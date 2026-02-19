Robert Reich: Proč zdanění bohatých dává obrovský smysl
19. 2. 2026
čas čtení 5 minut
Nový starosta New Yorku Zohran Mamdani právě navrhl zvýšit daně z nemovitostí ve městě o téměř 10 procent – pokud se mu nepodaří přesvědčit guvernérku New Yorku Kathy Hochulovou, aby zvýšila daně z příjmů bohatých. Ta se k tomu staví zdráhavě.
V Kalifornii mezitím spoluzakladatel Googlu Sergei Brin spolu s bývalým generálním ředitelem Googlu Ericem Schmidtem a dalšími miliardáři financují několik iniciativ voličů, které mají omezit zavedení nové daně pro miliardáře v Kalifornii. Kalifornský guvernér Gavin Newsom je také proti.
Proč jsou guvernéři nejprogresivnějších a nejbohatších států Ameriky tak neochotní zvýšit daně nejbohatším z bohatých?
Nejlaskavější odpověď je, že se obávají, že bohatí opustí jejich státy. (Méně laskavá odpověď je, že jsou v kapse zmíněných bohatých.)
Guvernéři Hochul a Newsom: Nebojte se zvýšení daní pro bohaté.
Je pravda, že několik bohatých lidí možná opustí New York nebo Kalifornii, pokud se jim zvýší daně, ale důkazy naznačují, že drtivá většina zůstane.
Když miliardář a newyorský starosta Mike Bloomberg čelil ve svém prvním funkčním období rozpočtovému deficitu, zvýšil daně z nemovitostí o 18,5 procenta. Bohatí Newyorčané hrozili, že odejdou. Většina z nich to neudělala.
Graf od „Citizens Budget Commission“ (financované bohatými Newyorčany) má údajně ukázat „klesající podíl“ New Yorku na počtu milionářů v zemi – z 12,7 procenta v roce 2010 na 8,7 procenta v roce 2022 – jako důkaz toho, že Newyorčané utíkají před vysokými daněmi.
Tento „klesající podíl“ však není způsoben útěkem Newyorčanů, ale rostoucím počtem milionářů v Texasu, Floridě a Kalifornii.
Studie Fiscal Policy Institute nezjistila žádný významný odliv bohatých obyvatel státu New York v reakci na zvýšení daní v roce 2017 ani 2021. Odhaduje se, že druhé zvýšení daní přineslo přibližně 3,6 miliardy dolarů ročně. Od té doby se počet bohatých Newyorčanů zvýšil.
Když Massachusetts v roce 2022 schválilo „daň pro milionáře“, bohatí obyvatelé Bay State pohrozili odchodem. Neodešli. Místo toho stát podle studie People’s Policy Project získal 5,7 miliardy dolarů na dodatečných příjmech, zatímco počet milionářů ve státě vzrostl.
Poté, co New Jersey zvýšilo své nejvyšší daňové sazby, výzkumníci zjistili malou migraci mezi milionáři. Opatření přineslo značné příjmy.
Jiný výzkum zkoumal 45 milionů daňových přiznání rodin nebo jednotlivců s příjmem přes 1 milion dolarů. Ukazuje, že bohatší domácnosti se stěhují do jiného státu ještě méně než domácnosti se středními příjmy nebo chudé domácnosti.
Proč bohatí zůstávají na místě, i když se jim zvyšují daně? Protože jsou bohatí! Mohou si dovolit zůstat.
Většina lidí se nechce stěhovat – buď proto, že v okolí žijí jejich přátelé, rodiče nebo děti, nebo nechtějí narušit vzdělávání svých mladších dětí, nebo mají v dané oblasti síť obchodních partnerů a klientů, nebo se jim líbí kulturní vyžití, nebo nechtějí řešit právní a administrativní problémy spojené se stěhováním.
Většina lidí se stěhuje, protože musí. Řekne jim to jejich zaměstnavatel. Nebo je k tomu donutí nejlepší práce, kterou mohou dostat. Nebo se musí starat o nemocného rodiče. Nebo jejich stárnoucí těla již nesnesou chlad.
Ale bohatí se stěhovat nemusí. Studie Fiscal Policy Institute zmíněná výše ukazuje, že v roce 2023 se 1 % nejbohatších lidí stěhovalo z New Yorku méně často než lidé ze všech ostatních příjmových skupin.
Superbohatí obyvatelé New Yorku a Kalifornie jsou bohatší než kdykoli předtím; bohatství, které nashromáždili, je větší, než jakékoli jiné skupině Američanů kdy patřilo; nevědí, co se všemi svými penězi dělat. Daně, které by podle předložených návrhů platili, jsou ve srovnání s jejich majetkem nepatrné, téměř zaokrouhlovací chyby.
Ano, spoluzakladatel PayPal Peter Thiel (který financoval senátní kampaň JD Vance) opustil Kalifornii a stěžoval si na daň pro miliardáře. Stejně tak venture kapitalista David Sacks (nyní Trumpův „car“ pro kryptoměny a AI), Elon Musk a Mark Zuckerberg z Meta (který údajně koupil sídlo v Miami).
Je však třeba si položit otázku: je Kalifornie opravdu o tolik horší, kdyby ztratila Thiela, Muska a Zuckerberga?
Možná, že zvýšení daní pro superbohaté nejenže poskytne tolik potřebné daňové příjmy, ale také bude působit jako jakýsi dezinfekční prostředek, který očistí město nebo stát od několika jeho nejškodlivějších a sociálně nezodpovědných obyvatel. Další důvod, proč tak učinit!
978
Diskuse