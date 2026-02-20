Trump protizákonně překročil svou výkonnou moc globálními cly, rozhodl americký Nejvyšší soud
20. 2. 2026
Rozhodnutí je ranou pro Trumpova smělá tvrzení o své autoritě a podkopává klíčový pilíř jeho agresivní hospodářské agendy
Pozvat do kanadské televize odborníka z prestižní americké univerzity v Michiganu se opravdu vyplatilo. pic.twitter.com/ix87fhwc3Q— KAFKAvTOKIU (@TomasVilimec) February 20, 2026
Donald Trump překročil svou autoritu tím, že uvalil většinu svých vysokých cel na globální dovozy, rozhodl v pátek Nejvyšší soud USA, čímž podkopal klíčový pilíř Trumpovy agresivní ekonomické agendy.
V rozhodnutí 6:3 soud rozhodl, že zákon z roku 1977 určený k řešení národních mimořádných situací neposkytuje právní oporu pro většinu cel, které Trumpova administrativa uvalila na země po celém světě.
Rozhodnutí je významnou ranou pro jedno z nejodvážnějších uplatnění výkonné moci, které Trump od svého návratu do Bílého domu předvedl.
Zatímco Trumptvrdil, že cla naplní federální pokladnu USA, oživí průmyslová centra země a učiní světovou ekonomiku „spravedlivější“ vůči USA, ekonomové opakovaně varovali, že po letech zvýšené inflace hrozí další zvýšení cen pro Američany.
Cla musí být obvykle schválena Kongresem, který má podle ústavy výlučnou pravomoc ukládat daně. Trump však argumentoval, že má právo uvalit cla na obchodní partnery na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA), který za určitých okolností uděluje prezidentovi pravomoc regulovat nebo zakazovat mezinárodní transakce během národní nouze.
Během ústních jednání americký generální prokurátor D John Sauer uvedl, že navzdory tomu, že prezident měsíce tvrdil, že cla přinesou federální vládě USA biliony dolarů, ve skutečnosti nejde o peníze.
„Jedná se o regulační cla,“ ujistil soud Sauer. „Nejsou to cla za účelem zvýšení příjmů. Skutečnost, že zvyšují příjmy, je pouze vedlejší.“
Soudci Nejvyššího soudu vyjádřili skepsi ohledně postoje vlády. „Prostě tomuto argumentu nerozumím,“ řekla liberální soudkyně Sonia Sotomayorová. „Chcete říci, že cla nejsou daně, ale přesně to jsou.“
I někteří konzervativci v soudní síni – ovládané pravicovou supervětšinou vytvořenou Trumpem – zněli pochybovačně. „Nástrojem je uvalení daní na Američany, a to vždy bylo základní pravomocí Kongresu,“ řekl předseda soudu John Roberts.
Trump opakovaně prohlásil, že rozhodnutí soudu bude mít na USA zásadní dopad – den po ústním jednání naznačil, že rozhodnutí znamená „rozdíl mezi bankrotem a prosperitou“ – a na jeho schopnost „učinit Ameriku opět velkou“.
