Kanada spouští rozsáhlý obranný plán omezení závislosti na USA
18. 2. 2026
Carneyho oznámení první kanadské obranné průmyslové strategie, postavené na tématech, která zdůrazňoval během svého jedenáctiměsíčního působení ve funkci prezidenta Donalda Trumpa, rozbíjí tradiční americké aliance.
Premiér říká, že Kanada neudělala ani zdaleka dost pro obranu ve stále nebezpečnějším světě a spoléhat na ochranu USA už není proveditelné.
"Příliš jsme se spoléhali na naši geografii a ostatní, aby nás chránili," řekl Carney.
"To vytvořilo zranitelnosti, které si už nemůžeme dovolit, a závislosti, které už nemůžeme udržet," dodal.
Carney se stal jedním z nejvýraznějších globálních hlasů kritizujících Trumpovu administrativu, zejména po projevu na Světovém ekonomickém fóru minulý měsíc, kde řekl, že Trump způsobil "trhlinu" v globálním řádu založeném na pravidlech.
V úterý Carney také vystoupil v komentáři k projevu ministra zahraničí Marca Rubia minulý týden na Mnichovské bezpečnostní konferenci, kde zdůraznil, co kanadský lídr vnímá jako rostoucí propast mezi hodnotami USA a Kanady.
Carney, který po projevu o obranném plánu promluvil k novinářům, přešel k Rubiovu projevu, aniž by se ho na něj někdo ptal. Varoval, že Trumpův nejvyšší diplomat hovořil o touze Washingtonu bránit "křesťanský nacionalismus".
"Kanadský nacionalismus je občanský nacionalismus" a mandátem Ottawy bylo bránit práva všech v rozsáhlé a rozmanité zemi, řekl Carney.
"Mezi kanadským nacionalismem a jinými formami nacionalismu probíhá rivalita," dodal francouzsky.
V Mnichově Rubio řekl, že "západní civilizace" byla definována "křesťanskou vírou, kulturou, dědictvím, jazykem, předky a oběťmi našich předků".
Nikdy nebýt 'rukojmí'
Carneyho kancelář uvedla, že obranná průmyslová strategie představuje investici "více než půl bilionu dolarů (366 miliard USD) do kanadské bezpečnosti, ekonomické prosperity a naší suverenity".
To zahrnuje 180 miliard kanadských dolarů na obranné zakázky a 290 miliard kanadských dolarů na infrastrukturu související s obranou a bezpečností, uvedl Carney.
Plán – který požaduje zvýšení obranné kapacity na souši, moři i ve vzduchu – si také klade za cíl vytvořit 125 000 dobře placených míst.
Pro Carneyho stále křehčí bezpečnostní vztahy se Spojenými státy neznamenají, že by Kanada měla v obraně jednat sama.
Jeho vláda usiluje o užší vojenské vazby s Evropskou unií a na mnichovské konferenci Ottawa formálně vstoupila do programu EU Security Action for Europe (SAFE) – čímž se Kanada stala jediným neevropským členem obranného financování bloku.
Premiér v úterý také hovořil o nadějích na nové příležitosti v oblasti vývozu obranných zbraní do Asie, zejména Jižní Koreje.
Cílem je "být dostatečně silný, abyste byl partnerem podle vlastního výběru," uvedl premiér.
Kanada by měla vybudovat "domácí obrannou průmyslovou základnu, aby nikdy nebyla rukojmím rozhodnutí ostatních, pokud jde o naši bezpečnost," řekl.
Carney také znovu zdůraznil potřebu prosadit kanadskou suverenitu v Arktidě, kde oteplování způsobené změnou klimatu rozmrazuje led a otevírá novou éru soupeření o klíčové minerály.
Zdroj v angličtině: ZDE
