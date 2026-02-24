TZ - Solidarita slábne. Potřeba pomoci ne. Po čtyřech letech války je integrace těžší než na začátku
24. 2. 2026
čas čtení 3 minuty
Solidarita slábne. Potřeba pomoci ne. Po čtyřech letech války je integrace těžší než na začátku
TISKOVÁ ZPRÁVA organizace Zastávka Meteor
24. února 2026 Praha 8 - Libeň
Dnes, v úterý 24. února, uplynou již čtyři roky od začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. Čtyři roky nejistoty, ztrát a nucených odchodů z domova. Zároveň jsou to čtyři roky, během nichž organizace Zastávka Meteor poskytuje podporu lidem, kteří v České republice hledají bezpečí a nový začátek.
Za tu dobu se ale mění jedna zásadní věc – ne potřeba pomoci, ale nálada ve společnosti. Zatímco veřejná pozornost slábne a do debaty vstupují únava i zjednodušení, konkrétní lidé dál řeší každodenní realitu nového života v cizí zemi.
Nezisková organizace Zastávka Meteor od roku 2022 poskytla podporu více než 350 lidem. Každoročně jí projde přibližně 90 až 150 osob – nejčastěji matek s dětmi, ale také seniorů, dospívajících či lidí se zdravotním znevýhodněním. Organizace jim poskytuje střednědobé ubytování, psychosociální podporu a pomoc s integrací.
Za anonymními statistikami jsou však konkrétní příběhy lidí, kteří přišli o domov, jistoty i své blízké. Mnozí se musí vyrovnávat s odloučením od rodiny a budovat si podpůrnou síť zcela od začátku. Lidé se zdravotním omezením hledají cestu, jak v novém prostředí obstát, a rodiny řeší každodenní výzvy spojené s bydlením, školou i prací.
„Často slyšíme, že lidé z Ukrajiny berou práci nebo jen zatěžují systém. My ale denně vidíme opak. Vidíme ženy, které pracují dlouhé směny, aby uživily děti bez partnerů, vidíme mladé lidi, kteří si po škole hledají brigády, a seniory, kteří se i přes jazykovou bariéru snaží zapojit. Integrace není o pasivitě – je o obrovské úsilí začít znovu a postavit se na vlastní nohy," říká Veronika Hilská, zakladatelka Zastávky Meteor.
„Pokračujeme ve své práci, i když jsme doufali, že konflikt bude v tuto dobu už u konce a lidé se budou moci vrátit do bezpečí svých domovů... Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy bude potřebovat pomoc, a proto je důležité neotáčet se zády, ale nabídnout pomocnou ruku," uzavírá Kristína Ištvániková z týmu Zastávky Meteor.
Integrace po čtyřech letech není sprint, ale dlouhý a náročný proces. I po čtyřech letech přicházejí další lidé, kteří potřebují bezpečné zázemí a podporu při hledání stabilního místa ve společnosti. Únava veřejnosti však nesmí znamenat rezignaci.
Zastávka Meteor se dlouhodobě spoléhá především na podporu veřejnosti a individuálních dárců. Aby mohla pokračovat v práci, potřebuje stabilní komunitu lidí, kteří věří, že solidarita není slabost, ale síla.
O organizaci
Zastávka Meteor je nezisková organizace poskytující střednědobé ubytování a komplexní podporu lidem v náročné životní situaci. Zaměřuje se zejména na rodiny s dětmi a podporu integrace, vzdělávání a budování samostatnosti.
Více informací a možnost podpory:
www.zastavkameteor.cz
www.zastavkameteor.cz
0
391
Diskuse