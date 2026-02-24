Zelenskyj v projevu k výročí invaze vyzývá Trumpa k návštěvě Ukrajiny
24. 2. 2026
Zelenskyj zůdrazňuje, že Putin nedosáhl svých cílů a návštěva Trumpa by mohla jasně ukázat, „kdo je agresorem“.
Volodymyr Zelenskyj vyzval Donalda Trumpa, aby navštívil Kyjev, ve videopříspěvku u příležitosti čtvrtého výročí plnohodnotné invaze Vladimira Putina, a řekl, že Ukrajina v žádných jednáních s Ruskem nezradí svůj lid
Zelenskyj řekl, že Putin nedosáhl svých původních válečných cílů ani „nezlomil ukrajinský lid“. „Tuto válku nevyhrál,“ řekl. „Zachovali jsme Ukrajinu a uděláme vše pro to, abychom dosáhli míru. A zajistili spravedlnost.“
Součástí 18minutového projevu byly také dosud nezveřejněné záběry z podzemního bunkru v kyjevské ulici Bankova, kde Zelenskyj a jeho poradci pracovali a spali během prvních hodin po ruském útoku v roce 2022.
Zelenskyj vzpomněl na telefonát od Joea Bidena, který mu nabídl pomoc s „naléhavým“ opuštěním země. „Odpověděl jsem, že potřebuji munici, ne odvoz,“ řekl Zelenskyj a vzpomněl na jeden z nejslavnějších momentů svého prezidentství.
Video ukázalo Zelenského, jak klade růže u památníku na Majdanu v Kyjevě na památku tisíců ukrajinských vojáků a vojáků, kteří zemřeli za poslední čtyři roky. Byly tam záběry světových lídrů na návštěvě Kyjeva, včetně Keira Starmera a Borise Johnsona.
Zelenskyj řekl: „Opravdu bych sem jednoho dne chtěl přijet s prezidentem Spojených států. Vím jistě, že pouze tím, že přijedete na Ukrajinu a na vlastní oči uvidíte náš život a náš boj, pocítíte náš lid a obrovskou bolest, teprve tehdy pochopíte, o čem tato válka skutečně je.“
Cesta na Ukrajinu by Trumpovi mohla objasnit, „kdo je zde agresorem a na koho je třeba vyvíjet tlak“, navrhl Zelenskyj. Pokračoval: „Nejde o pouliční rvačku – jde o útok nemocného státu na suverénní stát. On [Putin] je příčinou jejího začátku a překážkou jejího konce. A je to Rusko, které musí být ukázněno. Aby mohl nastat skutečný mír.“
Trump nepřijal pozvání Zelenského k návštěvě Ukrajiny. Během jejich notoricky známého setkání v Oválné pracovně loni obvinil americký viceprezident JD Vance ukrajinskou vládu, že bere navštěvující hodnostáře na „propagandistické zájezdy“ – obvinění, které Kyjev popírá.
V mírových jednáních s Ruskem zprostředkovaných USA se Trump opakovaně stavěl na stranu Putina. Zelenskyj odmítl požadavky Kremlu, které zřejmě podporují i američtí vyslanci, aby Ukrajina předala území ve východní části Donbasu, které se ruským vojskům nepodařilo obsadit.
„Chceme mír. Silný, důstojný a trvalý mír,“ řekl Zelenskyj. Dodal, že ukrajinským vyjednavačům, kteří se tento týden sešli v Ženevě, řekl:
„Nezmařte všechny ty roky, neznehodnoťte všechny boje, odvahu, důstojnost, všechno, čím Ukrajina prošla. Nemůžeme, nesmíme to vzdát, zapomenout na to, zradit to.“
V úterý Zelenskyj přivítal v Kyjevě skupinu evropských lídrů, včetně britské ministryně zahraničí Yvette Cooperové a předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Účastnili se také premiéři Dánska, Švédska, Norska, Islandu, Estonska a Lotyšska, stejně jako finský prezident Alexander Stubb.
Hosté navštíví energetickou infrastrukturu zničenou během nedávných ruských útoků balistickými raketami a drony, které miliony Ukrajinců připravily o elektřinu během jedné z nejchladnějších zim za poslední roky.
Proběhne videokonference koalice ochotných, vedená Francií a Velkou Británií, a Ukrajinsko-severská rada.
Ve svém výročním projevu Zelenskyj odsoudil Putinovy letecké útoky proti civilistům. Výstižně řekl, že jelikož Putin „není schopen porazit Ukrajinu na bojišti“, „bojuje místo toho proti bytovým domům a elektrárnám“.
Dodal: „A nyní Ukrajinci snášejí nejtěžší zimu v historii. A téměř každou noc teror. Nevím, kdo jiný by to mohl vydržet, aniž by se zhroutil nebo zaváhal.“
Došlo také k úderu na „bezpáteřní“ Mezinárodní olympijský výbor, který zakázal ukrajinskému skeletonistovi Vladyslavu Heraskevyčovi účast na zimních olympijských hrách, protože odmítl závodit bez své helmy s portréty sportovců zabitých Ruskem.
Zelenskyj také oslavil mezinárodní úspěchy své země, od získání statusu kandidáta na členství v EU po vítězství v soutěži Eurovision Song Contest, stejně jako Oscara a ceny Bafta. „Ze všech těchto kroků, úspěchů a malých vítězství se formuje velká Ukrajina. Velká, protože má vás. Lidi, kteří inspirují planetu,“ řekl.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse