Zelenskyj obviňuje Rusko, že se „snaží proces protahovat“, zatímco ukrajinská jednání skončila bez průlomu
19. 2. 2026
Nejnovější kolo mírových jednání zprostředkovaných USA skončilo v Ženevě, zatímco válka příští týden vstoupí do svého pátého roku
Nejnovější kolo mírových jednání mezi Ruskem a Ukrajinou, zprostředkované USA, které se konalo ve středu v Ženevě, skončilo bez významného průlomu, zatímco boje pokračují ve válce, která příští týden vstoupí do pátého roku.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že při jednáních ve Švýcarsku nebylo dosaženo dohody o nejobtížnějších otázkách, a obvinil Moskvu z „pokusu o zdržování“ procesu.
„Vidíme, že byla položena určitá základna, ale prozatím se postoje liší, protože jednání nebyla snadná,“ řekl novinářům po skončení jednání.
Zelenskyj uvedl, že mezi nejspornější nevyřešené otázky patří status ruských okupovaných území na východě Ukrajiny a budoucnost jaderné elektrárny v Záporoží, která zůstává pod kontrolou Moskvy.
Briefing o válce na Ukrajině: Zelenskyj říká, že Trump během ženevských jednání vyvíjí „nespravedlivý“ tlak na Kyjev.
Dodal, že diskuse proběhly na vojenské i politické úrovni, včetně toho, jak by mohlo být případné příměří realizováno, a popsal vojenský kanál jako „konstruktivní“. „Vojáci rozumí tomu, jak monitorovat příměří a konec války, pokud existuje politická vůle,“ řekl.
Druhý den jednání skončil po pouhých dvou hodinách, což signalizuje malý pokrok a podtrhuje, jak vzdálená se dohoda stále jeví, navzdory slibům Donalda Trumpa ukončit válku v první den jeho prezidentství.
Hlavní ruský vyjednavač Vladimir Medinskij popsal ženevské diskuse jako „obtížné, ale věcné“, když opouštěl jednání, a dodal, že jsou plánována další kola. Medinskij, známý svým ultrakonzervativním postojem a široce neoblíbený na Ukrajině, řekl, že brzy budou následovat nové rozhovory.
Jednání se pravděpodobně vždy zaseknou na osudu území na východě, které ovládá Ukrajina a které Moskva požaduje jako podmínku pro zastavení bojů. Kyjev tyto podmínky odmítl, i když Zelenskyj uvedl, že je ochoten zvážit alternativní řešení, včetně stažení ukrajinských vojsk z částí východu a zřízení demilitarizované zóny.
V úterním rozhovoru pro Axios Zelenskyj zdůraznil, že ukrajinská veřejnost by odmítla jakoukoli mírovou dohodu, která by vyžadovala jednostranný odchod Kyjeva z Donbasu. „Emocionálně to lidé nikdy neodpustí. Nikdy. Neodpustí to... mně, neodpustí to [USA],“ řekl.
Další nevyřešenou otázkou jsou bezpečnostní záruky, přičemž Zelenskyj opakovaně zdůrazňuje, že k jakémukoli územnímu kompromisu dojde až poté, co Ukrajina získá pevné závazky od svých západních spojenců, včetně Washingtonu.
Trumpova administrativa, která touží po mezinárodním politickém vítězství, aby posílila postavení prezidenta doma, však tlačí na Kyjev, aby nejprve souhlasil s územními ústupky a teprve poté nabídl bezpečnostní záruky.
Zelenskyj na začátku tohoto týdne zdůraznil časový nesoulad a na X napsal: „Naši američtí přátelé připravují bezpečnostní záruky. Ale řekli – nejprve tato výměna území, nebo něco podobného, a pak bezpečnostní záruky. Myslím si – nejprve bezpečnostní záruky. Zadruhé, nevzdáme se našich území, protože jsme připraveni na kompromis.“
Evropští lídři uvedli, že Vladimir Putin pravděpodobně neudělá žádné významné kompromisy, pokud se situace na bojišti nebo doma nezhorší do té míry, že k tomu bude donucen.
Ukrajina může čerpat určitou naději z nedávných hodnocení západních zpravodajských služeb, která naznačují, že Rusko čelí rostoucím obtížím při náboru vojáků pro válku. Síly Kremlu letos dosáhly omezených územních zisků, zatímco ukrajinské jednotky provedly několik lokálních protiútoků v jižní oblasti Záporoží. Ruská ekonomika také zpomalila téměř na nulový růst, i když úředníci a analytici tvrdí, že tlak v této fázi není dostatečný, aby změnil chování Kremlu.
Ruská politická analytička Tatiana Stanovaya řekla: „Dokud bude Putin u moci, Rusko nebude paralyzováno rozsáhlými protesty a v rozpočtu zbude alespoň nějaké peníze na zbraně, válka bude pokračovat.“
