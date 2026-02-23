Írán koupil z Ruska 500 nejnovějších MANPADS Verba a 2 500 raket
Informují o tom Financial Times, které citují uniklé ruské dokumenty a zdroje obeznámené s detaily obchodu.
Dohoda byla podepsána v Moskvě v prosinci. Dodávky podle smlouvy za 495 milionů eur jsou plánovány ve třech etapách – od roku 2027 do roku 2029. Jeden ze zdrojů přiznal, že některé komplexy mohly být předčasně předány Teheránu.
Verba MANPADS je jedním z nejmodernějších ruských infračerveně řízených přenosných protiletadlových systémů. Je navržen k ničení řízených střel, nízko letících letadel a dronů. Na rozdíl od stacionárních systémů protivzdušné obrany mohou takové komplexy využívat mobilní posádky bez nasazení radarové infrastruktury.
Írán v červenci loňského roku poslal formální žádost o dodání – krátce po skončení dvanáctidenního konfliktu s Izraelem, během něhož se Spojené státy zapojily do úderů na tři klíčová jaderná zařízení v zemi. V té době byl íránský integrovaný systém protivzdušné obrany vážně oslaben, což umožnilo izraelskému letectvu dosáhnout vzdušné převahy nad velkou částí území země.
Smlouva byla podepsána mezi Rosoboronexportem a moskevskou kanceláří Ministerstva obrany a logistiky íránských ozbrojených sil (MODAFL). Podle publikace se rakety prodávají za 170 000 eur za kus, odpalovací zařízení za 40 000 eur. Dohoda zahrnuje také 500 nočních brýlí Movgli-2.
Íránský velvyslanec v Moskvě Kazim Džalali nepřímo potvrdil realizaci vojenských dohod a řekl státní televizi: "Již několik let podepisujeme vážné vojenské a obranné dohody s Ruskem. Mohu pouze říci, že tato ukazují realizaci těchto dohod," komentoval nedávné nákladní lety Il-76 z Ruska do Íránu.
Kreml a Rosoboronexport odmítli komentovat. Íránské velvyslanectví v Londýně na žádost FT nereagovalo.
Podle Ruslana Puchova, ředitele Centra pro analýzu strategií a technologií, dodávky systémů Verba posílí íránskou protivzdušnou obranu bez významného poškození ruských zásob. Podle jeho názoru by MANPADS mohly představovat rizika pro potenciální americkou a izraelskou operaci proti Íránu s využitím vrtulníků a letadel.
