobného Mezinárodní agentuře pro atomovou energii, který by dohlížel na mezinárodní koordinaci AI.
Dario Amodei, spoluzakladatel společnosti Anthropic, uvedl, že je „znepokojen autonomním chováním modelů AI, jejich potenciálem pro zneužití jednotlivci a vládami a jejich potenciálem pro ekonomické vytěsnění“.
Modi uvedl, že je „nezbytné, aby AI byla bezpečná pro děti a řízená rodinou“, přirovnal vznik AI k objevu ohně a označil jej za „hlubokou transformaci v dějinách lidstva“.
Indie se snaží zaujmout pozici třetí největší AI velmoci na světě za USA a Čínou. Společnost Google tento týden oznámila investici ve výši 15 miliard dolarů do datových center a podmořských kabelů spojujících Indii s USA a dalšími zeměmi.
Modi uvedl, že „musí existovat stanovené úrovně autenticity obsahu v digitálním světě... lidé musí vědět, co je autentické a co bylo vygenerováno umělou inteligencí“.
Tyto zásahy přicházejí uprostřed rostoucího znepokojení veřejnosti ohledně společenských rizik umělé inteligence, protože nejmodernější modely zůstávají z velké části pod kontrolou asi čtyř amerických společností a několika čínských konkurentů.
Modi nastínil alternativní vizi, která využívá 1,4 miliardy obyvatel Indie jako obrovský růstový trh pro technologické firmy. Řekl: „Musíme zabránit monopolu umělé inteligence. Mnoho národů považuje umělou inteligenci za strategické aktivum, a proto je vyvíjena důvěrně a její dostupnost je pečlivě řízena.
„Naše země Indie však zastává odlišný názor. Věříme, že technologie, jako je AI, bude skutečně prospěšná pro svět pouze tehdy, když bude sdílená a když bude k dispozici otevřený zdrojový kód.“
Jeho výroky se zdály být namířeny proti USA, kde přední modely AI nejsou open-source a nelze je bez povolení používat ani přizpůsobovat. Naproti tomu přední čínské systémy, jako DeepSeek a Qwen, jsou z velké části open-source.
¨Zdroj v angličtině ZDE
