Šéfové britských bank plánují zavést alternativu k americkým úvěrovým kartám Visa a Mastercard kvůli obavám z Trumpa
17. 2. 2026
schůzka se bude týkat domácího platebního systému, jehož cílem je snížit závislost na amerických sítích
Šéfové britských bank uspořádají první schůzku s cílem vytvořit národní alternativu k americkým úvěrovým kartám Visa a Mastercard, a to v souvislosti s rostoucími obavami, že Donald Trump může vypnout platební systémy vlastněné USA.
Schůzka, které bude předsedat generální ředitel Barclays UK Vim Maru, se uskuteční tento čtvrtek a sejde se na ní skupina investorů z londýnské City, kteří budou hradit náklady na novou platební společnost, aby v případě problémů udrželi britskou ekonomiku v chodu.
O této iniciativě financované City, ale podporované britskou vládou, se diskutuje již několik let. Nedávné výhrůžky Donalda Trumpa vůči spojencům NATO ohledně Grónska však zesílily obavy, že přílišná závislost na amerických firmách by mohla ohrozit britské platební systémy – a širší ekonomiku.
Podle zprávy britského regulačního úřadu pro platební systémy z roku 2025 se přibližně 95 % britských karetních transakcí provádí pomocí platebních systémů Mastercard a Visa. Tato dominance se stala mnohem relevantnější, protože používání hotovosti v celé zemi nadále klesá.
„Pokud by byly Mastercard a Visa vyřazeny z provozu, vrátili bychom se do 50. let 20. století,“ kdy karty ještě nedominovaly britské ekonomice a podniky se zcela spoléhaly na hotovost, řekl jeden z manažerů obeznámených s projektem. „Samozřejmě potřebujeme suverénní platební systém.“
Potenciální narušení by mohlo být obrovské. V Rusku, kde podniky spoléhají na Visa a Mastercard v 60 % plateb, donutily sankce USA tyto společnosti vypnout své služby, což zanechalo obyčejné lidi bez přístupu k finančním prostředkům a bez možnosti nakupovat zboží.
Podobné obavy se objevují i v EU, kde politici zaujali hlasitý postoj k budování místních sítí, které by zahraniční mocnosti nemohly z rozmaru vypnout. Předsedkyně výboru Evropského parlamentu pro hospodářské a měnové záležitosti Aurore Lalucq vydala ostré varování, které se minulý měsíc stalo virálním, ohledně spoléhání se na americké společnosti v případě tak zásadní služby.
„Visa, Mastercard... naléhavým problémem je náš platební systém. Trump může všechno odříznout,“ řekla Lalucq. „Zbytek je poezie. Naléhavě žádám, aby komise zorganizovala evropský Airbus pro platební systémy: nemůžete říct, že jste nebyli varováni.“
Spojené království však zaujímá méně agresivní postoj, přičemž Visa a Mastercard v rámci této iniciativy spolupracují.
Obě firmy jsou součástí nové skupiny investorů, což jim dává podíl a slovo vedle velkého počtu bank a platebních společností, včetně Santander UK, NatWest, Nationwide, Lloyds Banking Group, sítě bankomatů Link a Coventry Building Society.
Zatímco britští úředníci zdůrazňují potřebu záložního řešení, zdráhají se označit hrozby ze strany USA za zdroj své nervozity.
Zástupkyně guvernéra Bank of England Sarah Breedenová také v nedávném projevu uvedla: „V kontextu náročného a měnícího se prostředí kybernetických a operačních rizik by to mohlo poskytnout určitou míru dodatečné odolnosti v britském platebním prostředí, jako dodatečná platební dráha pro vzácné případy operačního narušení stávajících drah.“
Joe Garner, bývalý generální ředitel Nationwide, který pracoval jako vládní poradce pro národní platební vizi Rachel Reevesové a vedl nezávislou revizi plateb v roce 2023, řekl: „Bez ohledu na politický vývoj to Spojené království musí udělat. Potřebovali jsme to dříve, potřebujeme to nyní... Nemyslím si, že by to nedávné události změnily.“
Investoři budou mít na starosti vytvoření právní struktury, plánů vedení a budoucích modelů financování nové alternativy plateb, která je známá jako DeliveryCo. Banka mezitím vypracuje plány infrastruktury, které budou předány skupině v příštím roce.
Předpokládá se, že nový platební systém bude zaveden do roku 2030.
Společnosti Mastercard a Visa uvedly, že jsou odhodlány podporovat Spojené království a vítají konkurenci.
Společnost Visa uvedla, že to zahrnuje poskytování „přístupu k inovativním a bezpečným digitálním platbám s nejvyšší úrovní odolnosti a spolehlivosti“ spotřebitelům a podnikům. Vítáme pokrok v odvětví v oblasti plateb mezi účty ve Spojeném království. Věříme, že konkurence mezi více řešeními, podporovaná rovnými podmínkami, přinese ve Velké Británii větší výběr, inovace a ekonomický růst.“
Společnost Mastercard uvedla: „Mastercard již desítky let plně investuje ve Velké Británii a poskytuje spotřebitelům a podnikům širokou škálu pohodlných, jednoduchých a bezpečných způsobů platby a přijímání plateb. Nadále se zavazujeme podporovat obchod zde doma i po celém světě tím, že pomáháme podnikům všech velikostí růst a uspokojovat potřeby svých zákazníků.“
