Desítky palestinských novinářů byly v izraelských vězeních bity, podrobovány hladovění nebo znásilněny
19. 2. 2026
Izraelská vězeňská služba a izraelská armáda popírají obvinění zveřejněná po výzkumu Výboru na ochranu novinářů
Téměř 60 palestinských novinářů zadržovaných v izraelských věznicích od útoku Hamásu 7. října 2023 bylo podle zprávy bito, podrobováno hladovění a vystaveno sexuálnímu násilí, včetně znásilnění.
Výbor na ochranu novinářů (CPJ) přezkoumal desítky svědectví, fotografií a lékařských záznamů dokumentujících to, co popisuje jako závažné týrání palestinských reportérů izraelskými vojáky a vězeňskými strážci. Zpráva vychází z hloubkových rozhovorů s 59 palestinskými novináři. Z dotazovaných 58 uvedlo, že byli během izraelské vazby vystaveni tomu, co popsali jako mučení.
„Ačkoli se podmínky v jednotlivých zařízeních lišily, metody, které dotazovaní popsali – fyzické útoky, nucené stresové polohy, smyslová deprivace, sexuální násilí a zanedbávání lékařské péče – byly pozoruhodně konzistentní,“ uvádí zpráva.
Izraelská vězeňská služba a Izraelské obranné síly (IDF) tato obvinění důrazně odmítly.
Novinář Sami al-Sai, který pracoval pro katarskou televizní stanici Al Jazeera Mubasher a místní televizní stanici Al-Fajer TV, uvedl, že byl odvezen do malé cely ve věznici Megiddo, kde mu vojáci sundali kalhoty a spodní prádlo a znásilnili ho obušky a jinými předměty.
„O tom, co se stalo, jsem ve vězení nemluvil s nikým, kromě dvou starších vězňů, kteří jsou ve vězení již 25 let,“ řekl Sai.
V prosinci 2025 německá novinářka Anne Liedtke, zadržená na palubě flotily směřující do Gazy, obvinila izraelské vojáky, že ji znásilnili během vazby. Italský novinář Vincenzo Fullone a australský aktivista Surya McEwen vznesli podobná obvinění.
Shadi Abu Sido, palestinský novinář z Gazy, který pracuje pro Palestine Today, byl propuštěn po 20 měsících věznění v Sde Teiman loni v říjnu. Byl zadržen izraelskými silami v nemocnici al-Shifa 18. března 2024 a řekl, že „byl spoután, měl zavázané oči a byl nucen projít chodbou plnou vojáků, kteří ho bili obušky a kopali do něj“. Později se dozvěděl, že má zlomené žebro.
Ve věznici Ofer popsal rozhlasový novinář Mohammad al-Atrash koordinovaný hromadný útok v listopadu 2023, do kterého byly zapojeny desítky vězňů a který on a další zadržení nazývali „Shin Bet party“ nebo „Ben-Gvir party“ (pojmenovaná po izraelském ministru národní bezpečnosti Itamaru Ben-Gvirovi). Al-Atrash uvedl, že „vycvičení psi dostali rozkaz útočit na vězně a kovové nástroje byly použity ke způsobení dlouhodobého krvácení a jizev“.
Osama al-Sayed, reportér televize Al-Aqsa, popsal přerušované používání elektrických šoků a pepřového spreje mezi bitím, k němuž došlo krátce po návštěvě věznice Ben-Gvirom.
Jedenáct palestinských novinářů uvedlo použití mučící metody známé jako strappado, nebo jak ji palestinští novináři nazývají „duchové oběšení“, při které je osoba zavěšena za ruce svázané za zády a poté vytahována nahoru.
Padesát pět z 59 dotazovaných novinářů uvedlo extrémní hlad nebo podvýživu.
Fotografie, které CPJ poskytlo, ukazují novináře před jejich zadržením a po něm a jsou na nich vidět viditelně vyhublí a fyzicky oslabení muži.
CPJ vypočítal průměrný úbytek hmotnosti 23,5 kg v této skupině na základě porovnání hmotnosti novinářů před a po zadržení.
Novinář Mohammad Badr, na fotografii před pobytem ve vězení a po něm, uvedl, že byl tak silně zbit, že mu byl přetržen jazyk a dva týdny nemohl téměř mluvit ani jíst. CPJ řekl, že během 10 měsíců věznění zhubnul 40 kg.
Ahmed Shaqoura, reportér televize Palestine Today TV, zhubnul během 14 měsíců izraelského vězení ve věznicích Ktzi'ot a Al-Jalama o 54 kg.
„Nejedná se o ojedinělé případy,“ řekla regionální ředitelka CPJ Sara Qudah. „CPJ zdokumentovalo desítky případů opakovaného zneužívání novinářů kvůli jejich práci.“
Čtyřicet osm novinářů, tedy většina, nebylo nikdy obviněno z žádného trestného činu a bylo zadrženo v rámci izraelského systému administrativní vazby, který umožňuje zadržet osobu bez obvinění, obvykle na šest měsíců, s možností neomezeného prodloužení.
Mluvčí izraelské vězeňské služby (IPS) uvedl, že „kategoricky“ odmítají tato obvinění, a poukázal na to, že „jakákoli konkrétní stížnost podaná prostřednictvím oficiálních kanálů je přezkoumána příslušnými orgány v souladu se stanovenými postupy“.
IDF ve svém prohlášení rovněž uvedla, že „zcela odmítá obvinění týkající se systematického zneužívání zadržených osob, včetně obvinění ze sexuálního zneužívání“.
Na začátku roku 2025 se objevily uniklé záběry z kamerového systému vězeňského tábora Sde Teiman, které zřejmě ukazují vojáky sexuálně napadající vězně, což vyvolalo celonárodní skandál. Záběry odvysílal izraelský novinář Guy Peleg, který od té doby čelí výhrůžkám a obtěžování.
Nedávná zpráva organizace Lékaři za lidská práva – Izrael dokumentuje 94 úmrtí Palestinců v izraelské vazbě od 7. října 2023.
CPJ odhaduje počet novinářů zabitých od začátku války v Gaze na 252.
Zdroj v angličtině ZDE
