Alexandria Ocasio-Cortez na konferenci v Mnichově obvinila Trumpa, že se snaží nastolit „éru autoritářství“
14. 2. 2026
Kongresmanka konstatuje, že americký prezident a Marco Rubio rozvrací transatlantickou alianci
Alexandria Ocasio-Cortez obvinila Donalda Trumpa z rozvracení transatlantické aliance s Evropou a ze snahy zavést „éru autoritářství“, když na mnichovské bezpečnostní konferenci před nejvyššími představiteli svých spojenců odsoudila zahraniční politiku jeho administrativy.
V pátek na panelové diskusi o populismu Ocasio-Cortez nastínila to, co nazvala „alternativní vizí“ levicové americké zahraniční politiky, a zpochybnila posun Trumpovy administrativy doprava před publikem amerických spojenců, kteří jsou stále více na pozoru před rostoucím nacionalismem a militarismem USA na globální scéně.
Ve svém projevu Ocasio-Cortezová řekla, že Trump a ministr zahraničí Marco Rubio „se snaží stáhnout Spojené státy z celého světa, abychom se mohli proměnit v autoritářskou éru“, protože se snaží „vytvořit svět, kde Donald Trump může vládnout západní polokouli a Latinské Americe jako svému osobnímu pískovišti, kde Putin může ohrožovat Evropu a snažit se tam šikanovat naše vlastní spojence“.
Ocasio-Cortezová také odsoudila zadržení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura Spojenými státy, Trumpovy hrozby anexí Grónska a podporu USA pro izraelskou válku v Gaze.
Ocasio-Cortezová, jedna z nejvýznamnějších progresivních osobností americké národní politiky, přijela do Mnichova jako zjevná protiváha Rubia, který má v sobotu promluvit na významném setkání lídrů a nejvyšších ministrů, a řekla, že jim sdělí, že „starý svět je pryč ... a žijeme v nové éře geopolitiky“.
Viceprezident JD Vance loni šokoval účastníky setkání, když se pustil do ostrého útoku na Evropu za „odklon od jejích základních hodnot“ a poté se setkal s lídrem německé krajně pravicové strany Alternative für Deutschland.
Ocasio-Cortezová vystoupila na panelu s názvem „Vox Populi? Reakce na vzestup populismu“ a odsoudila válku vedenou USA proti Iráku i vývoj Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA) a místo toho vyzvala zahraniční země, aby se zapojily do „politiky zaměřené na dělnickou třídu“, která by pomohla „odvrátit pohromy autoritářství“.
„Domnívám se, že v ekonomikách po celém světě, včetně Spojených států, vidíme, že extrémní míra příjmové nerovnosti vede k sociální nestabilitě a podněcuje autoritářství, pravicový populismus a velmi nebezpečnou domácí vnitřní politiku,“ uvedla Ocasio-Cortezová během panelové diskuse, které se zúčastnili také evropští a latinskoameričtí zákonodárci a český prezident Petr Pavel.
Ocasio-Cortezová také řekla, že ona a její kolegové demokraté volají po návratu k „řádovému systému založenému na pravidlech“ bez „pokrytectví“ americké zahraniční politiky, které dominovalo minulým i současným vládám.
„Ať už jde o únos zahraničního hlavy státu, vyhrožování našim spojencům kolonizací Grónska nebo ignorování genocidy, pokrytectví je zranitelností a ohrožuje demokracie po celém světě,“ řekla.
Návštěva Ocasio-Cortezové v Mnichově se koná uprostřed vládní krize v USA, kvůli které někteří američtí zákonodárci zrušili své cestovní plány.
Ocasio-Cortezová měla později vystoupit v panelové diskusi na téma „budoucnost zahraniční politiky“. Ve svém projevu uvedla, že mezinárodní vlna autoritářství byla podpořena „nejen nerovností příjmů, ale také neschopností demokracií po desetiletí plnit své sliby, neschopností zajistit vyšší mzdy a neschopností zkrotit korporace“.
„V tuto chvíli jsme svědky toho, jak naše prezidentská administrativa rozvrací transatlantické partnerství,“ řekla. „To, co se děje, je skutečně velmi závažné a nacházíme se v nové éře, jak na domácí, tak na globální úrovni... To však neznamená, že většina Američanů je připravena opustit řád založený na pravidlech a že jsme připraveni opustit náš závazek k demokracii.“
