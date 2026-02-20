Znepokojivé hromadění vojenské síly na západním Balkáně?
20. 2. 2026
Tyto regionální dynamiky se projevily nerovnoměrně, přičemž Srbsko jasně vedlo před deseti lety. V reakci na to i sousední země modernizovaly své armády, byť různými způsoby. Členové NATO jako Albánie, Černá Hora a Severní Makedonie se zaměřili především na splnění požadavků schopností aliance a interoperability. Modernizace Chorvatska, partnera z NATO, je podobně ovlivněna požadavky aliance, ale také akutní nejistotou vyplývající z "větších státních" ambicí Srbska a jeho rychlé militarizace. Mezitím se nečlenské členy NATO Bosna a Hercegovina a Kosovo potýkají s autonomnějšími a regionálně citlivějšími kalkulacemi. Kolektivním výsledkem není bezprostřední válka, ale složité prostředí formované nerovnoměrnými schopnostmi, asymetriemi aliancí a soupeřícími politickými narativy. Tyto faktory definují strategický kontext, v němž se nyní odehrává vojenská modernizace. Ačkoliv se region pravděpodobně nevrací ke konfliktům 90. let, objevuje se bezpečnostní dilema bez jasných zábran: obranná opatření jednoho státu mohou nechtěně zvýšit nejistotu u jiných.
To je nyní důležité, protože podmínky, které dříve tlumily eskalaci, slábnou. Externí bezpečnostní záruky působí méně automaticky a signály odstrašení jsou stále nekonzistentnější. Ruská válka na Ukrajině narušila předpoklady o zdrženlivosti, hranicích a nákladech na použití síly. V tomto prostředí militarizace nevyžaduje agresivní úmysl stát se destabilizujícím. Mylné vnímání, asymetrické schopnosti a narativy, které označují sílu za legitimní, mohou vyvolat krize rychleji než politické instituce dokážou reagovat. Lídři NATO a EU by proto měli usilovat o větší opatření na budování důvěry a politickou transparentnost v celém regionu.
Poválečný Balkán v přechodu
Po katastrofálních etnických válkách 90. let byl Balkán definován opatrným odzbrojením a kontrolou zbrojení, vnějšně garantovaným mírem a spoléháním na mezinárodní dohled. Války zanechaly nevyřešené etnoteritoriální spory, které nadále formují vnímání bezpečnosti. Nejvýrazněji Srbsko neuznává nezávislost Kosova, zatímco Bosna a Hercegovina zůstává vnitřně rozdělená podle etnopolitických linií v rámci Daytonu. Ačkoli rozsáhlé násilí skončilo před desítkami let, spory o suverenitu, ochranu menšin a hranice přetrvávají, což činí vojenské signalizace neobvykle citlivými. Toto nevyřešené dědictví znamená, že i rozvoj obranných sil je často interpretován skrze prizma minulých konfliktů, nikoli jako čistě technická modernizace. Historie konfliktu zůstává klíčová pro to, jak regionální státy interpretují vojenské signály a posuzují rizika.
Vztahy mezi Srbskem a Kosovem více než dvě desetiletí po válce v letech 1998 až 1999 zůstávají složité. Ačkoliv Srbsko Kosovo neuznává, obě země se dohodly na dialogu zprostředkovaném Evropskou unií — ačkoliv jeho realizace byla charakterizována polovičatými opatřeními a porušováním. Periodické krize, od sporů o správu na severu Kosova až po násilné incidenty zahrnující bezpečnostní složky, bránily plné normalizaci. Navzdory dialogu s EU a dlouhodobé mírové misi NATO v Kosovu zůstávají vztahy křehké a náchylné k eskalaci.
Od 90. let většina balkánských zemí upřednostňuje ekonomické oživení a institucionální rozvoj před vojenskými schopnostmi. Plná integrace do NATO se stala hlavním bezpečnostním pilířem Albánie, Chorvatska, Černé Hory a Severní Makedonie, formovala modernizaci obrany jednotlivých zemí v rámci aliance. Srbsko se naopak vydalo složitější cestou, vyvažovalo ambice regionální dominance s vazbami na Moskvu, Peking a později na Evropu. Bosna a Hercegovina a Kosovo usilují o vstup do NATO, ale čelí specifickým strukturálním a politickým omezením, která omezují tempo a rozsah jejich modernizace.
V letech 2000 až 2015 si Srbsko udržovalo významnou latentní kapacitu, včetně těžké obrněné techniky a protiletadlových systémů, které zdědilo z jugoslávské éry. Po roce 2015 Srbsko přešlo z latentní schopnosti k aktivní modernizaci, přičemž to bylo většinou nepozorováno vnějšími pozorovateli. Navzdory postupně rostoucím výdajům na obranu výroční zprávy Evropské komise o Srbsku neuznaly tento vzestupný trend až do roku 2020, kdy byly vojenské výdaje Srbska meziročně zvýšeny téměř o 30 % a nákupy z Ruska a Číny byly poprvé explicitně zmíněny. Přístup Srbska kladl důraz na sílu dědictví, selektivní modernizaci a diverzifikaci nákupů — což zemi postavilo do pozice prvního hybatele vojenského rozvoje v regionu.
Srbsko: Strategické budování a diverzifikace nákupů
Srbští představitelé tuto modernizaci prezentují jako reakci na zhoršující se regionální bezpečnostní prostředí. Oficiální narativy často uvádějí expanzi NATO v jihovýchodní Evropě, sladění Kosova se západními bezpečnostními strukturami a dlouhodobou přítomnost sil NATO v Kosovu a Bosně a Hercegovině jako důkaz strategického omezení. Z pohledu Bělehradu je pro zachování autonomie a svobody jednání nezbytná diverzifikace dodavatelů a investice do pokročilých schopností.
Srbské budování začalo kolem roku 2015 zvýšenými investicemi do bojových letadel, protivzdušné obrany, obrněných vozidel, dronů a elektronického boje. Obranný rozpočet přesáhl do poloviny 20. let 21. století dvě miliardy dolarů ročně, což představuje přibližně 2,5 procenta HDP. Toto zrychlení nastalo poté, co klíčové regionální státy již vstoupily do NATO (Maďarsko v roce 1999; Rumunsko a Bulharsko v roce 2004; a v roce 2009 Chorvatsko a Albánie). Černá Hora a Severní Makedonie se připojily k NATO později (v letech 2017 a 2020), poté co už byla trajektorie Srbska v plném proudu. Důležité je, že srbská národní bezpečnostní a obranná strategie nestanovují rozšiřování NATO na Balkáně jako hlavní důvod militarizace. Ve skutečnosti Srbsko udržuje formální spolupráci s NATO prostřednictvím programu Partnerství pro mír a Individuálního akčního plánu partnerství, což zdůrazňuje vícerozměrné úsilí spíše než otevřenou konfrontaci.
Strategie nákupu Srbska posílila jeho záměr formovat regionální vojenskou rovnováhu ve prospěch svých politických cílů. Srbsko získalo izraelské technologie pro přesné údery a sledování a francouzské stíhačky Rafale, přičemž si zachovalo ruské a čínské systémy. Na rozdíl od členů NATO, jejichž modernizace je z velké části řízena požadavky na interoperabilitu aliance a kolektivními obrannými závazky, přístup Srbska odrážel nezávislé strategické priority.
Paralelně s vojenskou modernizací srbští vůdci prezentovali politické narativy zdůrazňující ochranu spoluobčanů žijících v zahraničí — zejména v Kosovu, Bosně a Černé Hoře — a historické stížnosti spojené se ztrátou území a kontroly. Zatímco na domácí scéně signalizovalo obranný záměr, takové rámcování formovalo regionální vnímání a zvýšilo citlivost na srbské vojenské kroky. Tato kombinace veřejného rámcování a rostoucích schopností zanechala sousedy velmi dobře si vědomými toho, že špatné odhady záměrů Srbska mohou nést reálná rizika.
Srbské politické ambice a rozhodné kroky se protnuly v září 2023, kdy těžce ozbrojení muži přešli do severního Kosova, zabili policistu a zanechali tam obrněná vozidla a zbraně. Vyšetřování vystopovalo vybavení a výcvik až do Srbska. Nešlo o ojedinělý případ. Následovalo opakované zvýšení přítomnosti srbských vojsk podél hranic s Kosovem během období zvýšeného napětí, což opakovaně vyvolávalo regionální i mezinárodní obavy. Ačkoliv Bělehrad přímou účast popřel, incident ukazuje, jak se prostor pro chybu zúžil. I drobné chyby v kalkulacích se mohou rychle vyhrotit, což posiluje bezpečnostní dilema, které definuje regionální dynamiku.
Sousední státy: Reaktivní modernizace
Vojenské posilování Srbska vyvolalo řadu národně odlišných vojenských modernizačních opatření v celém regionu. Tyto reakce nejsou výsledkem kolektivního plánování nebo koordinace, ale paralelních národních rozhodnutí formovaných různými faktory, včetně statusu aliance, domácích omezení a odlišných vnímání hrozeb.
Albánie zrychlila snahy splnit požadavky NATO na 2 % HDP ročně investovaná do obrany do roku 2024, přímo ovlivněna rostoucí kapacitou Srbska v oblasti leteckých a raketových operací. Plánovači upřednostňovali protivzdušnou obranu, modernizaci dělostřelectva a mechanizované jednotky schopné čelit regionálním mocenským asymetriím. Albánie také hostí investice NATO a modernizaci infrastruktury, přičemž modernizační snahy mají posílit připravenost národní obrany a zároveň zůstat v souladu s požadavky na schopnosti aliance a interoperabilitu.
Chorvatsko se modernizovalo v rámci NATO, když získalo stíhačky Rafale, bojová vozidla pěchoty Bradley a vrtulníky Black Hawk. Země také objednala tanky Leopard 2, drony Bayraktar a raketové systémy s vysokou pohyblivostí. Tyto akvizice měly za cíl udržet rovnováhu regionální letecké a mechanizované síly, aby Chorvatsko mohlo konkurovat vylepšeným schopnostem Srbska a zároveň zůstat interoperabilní s jednotkami NATO. Obranné plány kladly důraz na připravenost a operační flexibilitu, čímž posilovaly důvěryhodnost, aniž by destabilizovaly region. Modernizace obrany Chorvatska je také v souladu se širšími bezpečnostními cíli EU a ukazuje, jak členství v alianci ovlivňuje nákupy a plánování.
Namísto rozsáhlé modernizace se jak Černá Hora, tak Severní Makedonie zaměřily na odolnost — aby jejich síly mohly efektivně operovat v rámci NATO a za proměnlivých regionálních podmínek formovaných vznikajícím závodem ve zbrojení. Černá Hora klade důraz na síly rychlé reakce a společný výcvik, zatímco zakoupila dvě francouzské hlídkové lodě. Severní Makedonie usiluje o modernizaci v souladu s požadavky aliance, získává mechanizované jednotky a zlepšuje schopnosti leteckého průzkumu. Objednala americká lehká taktické vozidla a bojová vozidla Stryker, italské vrtulníky (čtyři AW149 a čtyři AW169M), turecké houfnice Boran ráže 105 mm a francouzský systém protivzdušné obrany krátkého dosahu Mistral 3.
Kosovo, které nemá členství v NATO, rozšířilo Kosovské bezpečnostní síly pod dohledem NATO. Země se zaměřila na budování důvěryhodného, viditelného odstrašujícího prostředku schopného rychlé reakce na přeshraniční vniknutí. Plánovači při formování doktríny, výcviku a nákupů Kosova výslovně zohledňovali vojenskou převahu Srbska. Kosovo investovalo do dronů a domácí výroby munice, čímž posílilo strategickou autonomii. Každé rozhodnutí — od velikosti jednotky až po výběr vybavení — odráželo myšlenku, že rostoucí vojenská síla Srbska zúžila prostor pro kosovskou chybu.
Bosna a Hercegovina reagovala na obranné nárůsty v regionu opatrněji, postupně zvyšovala výdaje a zároveň upřednostňovala připravenost, interoperabilitu NATO tam, kde je to možné, a výcvik. Země je omezena vnitřní politickou fragmentací a zaměřuje se na zlepšení řízení a velení a na cvičení v souladu s NATO.
Pro nečlenské státy v regionu, konkrétně Kosovo a Bosnu a Hercegovinu, představuje vojenské posilování klasické bezpečnostní dilema: obranná opatření přijatá za nejistoty mohou zvýšit vnímání nejistoty pro ostatní bez bezpečnostních záruk. Členové NATO jsou naopak začleněni do kolektivní obranné architektury a jejich modernizace je primárně řízena požadavky na schopnosti aliance a interoperabilitu. Plánování národních sil v rámci NATO však stále více zohledňuje rozšiřující se letecké, raketové a obrněné schopnosti Srbska a následné změny v regionální vojenské rovnováze.
Obranný průmysl, strategická autonomie a vnější vliv
Kromě rozmístění sil a nákupů je obranný nárůst na západním Balkáně stále více ovlivněn oživením domácího obranného průmyslu a rostoucí rolí externích dodavatelů.
Národní obranný průmysl se znovu objevuje jako strategický nástroj. Srbský Jugoimport SDPR zahrnuje munici, dělostřelectvo, obrněná vozidla a bezpilotní systémy, podpořené státem podporovaným exportem a domácími investicemi. Chorvatský průmysl, ač menší, odpovídá standardům NATO a zaměřuje se na modernizaci, údržbu a interoperabilitu. Bosna a Hercegovina se specializuje na výrobu munice a dělostřelectva, což signalizuje růstový potenciál, pokud se politická omezení uvolní. Albánie, Kosovo a Chorvatsko zahájily společné projekty, jako je vozidlo Shota Mine-Resistant Ambush-Protected Vehicle, což odráží regionální posun směrem k selektivní soběstačnosti a udržitelné kapacitě.
Vnější mocnosti formují strategické prostředí. Rusko, Čína, Turecko a státy Perského zálivu nabízejí zbraně a poradenské služby. Srbsko si udržuje silné vazby s ruskými a čínskými dodavateli, zatímco Albánie a Kosovo těží z pomoci NATO a turecké technologie dronů. Tyto konkurenční vlivy komplikují interoperabilitu, zvyšují nejistotu a posilují bezpečnostní dilema regionu.
Průmyslová expanze může posílit konvenční odstrašení a zároveň zkomplikovat signalizaci. Větší domácí výrobní a nákupní autonomie snižuje zranitelnost vůči vnějším šokům, avšak rychlá militarizace bez transparentnosti může krize eskalovat. Tyto dynamiky zdůrazňují, že vojenská modernizace na západním Balkáně už není pouze národní záležitostí. Řízení rizik závisí na záměrných politických rozhodnutích týkajících se transparentnosti, koordinace a vnějšího zapojení, které mohou buď stabilizovat region, nebo umožnit zpevnění mylných představ.
Politické dopady a strategická rozhodnutí
Ačkoliv závody ve zbrojení na západním Balkáně jsou v plném proudu, odrážejí přípravu, nikoli paniku. Raná militarizace Srbska udávala tempo. Sousedé mimo NATO, jako Bosna a Kosovo, reagovali opatrně na řízení regionálního rizika, zatímco členové NATO modernizovali podle specifických aliancních standardů a standardů interoperability.
K přerušení cyklu vojenského budování a snížení rizika chyb a eskalace je nutná politika zdrženlivosti. Konkrétní opatření na budování důvěry, včetně rozšířené komunikace mezi armádami — konkrétně včasné oznámení o hlavních cvičeních, účasti na mechanismech transparentnosti a většího zveřejňování plánů veřejných zakázek — by mohla pomoci. NATO navíc může sehrát roli tím, že posiluje normy dekonflikce s nečlenskými státy, zatímco Evropská unie může využít podmíněnost přistoupení k motivaci týkající se transparentnosti a zdrženlivosti. Bez takových opatření by vojenská modernizace, byť obranného záměru, mohla nadále vyvolávat vzájemné podezření a eskalační rizika v regionu.
Lídři NATO i EU zdůraznili, že normalizace vztahů mezi Srbskem a Kosovem je nezbytná pro dlouhodobou regionální stabilitu, zejména s ohledem na přítomnost aliance v Kosovu a sousedních členských státech. Evropská unie využívá politický a ekonomický vliv především prostřednictvím podmíněnosti, spojuje integrační vyhlídky Srbska s normalizací vztahů s Kosovem, zatímco geopoliticky a ekonomicky se odklání od Ruska. Washington naopak považuje balkánskou stabilitu za nedílnou součást širší evropské bezpečnosti, přičemž uznává, že mylné vnímání nebo nekontrolovaná militarizace mohou vytvářet zranitelnosti, které mohou zneužít vnější mocnosti.
Evropa a Spojené státy by měly mít jasné pochopení vojenského vývoje na Balkáně a toho, jak by nerovnováhy mohly ovlivnit stabilitu. Odpovědnost v tomto kontextu znamená dodržování standardů aliance pro členy NATO, závazky transparentnosti pro nečlenské státy a zdrženlivost v politickém a vojenském signalizování v celém regionu. Bez těchto zábran hrozí modernizace spíše posilováním nejistoty než odstrašením.
Západní Balkán si udrží stabilitu pouze při disciplinované transparentnosti a rozvážné vojenské modernizaci. Jinak by špatné kalkulace a špatné interpretace mohly vyvolat nové krize mezi starými sousedy, které by se mohly rychle vymknout kontrole.
