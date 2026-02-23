Dánský ministr: Grónsko nepotřebuje americkou nemocniční loď
"Grónská populace dostává potřebnou zdravotní péči. Dostávají ji buď v Grónsku, nebo pokud potřebují specializovanou léčbu, v Dánsku. Takže není potřeba speciální zdravotnické iniciativy v Grónsku," řekl ministr obrany Troels Lund Poulsen dánské televizi DR.
V Grónsku stejně jako v Dánsku je přístup ke zdravotní péči zdarma. Na rozlehlém arktickém ostrově je pět regionálních nemocnic, přičemž nemocnice Nuuk poskytuje péči pacientům z celého území.
Grónská místní vláda podepsala začátkem února dohodu s Kodaní o zlepšení léčby grónských pacientů v dánských nemocnicích.
Trump v sobotu na své sociální síti Truth Social zveřejnil, že "pošleme skvělou nemocniční loď do Grónska, aby se postarala o mnoho nemocných lidí, kteří tam nejsou ošetřováni".
"Je to na cestě!!" dodal.
Trump uvedl, že USA musí kontrolovat Grónsko, aby zajistily jeho bezpečnost, ačkoli ustoupil od dřívějších hrozeb jeho obsazení poté, co uzavřel "rámcovou" dohodu s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem, aby zajistil větší vliv USA.
Lund Poulsen řekl lékaři, že o možném příjezdu nemocniční lodi neví.
"Trump neustále tweetuje o Grónsku. Takže je to bezpochyby projev nové normy, která se uchytila v mezinárodní politice," řekl.
Dříve v sobotu dánské Arktické velení oznámilo, že evakuovalo člena posádky americké ponorky u pobřeží Nuuku poté, co námořník požádal o naléhavou lékařskou pomoc.
Zdroj v angličtině: ZDE
