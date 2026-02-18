Uniklé dokumenty odhalují ruský plán na převrat v Senegalu

18. 2. 2026

Ruská zahraniční zpravodajská služba připravila plány na možný vojenský převrat v Senegalu, snažící se využít nepokojů v zemi náborem místních vojenských představitelů k převzetí moci, podle vyšetřování zveřejněného organizací All Eyes On Wagner na základě uniklých dokumentů ze 14. února, píše Vlad Litnarovyč.

Dokumenty naznačují, že Moskva měla v úmyslu zaručit politickou a logistickou podporu novému režimu, pokud by převzetí uspělo, což zdůrazňuje širší strategii rozšiřování ruského vlivu v Africe prostřednictvím tajných operací, politické manipulace a informační války.

Po smrti vůdce Wagneru Jevgenije Prigožina byla žoldnéřská síť převedena pod přímou kontrolu ruské zahraniční zpravodajské služby, zjistilo vyšetřování.

Analýza 76 interních dokumentů z let 2023–2024 popisuje, jak byly Wagnerova aktiva a operace převedeny do formálních státních struktur.

Klíčovými osobnostmi restrukturalizované sítě jsou Sergej Maškevič, Sergej Kljukin a Arťom Gornyj. Maškevič, bývalý úředník ruské prezidentské administrativy, údajně koordinoval aktivity v Súdánu a Bolívii.

Jedna z hlavních iniciativ, známá jako "African Political Science", funguje s odhadovaným měsíčním rozpočtem 750 000 dolarů a využívá kanceláře v Petrohradu ke koordinaci operací ve více než 30 zemích.

Organizace je rozdělena do dvou hlavních oblastí:

politické operace se zaměřovaly na lobbování a legislativní zásahy;

mediální operace se soustředily na produkci manipulativního obsahu na sociálních sítích.

Informační kampaně silně spoléhají na placené umístění v místních médiích.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

