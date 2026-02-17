Arabské země a Evropská unie protestují proti izraelským pokusům anektovat Západní břeh Jordánu
17. 2. 2026
Pořad The World at One, BBC Radio 4, pondělí 16. února 2026, 19 hodin:
Arabské země obvinily Izrael z porušení mezinárodního práva poté, co oznámil plány na to, aby části Západního břehu byly označeny za izraelské státní území. Evropská unie vyzvala k zrušení tohoto opatření a označila jej za nové eskalování konfliktu. Palestinci konstatují, že tento plán povede k faktické anexi. Naše korespondentka pro Blízký východ Yolande Nell podává zprávu z Jeruzaléma.
Reportérka: Tento nový krok izraelské vlády umožní, aby velké části území na Západním břehu byly poprvé od doby, kdy Izrael toto území zabral Jordánsku ve válce v roce 1967 a okupoval ho, oficiálně zaregistrovány. Izraelské ministerstvo zahraničí tento krok obhajuje jako administrativní opatření, které přinese pořádek. Izraelští ministři však jasně dali najevo, že jejich cílem je prohloubit izraelskou kontrolu nad touto zemí. Palestinská samospráva vyzvala k mezinárodní intervenci, aby zabránila tomu, co nazvala faktickým začátkem procesu anexe a podkopáním základů palestinského státu. Izraelská protiusedliclká skupina Peace Now označila rozhodnutí Izraele za megakonfiskaci palestinského majetku. Odsoudily jej Egypt, Katar a Jordánsko.
Moderátorka: Arabské země, včetně Egypta, Jordánska a Kataru, odsoudily izraelské plány zaregistrovat části okupovaného Západního břehu jako izraelské státní území. Izraelským osadníkům to usnadní nákup pozemků. Palestinci to popsali jako faktickou anexi. Po desetiletí bránily předpisy nemuslimům v nákupu pozemků na Západním břehu. Tyto předpisy však již nebudou platit. Izraelské ministerstvo zahraničí obhajovalo tuto změnu jako administrativní krok k nastolení pořádku, ale několik ministrů jasně uvedlo, že jejich cílem je posílit kontrolu nad pozemky na Západním břehu. EU dnes rovněž vyzvala Izrael, aby tuto změnu zrušil. Yolande Nell, naše korespondentka pro Blízký východ, je v Jeruzalémě. Yolande, pomozte nám pochopit, co znamená tato registrace pozemků, a zejména co to bude znamenat pro lidi, kteří žijí na Západním břehu.
Reportérka: Je to trochu komplikované. Má to však vážné důsledky. Vraťme se do roku 1967, kdy Izrael v blízkovýchodní válce dobyl Západní břeh Jordánu od Jordánska. Poté jej okupoval. Registrace pozemků byla pro Palestince zmrazena a tak to zůstalo ve velké části Západního břehu Jordánu, ale Izrael má nad ním dodnes plnou kontrolu. Nyní byl schválen mechanismus pro registraci pozemků v této oblasti a na pokrytí nákladů byly vyčleněny miliony dolarů. Očekává se, že izraelské úřady oznámí, které oblasti budou registrovány, a to donutí každého, kdo má nárok na pozemky v dané oblasti, aby prokázal své vlastnictví. Izraelská protiposadnická skupina Peace Now nyní očekává, že to povede k rozsáhlému zabírání pozemků izraelským státem. Varuje, že tento proces bude vyžadovat, aby palestinští vlastníci pozemků prokázali své vlastnictví za podmínek, které jsou pro ně téměř nemožné splnit. Pokud tak neučiní, budou tyto pozemky automaticky registrovány na jméno státu.
Moderátorka: Proto Palestinci konstatují, že se jedná o faktickou anexi.
Reportérka: Přesně tak. A nejde jen o Palestince. Minulý týden, po oznámení předchozího souboru opatření, která měla skutečně prohloubit izraelskou kontrolu nad Západním břehem, jeden izraelský ministr řekl Armádnímu rádiu, že jde o faktickou anexi, což je, jak víte, to, co říkají kritici celého tohoto procesu. Máte tu krajně pravicového ministra financí Bezalela Smotriče, který má v izraelské vládě na starosti osadnickou politiku. Sám je osadníkem. Řekl, že chce různými opatřeními, která přijímá, zabít nebo pohřbít myšlenku palestinského státu. A nyní také poukazuje na to, že registrace pozemků je jasným projevem suverenity a anexe. A to je podle mezinárodního práva pro okupační mocnost vlastně zakázáno.
Moderátorka: Slyšeli jsme o odporu Arabů a USA. Jaký je jejich postoj? Protože dříve, vlastně prezident Trump, byl docela silně proti jakékoli další formě osídlování nebo anexi.
Reportérka: Ano, to je opravdu klíčové. A palestinská samospráva žádá o zásah Rady bezpečnosti OSN a také Washingtonu. Minulý týden prezident Trump znovu zopakoval, že je proti anexi jako takové. Ale tato administrativa v USA nezabránila zrychlení a růstu izraelských osad. Otázka zůstává, zda to nyní bude jen anexí v názvu, zda to umožní, aby k této de facto anexi došlo.
