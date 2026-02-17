Das Zwei-Geschwindigkeiten-Europa ist Realität: Wer will schon in der B-Mannschaft sein?

17. 2. 2026 / Jiří Hlavenka

Jetzt kommt der eigentliche Spaß: Niemand will zu den europäischen Verlierern gehören

Am Freitag, dem 13. – gab die Europäische Kommission eine ihrer stärksten Erklärungen aller Zeiten ab: "wenn..." (falls nichts passiert, siehe unten), wird eine Zwei-Geschwindigkeiten-EU geschaffen. Eine Gruppe von (mindestens) neun westeuropäischen Ländern, die lange Zeit kein Problem damit haben, sich auf gemeinsame Verfahren zu einigen, wird einen Mechanismus schaffen, um Dinge zu genehmigen, zu denen sie andere Mitglieder nicht um ihre Meinung bitten: denn diese gelten nur für sie. Ich betrachte dies als einen der Durchbruchsschritte in der gesamten Geschichte der EU, und leider ist es symptomatisch dafür, wie wenig Aufmerksamkeit in unserem Land dem geschenkt wird. (Weil unsere Aufmerksamkeit von Social-Media-Ausschnitten überwältigt ist und kein mentaler Raum mehr für wichtige Dinge bleibt).

Übersetzt aus dem Tschechischen von Uwe Ladwig

Worum geht es? Wir können es eine "EU innerhalb einer EU" oder eine "zweite EU" oder die Zweigeschwindigkeiten-EU nennen, wie wir wollen. Sie wird schnellere Transformationsschritte mit schnelleren gemeinsamen Integrationen, den Abbau schriftlicher und ungeschriebener Barrieren, eine erhöhte Wettbewerbsfähigkeit und ein höheres Wirtschaftswachstum umfassen. Im Grunde geht es darum, Dinge aus dem berühmten Draghi-Bericht zu erfüllen (ich empfehle, eine KI-Zusammenfassung zu lesen oder besser gesagt, sie ist wirklich lang und nicht einfach). Kurz gesagt, argumentiert Draghi, dass interne Barrieren in der EU denselben Effekt haben, als hätten wir 45 % Zölle auf Waren und mehr als 100 % Zölle auf Dienstleistungen. Draghi sagt – und er hat recht – wir haben keinen einheitlichen Markt in Europa, es ist eine Fiktion und eine Lüge. Beseitigen Sie die Barrieren, ist es, als hätten Sie Zölle abgebaut: Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit erhöhen, Preise senken, den technologischen Fortschritt beschleunigen. (Plus eine Reihe anderer Dinge im üblichen Verfahren, die ich jetzt beiseitelege).





Und warum kann das nicht mit einer Geschwindigkeit gemacht werden?





Die einfache Antwort: Weil die Länder am Rand der EU (einschließlich uns) es blockieren und verzögern. Wieder einmal sehen wir von der Tschechischen Republik aus davon nicht viel, weil wir nicht es nicht beobachten (wie viele große tschechische Medien haben ihren Korrespondenten in Brüssel?), also wissen wir es nicht. Wir beklagen die "EU-Bürokratie", aber sie wird von Vertretern einzelner Nationalstaaten geschaffen. Wir gießen selbst Sand in die Zahnräder und schwören dann "bei der EU", dass es quietscht.





Die EU arbeitet bei wichtigen Angelegenheiten einstimmig, was bedeutet, dass jeder eine Entscheidung blockieren kann. Tatsächlich ist Erpressung häufiger als Blockieren – das betreffende Land will etwas, weil irgendein lokaler BabišFicoOrbán vor seinen Wählern Loben will, "wie er es Europa gegeben hat", oder er wird von lokalen Oligarchen gefüttert und es kommt so. (Oft geht es gar nicht um wichtige Dinge – sondern um Belanglosigkeiten, Egoismus und Kleinigkeit).





Was genau passiert, wenn das passiert?





So läuft das. Eine Gruppe von Ländern im "A"-Team wird beginnen, Barrieren für das Geschäft untereinander schneller abzubauen. Es ist sehr wahrscheinlich, beträchtliche öffentliche Mittel (!) in Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse zu investieren – zum Beispiel den Aufbau eines starken Kapitalmarktes, der eine Alternative zu den USA bieten kann, sie werden sich wahrscheinlich in Richtung Fiskalunion bewegen (also "ein Finanzministerium / ein Haushalt / eine Zentralbank"), sie werden die Investitionen in Spitzenforschung und die Kommerzialisierung von Forschungsergebnissen erhöhen. Sie werden nach und nach einen einheitlichen Energiemarkt einführen (als wäre es ein einzelnes Land). Sie werden ein einheitliches Gesetz im Geschäftsleben durchsetzen – sodass ein Unternehmer, der in dieser Gruppe tätig ist, eine einheitliche Gesetzgebung hat, die in allen Ländern genau gleich gilt. Tatsächlich wird dies zur Föderalisierung dieses EU-Teils führen.





Was ist mit uns? Warum wollen sie uns nicht dort haben? Wir wollen auch dabei sein!





Und jetzt beginnt der eigentliche Spaß. Die quälende und betrügerische Tschechische Republik ist plötzlich überrascht zu erfahren, dass es viel besser wäre, wenn wir drinnen wären. Wir sind wie ein Kind, das ständig andere nervt, aber wenn andere angewidert aufstehen und nach einem anderen Sandkasten suchen, ruft der Gegner, dass er mitkommen will, und beschwert sich, dass sie böse sind und ihn nicht mitnehmen wollen.





Denn niemand will im B-Team sein, wenn er im A-Team sein könnte. Niemand will auf eine Sonderschule. Niemand möchte wirklich eine Ausbildung machen, wenn seine Kommilitonen zur Universität gehen. Sie wollen nicht in einer Gruppe mit Bulgarien sein, wenn Sie in einer mit Dänemark sein können.





Forschung und Modellierung von Ökonomen werden sehr schnell durchgeführt und veröffentlicht, was zeigt, wie viel besser es ist, in A zu sein als in B. Für Wirtschaftswachstum, für Wohlstand, für den Zugang zu Verträgen und Investitionen, für die Möglichkeit von barrierefreiem Handel – für höhere Gehälter und Löhne.





Es stellt sich heraus, dass Länder außerhalb von Team A plötzlich leiden werden – mehrfach. Die echte Integration und Föderalisierung der Länder im Team A wird allmählich dazu führen, dass diese Länder es bevorzugen, innerhalb dieses Teams zu handeln und Geschäfte zu machen – weil es einfacher und günstiger sein wird. Wenn sie ihre Filialen und Fabriken einrichten, fragen sie zunächst, ob es in A möglich ist, weil es einfacher und schneller ist. Wenn die Föderalisierung des A-Landes fortgesetzt wird, einschließlich der Fiskalunion und des gemeinsamen Haushalts, dann wird neben dem Handel und dem Geschäft auch das Ausgeben von Geld im nächsten (aber A) Land patriotisch sein – tatsächlich gebe ich immer noch "zu Hause" etwas aus.





All dies berechnen Ökonomen und rechtfertigen es gut. Es ist nicht kompliziert. Im B-Team zu sein, lohnt sich kaum.





Der Spaß geht noch eine Stufe weiter. Plötzlich sagt Polen, dass es im A-Team sein will. Und dass sie bereit ist, alle Spielregeln zu akzeptieren: Mehrheitswahl, die Verpflichtung zu entscheiden, einige unpopuläre Entscheidungen und harte Arbeit. Denn Polen haben Stolz und Ehrgeiz – wenn sie etwas nicht wollen, sollten sie an der Tür stehen. Sie opfern sich für das, was gebraucht wird. Das A-Team sagt: Okay, super, willkommen. Aber mach Dich darauf gefasst, es wirklich zu klären. Und der Pole: Darauf zähle ich, ich weiß, wie man arbeitet, ich opfere etwas. Und dann melden sich die Rumänen, die die Polen auf dem Balkan sind.

Was, Pšonci (Erläuterung des Übersetzers: beleidigender Begriff für die Polen), die hier noch vor Kurzem im Kleinwagen gefahren sind, die sollen in der A-Gruppe und wir im B-Team sein? Das wird plötzlich ein schwerer Schlag für unser Selbstvertrauen sein. Ich glaube, es wird sich plötzlich wenden und die Wähler – dieselben, die seit zwanzig Jahren kein gutes Wort für die EU hatten – sagen werden: Ihr Politiker, nein, wir haben Sie nicht gewählt, um hinter der Tür zu stehen und über die Liga mit Spartak Plovdiv und dem FC Timișoara zu sprechen. Wir wollen Bayern und Manchester hier sehen. Arbeite daran!





Die Pointe mag überraschend sein





Ich glaube fest daran, dass der Plan dieses "E9", des europäischen A, auf zwei Varianten basiert, von denen ich die erste nicht erwähnt habe und die für alle besser ist als die zweite. Nämlich die Tatsache, dass die E9-Gruppe sagt: Nein, wir werden A und B nicht machen, wir bleiben weiterhin E27, kein schmalerer Kern, aber man muss diese Regeln und diesen Plan für eine schnellere Integration wirklich akzeptieren, ohne die Möglichkeit, sich von Querulanten Hindernisse unter die Füße legen zu lassen. Und wenn ihr es nicht annähmt, , bauen wir ein A und fragen, wer sich uns anschließt. Fico und Orbán, meldet euch nicht mal, solange ihr dort sitzt.





Denn die Aufteilung in A und B ist kein Sieg für Europa. Es mag ein Sieg für das A-Team sein, aber mit der bitteren Erkenntnis, dass das paneuropäische Integrationsprojekt tatsächlich scheiterte, es war zu ehrgeizig und verfrüht. Es ist – besonders in dieser veränderten geopolitischen Situation! – besser die Integration eines härteren Kerns vorzunehmen, auch so geht es um eine riesige Zone mit 250+ Millionen Einwohnern, wirtschaftlich extrem stark, um zu zeigen, wie sie funktioniert... und eine Tür in ihr offen zu lassen.

