Uniklé dokumenty odhalují ruský plán na převrat v Senegalu
18. 2. 2026
Dokumenty naznačují, že Moskva měla v úmyslu zaručit politickou a logistickou podporu novému režimu, pokud by převzetí uspělo, což zdůrazňuje širší strategii rozšiřování ruského vlivu v Africe prostřednictvím tajných operací, politické manipulace a informační války.
Po smrti vůdce Wagneru Jevgenije Prigožina byla žoldnéřská síť převedena pod přímou kontrolu ruské zahraniční zpravodajské služby, zjistilo vyšetřování.
Analýza 76 interních dokumentů z let 2023–2024 popisuje, jak byly Wagnerova aktiva a operace převedeny do formálních státních struktur.
Klíčovými osobnostmi restrukturalizované sítě jsou Sergej Maškevič, Sergej Kljukin a Arťom Gornyj. Maškevič, bývalý úředník ruské prezidentské administrativy, údajně koordinoval aktivity v Súdánu a Bolívii.
Jedna z hlavních iniciativ, známá jako "African Political Science", funguje s odhadovaným měsíčním rozpočtem 750 000 dolarů a využívá kanceláře v Petrohradu ke koordinaci operací ve více než 30 zemích.
Organizace je rozdělena do dvou hlavních oblastí:
politické operace se zaměřovaly na lobbování a legislativní zásahy;
mediální operace se soustředily na produkci manipulativního obsahu na sociálních sítích.
Informační kampaně silně spoléhají na placené umístění v místních médiích.
Podrobnosti v angličtině: ZDE
Diskuse