Colbert obviňuje Trumpovu administrativu z cenzury poté, co mu televize CBS zakázala rozhovor
17. 2. 2026
Moderátor konstatuje, že mu právníci zakázali i zmínit se o jejich rozhodnutí zrušit segment o texaském demokratovi v souvislosti s přezkoumáním předpisů regulačního orgánu l FCC.
Moderátor talk show Stephen Colbert obvinil Trumpovu administrativu z cenzury kritiků poté, co CBS v pondělí zakázala jeho rozhovor s texaským demokratem, z obavy před trumpovskou Federální komisí pro komunikace (FCC).
Colbert divákům Late Show řekl, že právníci sítě mu sdělili, že mu také zakázali hovořit o jejich odmítnutí odvysílat jeho rozhovor s Jamesem Talaricem, zástupcem státu Texas, který usiluje o nominaci své strany, aby v listopadu vyzval republikánského úřadujícího senátora Johna Cornyna o křeslo v Senátu.
„Protože moje televize zjevně nechce, abychom o tom mluvili, pojďme o tom mluvit,“ řekl Colbert a konstatoval, , že právníci CBS se preventivně podřídili „pokynům“ předsedy FCC Brendana Carra, aby v talk show zajistili v jakékoli politické soutěži rovný vysílací čas pro všechny kandidáty.
„Nazvěme to pravým jménem. Trumpova administrativa chce umlčet každého, kdo v televizi řekne něco špatného o Trumpovi, protože Trump nedělá nic jiného, než že se dívá na televizi.“
Rozhovor s Talaricem se uskutečnil a byl místo toho zveřejněn na Colbertově stránce na YouTube.
K tomuto incidentu došlo uprostřed obnoveného útoku na svobodu médií ze strany Trumpovy administrativy, který v posledních týdnech zahrnoval razii FBI v domě reportéra Washington Post a zatčení Dona Lemona, nezávislého novináře a bývalého moderátora CNN, který informoval o protestu proti prosazování imigračních zákonů v Minnesotě.
Populární show Colberta skončí v květnu poté, co ji CBS zrušila. Televize CBS je nyní pod kontrolou Davida Ellisona, nového majitele a Trumpova spojence, jehož činnost vyvolala otázky ohledně nezávislosti CBS. Na začátku tohoto měsíce FCC, údajně na pokyn Carra, zahájila vyšetřování show ABC The View, která 2. února odvysílala rozhovor s Talaricem, kvůli možnému porušení pravidla rovného času uloženého zákonem o komunikaci z roku 1934.
FCC tradičně uznávala výjimku pro zpravodajské rozhovory, ale Carr v lednu rozhodl, že komise již nebude výjimku udělovat talk show, s argumentem, že „televizní stanice mají povinnost fungovat ve veřejném zájmu – nikoli v úzkém stranickém nebo politickém zájmu“.
Colbert v pondělí s touto interpretací nesouhlasil a řekl svým divákům: „Pane, jste předseda FCC, takže FCC you (Jděte do prdele). Myslím, že vás motivují stranické zájmy.“
Talarico v rozhovoru zveřejněném online naznačil, že údajný zásah FCC byl vyvolán klesající popularitou Trumpa a údajnou podřízeností CBS republikánské administrativě. Televizní stanice zaplatila Trumpovi loni v červenci 16 milionů dolarů jako odškodné za údajnou pomluvu.
„Myslím, že Donald Trump se obává, že se chystáme zvrátit Texas,“ řekl. „Toto je strana, která bojovala proti kultuře cenzury, a teď se snaží kontrolovat, co sledujeme, co říkáme, co čteme,“ řekl.
„Vedení korporátních médií likviduje první dodatek amrické ústavy, aby si získalo přízeň zkorumpovaných politiků.“
Talarico je v těsném souboji s Jasmine Crockettovou, kolegyní z Texasu, o demokratickou nominaci, aby v listopadových volbách vyzval Cornyna.
