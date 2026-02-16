Greenpeace: Nominace Igora Červeného na ministerstvo životního prostředí vážně ohrozí přírodu v ČR
16. 2. 2026
„Nominace pana poslance Igora Červeného na ministra životního prostředí nemění nic na tom, co říkáme celou dobu - zástupce motoristů v čele tohoto resortu znamená přímé ohrožení ochrany přírody v České republice. Pan Červený je na ministra navržel jen z toho důvodu, že slovy Filipa Turka bude dělat jen to, co mu na očích uvidí. Výroky pana Červeného o odmítání zelené demagogie se také ničím nevymykají z toho, jak se vyjadřuje popírač klimatické krize Petr Macinka. Stále platí, že strana, která odmítá obnovitelné zdroje, usiluje o rušení ekologických dotací a chce oslabovat pravidla chránící klima i krajinu, nemůže vést resort, jehož úkolem je hájit zdravé prostředí pro lidi a přírodu. Takový krok je pohrdáním veřejným zájmem a všemi, kdo od státu očekávají odpovědnou environmentální politiku. Ministerstvo životního prostředí musí řídit někdo, kdo jeho poslání chápe a bere vážně, ne někdo, kdo ho chce systematicky oslabit," říká Jaroslav Bican, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR.
