Channel 4 News: Film Hlas Hind Rajabové nominován na cenu v Londýně
22. 2. 2026
čas čtení 4 minuty
Moderátor: Není snadné slyšet hlas svého zraněného dítěte, které je nejen zraněné, ale také hladové a obklopené mrtvými těly.
Matka: Pro mě jako matku je to opravdu těžké. Slyším její hlas každý den. Nepřeji to nikomu na světě.
Moderátor: Rozhodnutí dát souhlas k natočení filmu, který se bude promítat po celém světě, muselo být mimořádně těžké. Proč jste to udělala?
Matka: Ten film není jen film. Je to platforma pro Hind. Dal jí přítomnost, důstojnost a hlas. Protože žádná matka na světě by nechtěla, aby hlas její dcery byl zapomenut, nebo aby se stala jen dalším číslem, jako tisíce příběhů v Palestině.
Moderátor: Křehkost v Hindině hlase je naprosto srdcervoucí. Vraťte se do okamžiku, kdy jste tu nahrávku slyšela a rozhodla se natočit tento film.
Režisérka: Ano, jak jste řekl, když uslyšíte Hindin hlas, nemůžete pokračovat ve svém každodenním životě, alespoň já to tak mám. Zasáhlo mě to. Cítil jsem obrovskou emoci hněvu, ale také bezmocnosti. Řekla jsem si, že nemohu mlčet. Musím něco udělat. Protože nečinnost je v jistém smyslu spoluvinou. A když uslyšíte její hlas, je to jako stát se svědkem.
Moderátor: A když je snazší odvrátit zrak, nezabývat se tématem, které je traumatizující. Co řeknete těm lidem?
Režisérka: Můžu jim říct, že to chápu, ale mluvím z privilegované pozice, protože to není váš život. Je to pravda, je to těžké, ale žijeme v tomto světě. Podívejte se na film a pokud je to pro vás příliš těžké, udělejte s tím něco.
Moderátor: Poznáváme Hind v té naprosto strašné situaci, ale vy jste ji znala jako své dítě.
Matka: Hind byla malá.. Měla hezký život, bezpečný domov a rodinu, která ji milovala. Na svůj věk byla vyspělá. Všichni byli překvapeni, jak byla bystrá. Nechtěla si hrát s kosmetikou a běžnými hračkami. Hrála si na doktorku a chtěla být zdravotní sestrou. Pro mě byla výjimečným dítětem a chtěla, aby ji znal celý svět. A teď ji zná celý svět.
Moderátor: Je hlasem všech dětí z Gazy?
Matka: Utěšuje mě, že díky tomuto filmu se Hinin hlas dostane do celého světa. Nejen Hinin hlas, ale hlasy tisíců dalších palestinských dětí, které trpí. Trpí už dva roky.
Moderátor: Na konci ledna se vám, Kautho, podařilo tento film natočit a uvést do kin. Izraelská armáda (IDF) stále tento incident vyšetřuje v rámci svého mechanismu pro zjišťování skutečností.
Režisérka: Žijeme ve světě, kde odpovědnost neexistuje. Izraelská armáda tedy stále vyšetřuje sama sebe, ano? Ale já doufám a sním o světě, kde odpovědnost existuje, protože bez odpovědnosti nemůže být mír a všichni v této oblasti potřebují mír.
Moderátor: Jak si představujete odpovědnost a spravedlnost?
Režisérka: Od začátku války nebyla žádná spravedlnost. Odpovědnost je spravedlnost pro děti. Nebudu mlčet, dokud nedosáhnu spravedlnosti pro Hind, protože spravedlnost není samozřejmost, je to právo.
Moderátor: Děkujeme vám oběma za váš čas a přejeme vám hodně štěstí.
