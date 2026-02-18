Studie zjistila, že nesnesitelná tropická nemoc se nyní dokáže šířit ve většině Evropy
18. 2. 2026
„Šokující“ údaje ukazují, že kvůli klimatické krizi a invazivním komárům se chikungunya nyní už dokáže rozšířit do 29 evropských zemí
Studie zjistila, že mučivá tropická nemoc zvaná chikungunya se nyní dokáže přenášet komáry ve většině Evropy.
Vyšší teploty způsobené klimatickou krizí znamenají, že infekce jsou nyní možné více než šest měsíců v roce ve Španělsku, Řecku a dalších jihoevropských zemích a dva měsíce v roce v jihovýchodní Anglii. Vědci uvedli, že pokračující globální oteplování znamená, že je jen otázkou času, kdy se nemoc rozšíří dále na sever.
Tato analýza je první, která plně hodnotí vliv teploty na inkubační dobu viru v asijském komáru tygřím, který v posledních desetiletích napadl Evropu. Studie zjistila, že minimální teplota, při které může dojít k infekci, je o 2,5 °C nižší než předchozí, méně spolehlivé odhady, což představuje „docela šokující“ rozdíl, uvedli vědci.
Virus chikungunya byl poprvé zjištěn v roce 1952 v Tanzanii a byl omezen na tropické oblasti, kde dochází k milionům infekcí ročně. Nemoc způsobuje silné a dlouhodobé bolesti kloubů, které jsou extrémně vysilující a mohou být smrtelné pro malé děti a starší dospělé.
V posledních letech bylo hlášeno malé množství případů ve více než 10 evropských zemích, ale v roce 2025 zasáhly Francii a Itálii rozsáhlé epidemie stovek případů.
Sandeep Tegar z britského Centra pro ekologii a hydrologii (UKCEH) a hlavní autor studie uvedl: „Míra globálního oteplování v Evropě je přibližně dvojnásobná oproti míře globálního oteplování v celosvětovém měřítku a dolní teplotní hranice pro šíření viru má velký význam, takže naše nové odhady jsou docela šokující. Rozšíření nemoci na sever je jen otázkou času.“
Dr. Steven White, rovněž z UKCEH, řekl: „Kdybyste před dvaceti lety řekl, že v Evropě budeme mít chikungunya a dengue, všichni by vás považovali za blázna: jedná se o tropické nemoci. Nyní se vše změnilo. Je to způsobeno invazivním komárem a klimatickými změnami – je to opravdu tak jednoduché.
„Vidíme rychlé změny a to je znepokojující. Až do loňského roku bylo ve Francii za posledních 10 let zaznamenáno asi 30 případů chikungunya. Loni jich bylo přes 800.“ Virus byl přenesen cestovateli z francouzských zámořských území v tropech, kde došlo k vypuknutí epidemie, včetně Réunionu.
Asijský tygří komár (Aedes albopictus), který bodá během dne, se s rostoucími teplotami šíří na sever Evropy. Byl zaznamenán ve Velké Británii, ale zatím se tam neusadil. Existují drahé vakcíny proti chikungunya, ale nejlepší ochranou je vyhnout se kousnutí.
Dr. Diana Rojas Alvarezová, která vede tým Světové zdravotnické organizace zabývající se viry přenášenými kousnutím hmyzem a klíšťaty, řekla: „Tato studie je důležitá, protože naznačuje, že přenos [v Evropě] může být v průběhu času ještě zřetelnější.“ Dodala, že chikungunya může mít devastující následky, až 40 % lidí trpí i po pěti letech artritidou nebo velmi silnými bolestmi.
„Klimatické podmínky mají na tuto situaci obrovský vliv, ale Evropa má stále šanci zabránit dalšímu šíření těchto komárů,“ uvedla. Důležitým nástrojem je osvěta veřejnosti o odstraňování stojaté vody, kde se komáři rozmnožují, zatímco nošení dlouhého, světlého oblečení a používání repelentů zabraňuje kousnutí. Zdravotnické úřady také musí zavést systémy sledování, uvedla.
Když komár kousne infikovanou osobu, virus chikungunya se dostane do jeho střev. Po inkubační době se virus objeví v slinách komára, což znamená, že může infikovat další osobu, kterou kousne. Pokud je však inkubační doba delší než životnost komára, virus se nemůže šířit.
Studie, zveřejněná v časopise Journal of Royal Society Interface, poprvé použila data z 49 dřívějších studií o viru chikungunya u komárů tygřích k určení inkubační doby v celém teplotním rozmezí.
Studie zjistila, že mezní teplota pro přenos je 13 °C–14 °C, což znamená, že k infekcím může docházet více než šest měsíců v roce ve Španělsku, Portugalsku, Itálii a Řecku a tři až pět měsíců v roce v Belgii, Francii, Německu, Švýcarsku a desítce dalších evropských zemí. Minimální teplota byla dříve odhadována na 16 °C až 18 °C, což znamená, že riziko výskytu chikungunya je větší a trvá déle, než se dosud předpokládalo.
Nová studie poskytuje mnohem podrobnější informace o rizikových oblastech. „Identifikace konkrétních lokalit a měsíců možného přenosu umožní místním orgánům rozhodnout, kdy a kde přijmout opatření,“ uvedl Tegar.
Vypuknutí epidemie v Evropě je způsobeno infikovanými cestovateli, kteří se vracejí z tropických oblastí a jsou pokousáni místními komáry tygřími, kteří pak šíří nemoc. Dosud evropské chladné zimy zastavovaly aktivitu komárů tygřích a fungovaly jako protipožární bariéra proti šíření nemoci z roku na rok.
Vědci však začínají pozorovat celoroční aktivitu komárů tygřích v jižní Evropě, což znamená, že s oteplováním kontinentu se pravděpodobně zvýší výskyt chikungunya. Tým UKCEH tuto otázku vyšetřuje. „Naše intuice nám říká, že se dočkáme mnohem větších ohnisek nákazy, protože nemáme tuto přirozenou bariéru,“ řekl White.
Ve Velké Británii zatím nebyly hlášeny žádné lokální přenosy chikungunya, ale mezi lednem a červnem 2025 bylo zaznamenáno rekordních 73 případů u lidí, kteří se virem nakazili v zahraničí, což je téměř třikrát více než ve stejném období v roce 2024.
White řekl: „Je důležité pokračovat v opatřeních, která mají zabránit usídlení komára tygřího [ve Velké Británii], protože tento vysoce invazivní druh je schopen přenášet několik infekcí, které mohou způsobit vážné zdravotní problémy, včetně virů chikungunya, dengue a Zika.“
