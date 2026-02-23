Tisícovka Keňanů naverbována do války na Ukrajině
Keňská národní zpravodajská služba (NIS) uvedla, že 1 000 Keňanů bylo naverbováno k boji za Rusko na Ukrajině poté, co byli údajně oklamáni slibem zaměstnání.
Zjištění NIS byla ve středu předložena zákonodárcům parlamentním lídrem Kimani Ichung'wahem.
Keňané oklamáni nabídkami práce
Ichung'wah obvinil úředníky ruské ambasády ze spolupráce s náborovými agenturami a syndikáty obchodujícími s lidmi, aby verbovali Keňany do boje v plnohodnotné ruské invazi na Ukrajinu, pod záminkou zaměstnání.
Řekl, že úředníci ruské ambasády jim vydali turistická víza.
"Dosud bylo naverbováno a odešlo více než 1 000 Keňanů bojovat v rusko-ukrajinské válce," řekl Ichung'wah.
Ichung'wah uvedl, že podle zprávy NIS bylo na frontě 89 Keňanů, 39 hospitalizováno, 28 je nezvěstných a nejméně jeden byl potvrzen jako mrtvý.
Podle zprávy náboráři cílili na bývalé vojáky a policisty, stejně jako na nezaměstnané osoby, s příslibem, že budou vydělávat kolem 350 000 šilinků (2 300 eur, 2 715 dolarů) měsíčně a dostávat bonusy až do výše 1,2 milionu šilinků (9 309 dolarů).
V listopadu Keňa uvedla, že více než 200 jejích občanů bojuje za Rusko, nyní s výsledky NIS je toto číslo pětkrát vyšší, než se dříve předpokládalo.
Moskva obvinění odmítá
Ruská ambasáda v Nairobi ve čtvrtek obvinění popřela v prohlášení, že nebyla vydána žádná víza nikomu, kdo má v úmyslu cestovat do Ruska bojovat na Ukrajině.
Ruské velvyslanectví však uvedlo, že "legislativa Ruské federace nebrání občanům cizích zemí dobrovolně vstoupit do ozbrojených sil".
Ukrajina dříve uvedla, že stovky občanů z 36 afrických zemí bojovaly po boku ruských sil na jejím území, přičemž někteří byli naverbováni podvodem.
Jihoafričané, kteří bojovali za Rusko, se vracejí domů
Ve středu jihoafrické ministerstvo zahraničí oznámilo, že čtyři jihoafričtí muži, kteří byli nalákáni k boji za ruské síly na Ukrajině, se vrátili domů.
To navazuje na jednání jihoafrického prezidenta Cyrila Ramaphosy s ruským protějškem Vladimirem Putinem o návratu Jihoafričanů zapletených do války na Ukrajině.
V listopadu Pretoria uvedla, že obdržela "nouzové výzvy" od 17 mužů, kteří byli oklamáni, aby se přidali k žoldnéřským skupinám a byli uvězněni v epicentru bojů v ukrajinském Donbasu.
Jihoafrický zákon zakazuje občanům bojovat za cizí armádu bez vládního povolení.
Zdroj v angličtině: ZDE
