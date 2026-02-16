Nabídka připojit se k nové éře Trumpa se setkává s rostoucím pocitem evropské neústupnosti
16. 2. 2026
čas čtení 8 minut
Diskuse o silnější, nezávislé Evropě byla dominantní náladou v Mnichově uprostřed hořkých neshod ohledně Ukrajiny, píše Patrick Wintour
Pokud loňský výstřední projev J. D. Vance na mnichovské bezpečnostní konferenci, namířený přímo do solar plexu Evropy, znamenal začátek rozpadu transatlantických vztahů, pak na konferenci tohoto víkendu, konané v deštivém a chladném Bavorsku, začala debata o podmínkách rozvodového ujednání.
Marco Rubio, letošní zástupce Washingtonu, je diplomat, a tak zmírnil Trumpův tón odkazy na německé pivo, Beatles, Danteho a loď prvníách amerických osadníků Mayflower. Jeho projev však byl přísným varováním, že pokud Evropa chce pokračovat na cestě úpadku civilizace, jak to vidí současná americká administrativa, Amerika o ni nebude mít zájem a zaměří se na jiné oblasti.
„Včerejšek je pryč,“ řekl a poté vysvětlil, co včerejšek znamenal. Masovou migraci ohrožující vymazání civilizace a kontinuitu křesťanské kultury, neomezený obchod, masivní sociální státy, slabou obranu, kult boje proti oteplování, outsourcing suverenity mezinárodním institucím, racionalizaci rozbitého statu quo lidmi „spoutanými vinou a hanbou“. Na rozdíl od Vance nepochválil pravicové evropské populistické strany, ale přesto se obklopil jejich ideologií. Jeho další zastávkou po Mnichově byla Budapešť, kde Viktor Orbán v dubnu čelí boji o udržení se u moci.
A přesto se našli někteří, jako například organizátor konference, významný německý diplomat Wolfgang Ischinger, kteří tvrdili, že je uklidnila podmíněná nabídka připojit se k této cestě do nové éry s Donaldem Trumpem. Pokud Evropany Rubio uklidnil, bylo to, jak poznamenal Mark Leonard, ředitel Evropské rady pro zahraniční vztahy, „klasickým příkladem mírné bigotnosti nízkých očekávání“. Stačila jedna zmínka amerického ministra zahraničí o tom, že jeho země je „dítětem Evropy“, a starší romantici transatlanticismu roztáli.
To však nebyla převládající nálada na této rozsáhlé konferenci. Do evropské duše se vkradla skepse ohledně Trumpa, podněcovaná mnoha přítomnými demokraty, a panuje ochota, pokud ne ho konfrontovat, tak alespoň ukončit závislost a poučit se z patové situace ohledně Grónska.
Opakovaně zaznívaly hlasy o silnějším nezávislém evropském pilíři NATO, které dokonce převzal britský premiér Keir Starmer ve svém projevu, v němž slíbil větší integraci s Evropou v oblasti obrany. Jeho valentýnský projev k Evropě byl pozoruhodný ještě ze dvou dalších důvodů. Prohlásil, že éra brexitu skončila, a na rozdíl od Rubia chválil společenskou rozmanitost a Británii, kde „lidé, kteří se od sebe liší, mohou žít společně v míru“. Tolik k Rubiovu riziku vymazání civilizace.
Německý kancléř Friedrich Merz, který má v dubnu odcestovat do Číny, prohlásil, že éra hegemonie USA se chýlí ke konci, a to rychleji, než si mnozí mysleli, pokud USA věří, že mohou jednat samostatně. „Nevěříme v cla a protekcionismus, ale ve volný obchod. A stojíme za klimatickými dohodami a Světovou zdravotnickou organizací, protože jsme přesvědčeni, že globální výzvy můžeme řešit pouze společně,“ řekl.
Merz naznačil, že Berlín se již připravuje na menší vliv Ameriky v Evropě a že Německo se může někdy od USA lišit. „My Evropané přijímáme preventivní opatření. Tím docházíme k jiným závěrům než administrativa ve Washingtonu,“ řekl.
Spor o Ukrajinu a Trumpova shovívavost vůči Vladimiru Putinovi stále pobuřuje velkou část Evropy a je jádrem toho, co rozděluje Trumpa a lídry na kontinentu. Nejlépe tento hněv vyjádřila Američanka Hillary Clintonová: „Snaha Putina a Trumpa profitovat z utrpení a smrti ukrajinského lidu je historickou chybou a korupcí nejvyššího stupně... Zradil Západ. Zradil lidské hodnoty.“
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který je nyní předním přispěvatelem do evropské obranné technologie, řekl, že „válka odhaluje formy zla, které jsme nečekali“, a zeptal se, proč Trump žádá o ústupky Ukrajinu a ne Rusko. Přiznal, že silně pociťuje chybu, kterou je absence Evropy u jednacího stolu.
Radoslaw Sikorski, polský ministr zahraničí, tento bod dále rozvedl. Řekl, že je přirozené, aby USA vedly jednání, když poskytují většinu vojenské pomoci. „Ale my nyní za tuto válku platíme. Výdaje USA na válku v loňském roce byly téměř nulové. Kupujeme zbraně, které budou dodány na Ukrajinu. V Kongresu není žádná perspektiva balíčku. Pokud platíme a ovlivňuje to naši bezpečnost, a nejen bezpečnost Ukrajiny, zasloužíme si místo u stolu.“
Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise, pokárala Marka Rutteho, generálního tajemníka NATO, za to, že Evropě řekl, ať si dál sní, pokud si myslí, že se dokáže bránit bez USA.
Na jedné úrovni se USA a Evropa vehementně shodují, že Evropa by měla převzít větší odpovědnost za svou vlastní konvenční obranu. Elbridge Colby, náměstek ministra války a nejbližší osoba Trumpově administrativě, která se blíží teoretikovi, řekl: „Lidé to chápou, rok 2025 byl rokem přeformulování a přeorientování a nyní máme velkou podporu. Podívejte se, co dělá Německo s masivním zvýšením výdajů.“
Ale to, o čem USA a Evropa teprve začaly diskutovat, je to, co bude tato nezávislejší Evropa smět dělat podle USA. Momentálně existuje mezivládí.
Francouzský prezident Emmanuel Macron ve svém projevu, který kvůli pozdnímu termínu ztratil část svého dopadu, jasně vysvětlil širší důsledky toho, že se Evropa stane svým vlastním ochráncem. S novými povinnostmi přicházejí i nová práva, z nichž některá se Trumpovi nemusí líbit.
Evropa si nejen zaslouží místo u jednacího stolu o Ukrajině, protože se jedná o existenční výzvu pro Evropu, ale má také právo mluvit s Putinem přímo, bez účasti USA, řekl Macron. V ideálním případě by se USA měly zbavit přesvědčení, že spravedlivá dohoda je přijatelná v krátkodobém horizontu.
V jakýchkoli jednáních o tom, co by mohlo nahradit zhroucené dohody o kontrole zbraní s Ruskem, nemůže Evropa opět zůstat stranou, zatímco USA jednostranně odstoupily od dohod, jako je smlouva INF. Macron si stěžoval, že se o odstoupení USA od smlouvy o jaderných zbraních středního doletu dozvěděl z novin, stejně jako všichni spojenci.
Macron argumentoval, že aby byla Evropa při takových jednáních důvěryhodná, potřebuje lepší kapacity pro hluboké údery, které by se vyrovnaly kapacitám Ruska. Evropské obranné firmy by neměly být zastrašovány, aby kupovaly americký vojenský hardware. „Budeme důvěryhodní pouze tehdy, pokud budeme schopni nakupovat a vyrábět to, co potřebujeme, bez zahraničních podmínek.“
Evropa by mohla posílit své vlastní pravidla v oblasti technologií a umělé inteligence. Bylo by „šílené“, kdyby svoboda projevu znamenala předat „mysl, mozek a srdce mých teenagerů algoritmu velkých hráčů, u nichž si nejsem zcela jistý, zda sdílím jejich hodnoty“, řekl.
Macron, Merz a Starmer především zmínili velmi citlivé diskuse, které mají zahájit, o tom, jak by Francie a Velká Británie mohly dát své jaderné odstrašující prostředky k dispozici Evropě, a tím snížit potřebu jaderného deštníku USA. Jedná se o nesmírně nákladný a politicky citlivý podnik.
Merz se krátce, ale záměrně zmínil o počátečních rozhovorech, které vedl s Macronem, a v článku pro Foreign Affairs uvedl, že doufá, že se letos podaří dohodnout na prvních konkrétních krocích. Macron byl také nadšený a poukázal na spolupráci s Británií.
Pokud se evropská suverenita někdy rozšíří tak daleko, bude to pro USA nepříjemné. Ale to, že je to na pořadu dne, je znamením doby. Včerejšek je skutečně pryč.
