Ministr zahraničí Macinka si v Mnichově stěžoval, že EU není federací
16. 2. 2026 / Boris Cvek
To, co říkal náš ministr zahraničí v Mnichově v rozhovoru s ministrem zahraničí Polska, je ve skutečnosti nářek eurofederalisty nad tím, že Unie není ještě federací. On to asi nechápe, určitě nechtěl hájit federalizaci Unie, ale fakticky tomu tak je.
Macinka totiž kritizoval Unii a její parlament za to, že volič nemá přes parlament vliv na sestavení Evropské komise. Ano, ten vliv nemá, protože EU není federace. V EU mezi voličem a Komisí stojí státy. Představitelé států rozhodují o složení Komise. Představte si, že by se v USA sešli guvernéři státu a rozhodli o složení vlády.
To, co Macinka chce, je právě federální stát typu USA, kde parlament volený občany má přímý vliv na vládu a její složení. Samozřejmě v USA je prezidentský systém, takže vládu vytváří přímo volený prezident, ale bez schválení Senátu a dozoru Kongresu jako takového (rozhoduje o existenci a financování ministerstev a dokonce může odvolat prezidenta z úřadu) nad činnosti vlády to nejde. Prostě Macinka chce federální stát, kde občany zvolený parlament tak či onak rozhoduje o složení a fungování vlády.
Diskuse