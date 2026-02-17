Dělal by Daniel Veselý mírovou smlouvu i s Hitlerem?
17. 2. 2026 / Jan Čulík
Analýzy našeho spolupracovníka Daniela Veselého jsou zdrojované a informované, musím však varovat před jím opakovanou představou, že se zločincem Putinem a jeho zločineckým režimem, jímž tvrdě trpí i samotní Rusové, je možno uzavírat nějakou dohodu. Všechny porušil. Nyní mají probíhat "jednání" s Putinovými lidmi, přitom Putin neustále brutálně bombarduje celou Ukrajinu. Stále. No co je to za jednání?
Uzavíral by Daniel Veselý mírovou dohodu i s Hitlerem? Putin je velmi podobný případ, už nechal nesmyslně vyvraždit statisíce ruských i ukrajinských vojáků.
Proti Putinově zločinectví je jedinou účinnou zbraní síla. Neznamená to, že by středoevropské a západoevropské země měly na Putinovo Rusko zaútočit, ale je absolutně a zásadné důležité, aby věnovaly velké částky zbrojení. Bohužel. Jen silně vyzbrojená střední a západní Evropa je zárukou, že na ni Putin nezaútočí. Proto je velmi důležitý informovaný apel velitelů britské a německé armády z posledních dnů, že je bezodkladně nutno zvýšit výdaje na zbrojení.
Sikorského postoj vůči Rusku stejně jako postoj celého Polska je nesmírně rozumný. Bohužel, v Česku sebevražedně rostou postoje, že bychom se měli s ruským Hitlerem dohodnout. Je to součástí té (vlastně falešné, ale sílící) představy, že Češi nikdy nebojovali a nikdy nejsou ochotni vojensky bránit svou zemi?
Je to opravdu nebezpečné, stejně jako to, že idiocie předchozí Fialovy vlády způsobila naprostou destabilizaci země zvolením Andreje Babiše, jehož omezenci ve vládě nyní sebevražedně bojují nejen proti opatřením na zmírnění globálního oteplování, ale zároveň i, neuvěřitelně, právě v této době, snižují výdaje na armádu. Ta byla nefunkční už za Fialy, teď to bude ještě horší.
Proč jsou mimochodem české vlády takoví odborníci na to, že sebevražedně zajišťují, aby v zemi nic nefungovalo?
