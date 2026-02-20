Rusko a Írán uprostřed blížícího se amerického útoku na íránský režim oznámily společné námořní cvičení
20. 2. 2026
Manévry začnou 19. února, uvedl íránský námořní admirál Hasan Maksúdlu. "Cílem je posílit námořní bezpečnost a prohloubit vztahy mezi námořnictvy obou zemí," uvedl íránský námořní představitel, aniž by specifikoval, kdy má cvičení skončit.
Předtím ruský prezidentský poradce Nikolaj Patrušev uvedl, že Rusko, Írán a Čína vyslaly válečné lodě do Hormuzského průlivu na společná cvičení "Námořní bezpečnostní pás – 2026". Jedná se o osmý takový manévr, který se od roku 2019 koná z iniciativy íránského námořnictva. Během cvičení Teherán oznámil částečné uzavření Hormuzského průlivu, který slouží jako důležitá dopravní tepna pro dodávky ropy a zkapalněného zemního plynu na světový trh. Ministerstvo obrany Ruské federace naopak zveřejnilo video, na kterém ruská korveta "Stojkij" přijíždí do přístavního města Bandar Abbas, kde sídlí íránské námořnictvo. Ministerstvo poznamenalo, že ruští a íránští vojenští námořníci "synchronizovali akce, aby zajistili bezpečnost civilní plavby".
Mezitím se Spojené státy, které soustředily skupinu válečných lodí u pobřeží Íránu, připravují na vojenskou operaci proti Teheránu. Podle zdrojů CBS News může začít už v sobotu 21. února, ale prezident Donald Trump zatím neučinil konečné rozhodnutí. Poradce šéfa Bílého domu řekl Axiosu, že operace bude tažením "spíše jako plnohodnotná válka" než přesnými údery. Dříve zdroje CNN uvedly, že americké síly by mohly útočit na íránské vůdce, vládní agentury, jaderná zařízení a výrobu balistických raket v zemi.
Současně Bílý dům pokračuje v diskusi o možném útoku na Írán, zvažuje rizika eskalace i "politické a vojenské důsledky zdrženlivosti", poznamenali rozhovorové CBS. Tisková mluvčí Bílého domu Caroline Leavitt naopak zdůraznila, že pro Teherán "by bylo moudré uzavřít dohodu s prezidentem Trumpem a jeho administrativou", aby se zabránil útoku.
Další kolo jednání mezi Teheránem a Washingtonem o íránském jaderném programu se konalo 17. února v Ománu. Podle agentury Reuters stanovily Spojené státy podmínku, že Teherán musí do dvou týdnů předložit podrobné návrhy na vyřešení sporů. Dříve, v červnu 2025, vedlo podobné ultimátum k zahájení operace Midnight Hammer, série úderů na íránská jaderná zařízení.
