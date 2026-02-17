Trump zuřivě zaútočil na dohodu kalifornského guvernéra s Velkou Británií o zelené energii
Trump tvrdí, že je nevhodné, aby Velká Británie jednala s Gavinem Newsomem poté, co se Ed Miliband setkal s kalifornským guvernérem v Londýně.
Donald Trump dal průchod své zuřivosti nad dohodou o zelené energii mezi britskou vládou a kalifornským guvernérem Gavinem Newsomem, pravděpodobným budoucím demokratickým prezidentským kandidátem.
„Velká Británie má dost problémů i bez toho, aby se zapletla s Gavinem Newscumem,“ řekl Trump v rozhovoru pro Politico a použil přitom hanlivou přezdívku, kterou pro Newsoma používá. ("Scum" je anglicky "hnusák", ":špína", "bahno", "vyvrhel". "Newsom je podle Trumpa "Nový Hnusák.") . „Gavin je ztroskotanec. Všechno, čeho se dotkne, se změní v odpad. Jeho stát šel k čertu a jeho práce v oblasti životního prostředí je katastrofa.“
V zásahu, který pravděpodobně zaznamenají britští vládní úředníci obávající se potenciálních nových min v vztazích Velké Británie s Bílým domem, Trump dále uvedl, že je „nevhodné“, aby Newsom uzavíral takové dohody, a „nevhodné, aby s ním [Velká Británie] jednala“.
Newsom, jeden z nejhlasitějších domácích odpůrců amerického prezidenta v otázkách od deportačních razií ICE po klimatickou krizi, podepsal v Londýně memorandum o porozumění s britským ministrem energetiky Edem Milibandem.
Jejich dohoda má za cíl prohloubit stávající spolupráci mezi Velkou Británií a Kalifornií a vytvořit nový rámec pro rozšíření technologií čisté energie a posílení vazeb mezi podniky a výzkumníky v Británii a americkém státě, který je čtvrtou největší ekonomikou světa.
Velká Británie a Kalifornie budou také sdílet praktické zkušenosti v oblasti ochrany biologické rozmanitosti a budování odolnosti vůči extrémním povětrnostním podmínkám, oznámilo v pondělí Milibandovo ministerstvo.
Miliband řekl: „Silná mezinárodní partnerství, jako je dnešní oznámení se státem Kalifornie, posilují příležitosti pro britské podniky a zajišťují investice pro naši zemi.“
Podpis následuje po jejich setkání v New Yorku v září. V pondělí v Londýně Newsom a Miliband také diskutovali o umělé inteligenci a jejích dopadech na energetiku a o poučeních z kalifornských lesních požárů, kvůli kterým se Trump a Newsom dostali do sporu, přičemž americký prezident vinil za ně vedení státu.
Zdroj blízký Milibandovi uvedl: „Bylo to produktivní setkání založené na obrovských pracovních příležitostech a investičních možnostech v oblasti čisté energie, které si Velká Británie a Kalifornie mohou navzájem nabídnout.“
Newsom byl v Londýně těsně po účasti na mnichovské bezpečnostní konferenci, kde řekl: „Administrativa Donalda Trumpa je dočasná. Závazek Kalifornie nikoli.“
Guvernér také využil svou návštěvu Evropy k dalšímu pěstování vztahů s evropskými lídry, kteří se výrazně vyjadřují proti politice Trumpovy administrativy.
Minulý týden se setkal se španělským premiérem Pedrem Sánchezem, který se rychle připojil k latinskoamerickým zemím v odsuzování nedávné vojenské intervence USA ve Venezuele, a s německým kancléřem Friedrichem Merzem, který využil svého vystoupení v Mnichově k kritice Trumpovy reorientace zahraniční politiky USA.
Newsom i Miliband jsou postrachem nové populistické pravice. Nigel Farage, vůdce britské krajně pravicové strany Reform UK, v pondělí řekl, že podle něj je Miliband nejpravděpodobnějším kandidátem na nástupnictví po Keiru Starmerovi, pokud bude ten nucen odstoupit v případě katastrofálního výsledku Labouristické strany v nadcházejících místních volbách. Farage řekl, že Labouristická strana by se pak „posunula doleva“.
