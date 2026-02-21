Tucker Carlson přistihl amerického velvyslance v Izraeli při blábolení blbostí
21. 2. 2026
čas čtení
12 minut
Foto: Tucker Carlson
Americký pravicový komentátor Tucker Carlson cestoval do Izraele, aby tam interviewoval amerického velvyslance Mike Huckabeeho
Před odjezdem ho pak Izraelci krátce zatkli. Z rozhovoru vyplynulo, že Huckabee říká naprosté hlouposti. A to je současná americká politika. Kterou podporuje tolik Čechů...
Český překlad níže.
Mehdi Hassan: Nejsem fanouškem Tuckera Carlsona. S Carlsonem v mnoha věcech nesouhlasím. Ale jako moderátor Carlson skutečně brilantně klade doplňující otázky a pokračuje v tom způsobem, jakým to od 7. října žádný americký televizní moderátor s proizraelskými hosty neudělal.
A Huckabee se hroutí.
Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee v rozhovoru s Tuckerem Carlsonem ospravedlňuje zabíjení dětí Izraelem během izraelské genocidy v Gaze.
Mike Huckabee: Izrael se pouští do věcí, do kterých se žádná jiná země, včetně naší, v městské válce nepouští, a přesto Izrael skončil s menším počtem civilních obětí v městské válce než jakákoli jiná zaznamenaná městská válka.
Tucker Carlson: Řekl jste, že nevíte, kolik civilních obětí bylo, tak jak to můžete říct?
Mike Huckabee: Čísla z Gazy, čísla Hamásu.
Tucker Carlson: Řekl jste, že nevíte, jaká jsou ta čísla. My to nevíme.
Mike Huckabee: Říkám, že je vidět, že je to nižší číslo. Ale pokud vezmete čísla, která oni uvádějí, což je asi 50 000, z toho 24 nebo 25 000 byli skuteční bojovníci, kolik bylo civilistů?
Tucker Carlson: Pokud vezmete čísla v rozmezí 120 až 78, která jsem právě přečetl, nevím, jestli jsou skutečná. To nevím ani já. Ptám se vás.
Mike Huckabee: Neříkám vám ta čísla. Neslyšel jsem je, nečetl jsem je. Čísla, která považuji za věrohodnější, se pohybují někde kolem 60 000. Odkud pocházejí? Od ministerstva zdravotnictví v Gaze, což jsou neplatná čísla. Myslím si to. Nemyslím si, že jsou přesná, ale říkám, pojďme prostě...
Tucker Carlson: Říkáte, že jsou nepřesná, ale dokazují, že Izrael...
Mike Huckabee: Odvedl skvělou práci. Ne, říkám, že předpokládejme, že nejrozšířenější čísla, nejvyšší čísla, která Hamás oznámil z Gazy, předpokládejme, že jsou pravdivá. To říkám. Neříkám, že jsou pravdivá, ale předpokládejme, že jsou. Věřme jim. I tak máte nižší počet civilistů zabitých v jakékoli městské válce v moderní historii. Fakt.
Tucker Carlson: Je to fakt? Ano. S čím to srovnáváte?
Mike Huckabee: S jakoukoli městskou válkou.
Tucker Carlson: Jmenujte jednu.
Mike Huckabee: Irák? V Afghánistánu.
Tucker Carlson: Jsme v Iráku. Jsme v Afghánistánu. V Afghánistánu není mnoho městských oblastí. Nemyslím si, že v Afghánistánu proběhly nějaké boje v městských oblastech.
Mike Huckabee: Kábul?
Tucker Carlson: Nevím, byly tam, byly tam, byly tam dlouhotrvající bitvy v Kábulu?
Mike Huckabee: Nevím. 20 let. V Kábulu? Nevím, v celém Afghánistánu.
Tucker Carlson: Ale jaké byly ty počty? Mluvíte o tom, jaké jsou tam počty? Počet lidí, kteří byli zabiti, se pohybuje v desítkách tisíc. Ptám se vás... Neznám odpověď. Nikdy jsem o tom neslyšel. Vy jste to nadhodil. Řekl jste, že IDF zabila v městském boji menší podíl civilistů než v jakémkoli městském konfliktu v moderní historii. To jsem nikdy neslyšel. Nevím, jaké jsou pro to kontroly. A vy jste řekl, že americká armáda zabila více civilistů.
Mike Huckabee: Ale souhlasil byste, že skutečnou tragédií bylo to, že Hamás pokračoval v této válce?
Tucker Carlson: Počkejte. Právě jste znovu řekl, že IDF je humánnější než americká armáda. Právě jste to řekl. Řekl jste, že v Iráku a Afghánistánu zabila americká armáda více civilistů než IDF v Gaze. Právě jste mi to řekl. Nikdy jsem o tom neslyšel. A moje otázka zní: jak to víte? Jaká jsou ta čísla?
Mike Huckabee: Snažím se vám vysvětlit, že bylo vynaloženo mimořádné úsilí, aby se tato čísla zaznamenala.
Tucker Carlson: Vy ta čísla neznáte.
Mike Huckabee: Myslím, že to byly desítky tisíc. Seženu vám je.
Tucker Carlson: No, vy jste to nadhodil. To je jediný důvod, proč na vás tlačím.
Mike Huckabee: Ale vy, já reprezentuju vlajku. Pracuji pro zemi a vy jste předstíral nebo tvrdil, že nějak nejsem loajální, že kritizuji vlastní zemi, a to není pravda.
Tucker Carlson: V Iráku a Afghánistánu. A já jsem se zeptal, jaká jsou čísla? A vy jste řekl, že nevíte. Na základě čeho tedy tvrdíte, že IDF v Gaze ušetřila více civilistů než americká armáda a námořní pěchota v Afghánistánu a Iráku? Proč to říkáte? Na základě čeho to tvrdíte?
Mike Huckabee: Z rozhovorů, které jsem vedl s lidmi, kteří tam bojovali, a nemám pro vás přesná čísla.
(...,)
Tucker Carlson: Dobře. 8. října. No, já říkám, že ne. Přál bych si, aby po 8. říjnu nebyl zabit nikdo z těch lidí v Gaze.
Mike Huckabee: No, já říkám, že ne nikdo. Jsem rád, že byl zabit Mohammad Sinwar. Jsem rád, že někteří z těch bojovníků, lidé, kteří naplánovali a provedli zvěrstva 8. října.
Tucker Carlson: Co se týče několika členů Hamásu? Jak se cítíte ohledně jejich smrti?
Mike Huckabee: Pokud se na tom podíleli, pak jim Bůh pomáhej.
Tucker Carlson: Co to znamená, Bůh?
Mike Huckabee: Nevím, jestli jim bylo 14 let. Ne, ale říkám vám, že když někdo spáchá zvěrstva a pak drží rukojmí, kdyby to byly vaše děti držené jako rukojmí v Gaze, co byste udělal, abyste je dostal ven?
Tucker Carlson: Nechtěl bych zabíjet 14leté děti. To vám říkám.
Mike Huckabee: Dovolte mi se vás na něco zeptat. Udělal byste cokoli, abyste dostal své děti zpět, kdyby byly mučeny, znásilňovány, hladověly?
Tucker Carlson: Nezabíjel bych děti, tečka.
Mike Huckabee: No, já vám jen říkám... A.
Tucker Carlson: Nikdy bych také neomlouval zabíjení dětí.
Mike Huckabee: A já nemluvím o cíleném zabíjení dětí.
Tucker Carlson: Mluvím o... Řekl jste mi, že čtrnáctiletí si zaslouží zemřít, protože pracují pro Hamás.
Mike Huckabee: Říkám vám... Moje...
Tucker Carlson: Otázka zní, slyšíte sám sebe?
Mike Huckabee: Slyším sám sebe.
Tucker Carlson: Takže si myslíte, že čtrnáctileté dítě má svobodnou vůli? Myslíte si, že si zaslouží zemřít, protože ho využívají dospělí? Není jeho smrt drtivou ranou?
Mike Huckabee: Pokud drží zbraň a míří na někoho, kdo se snaží zachránit rukojmí, a jediný způsob, jak toho rukojmího zachránit... Říkám vám, že válka je hrozná věc. Je to hrozná věc. A spousta...
Tucker Carlson: Myslím, že já jsem ten, kdo si myslí, že válka je hrozná věc.
Mike Huckabee: Ne, myslím, že vy to nechápete...
Tucker Carlson: Snažím se vysvětlit, jak je to hrozná věc, a vy říkáte, že ten čtrnáctiletý kluk si zasloužil zemřít.
„Netanjahuova rodina pochází z Polska. On sám judaismus nevyznává, neexistují žádné důkazy o tom, že by jeho předkové někdy žili zde [v Izraeli], nikdy nemluvili tímto jazykem. Na základě čeho má právo zde být?“
Mike Huckabee: Jižní Florida a několik dalších míst. Na celém světě žije celkem asi 16 milionů Židů, z nichž 8 milionů žije zde. Zbytek žije převážně v New Yorku nebo na jižní Floridě a několika dalších místech.
Mike Huckabee: Jedná se tedy o malou populaci. Mají k této zemi historické a biblické vazby.
Tucker Carlson: Mají?
Mike Huckabee: Ano, mají.
Tucker Carlson: Pokud jde o Bibiho rodinu, víme, že žili ve východní Evropě, ale neexistují žádné důkazy, že by někdy žili tady. On není nábožensky založený. Ale v jakém smyslu, jak to můžeme vědět? Máte jeho rodokmen? Ne, nemáme. A vy? On ho nemá. Takže nikdo ho nemá. O to jde. Ale jak víme, že má k této zemi nějaký vztah?
Mike Huckabee: A jestli existuje praxe judaismu a vztah k jazyku, Bibli, zemi.
Tucker Carlson: Jeho předkové to nedělali. On judaismus nijak přísně nepraktikuje. Jeho předkové zde nežili. Nemluvili tímto jazykem a neexistují žádné důkazy, že zde někdy žili. Na základě čeho tedy má právo zde být?
Mike Huckabee: Velmi dobře mluví místním jazykem. Bojoval za tuto zemi. Jeho rodina bojovala za tuto zemi.
Tucker Carlson: Vyhýbáme se velmi zřejmé otázce, a to odkud toto právo pochází? A důvod, proč je to významné, je ten, že v území, které dnes Izrael kontroluje, zejména na Západním břehu, žije mnoho lidí, o kterých díky genetickým testům víme, že jejich rodiny zde žijí již tisíce let. Nevíme, zda vyznávali judaismus, zda byli Samaritáni, ale před islámem. To nevíme. O mnoha z nich víme, že jsou křesťany již 2 000 let. Mají menší právo na tuto zemi než někdo, o jehož předcích víme pouze to, že žili v Lotyšsku nebo Polsku? Jsou to Východoevropané. Jak to funguje?
Mike Huckabee: Jsou to židé.
Tucker Carlson: Podle jaké definice?
Mike Huckabee: Jsou židé podle svého...
Tucker Carlson: Ale jak víme, že mají nějakou spojitost?
Mike Huckabee: Jsou to židé podle své víry, jsou židé podle spojitosti s jazykem, židé podle spojitosti s Tórou.
Tucker Carlson: Ale jak víme, že Bibi, konkrétně Bibiho předkové, zde někdy žili? Jak to víme?
Mike Huckabee: Nejsem si jistý, zda rozumím vaší otázce.
Tucker Carlson: Jak můžeme vědět, zda předkové izraelského premiéra někdy žili?
Mike Huckabee: Možná bych se vás mohl zeptat, jak můžeme vědět, že nežili?
Tucker Carlson: Na základě tvrzení, že žili, se dějí různé věci. Lidé jsou vysídlováni. Dochází k pohybu peněz. Je to velká otázka. Hodně na tom závisí. Není to nějaká teoretická věc, jako třeba: „Dělali moji prarodiče tohle nebo tamto?“ Je to spíš: „Ne, máme právo být tady, protože tady byli moji předkové.“ Dobře, ale jak víme, že tady byli?
Mike Huckabee: Prostě nedokážu pochopit, kam tím míříte.
