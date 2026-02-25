Zelenskyj: USA odmítly prodat Ukrajině licenci na systém Patriot
25. 2. 2026
"Dnes mluvíme o protivzdušné obraně. Tohle je nejtěžší problém. Bohužel nám naši partneři zatím nedali licenci například na výrobu systémů Patriot, nebo alespoň raket pro tyto systémy, které už máme. Zatím jsme v tom nebyli úspěšní," řekl hlava státu v rozhovoru pro BBC a poznamenal, že nezná důvody takového amerického postoje.
Prezident Ukrajiny také uvedl, že Kyjev žádá Spojené státy o zajištění bezpečnostních záruk na dobu 30 let, které musí schválit Kongres. "Není to jen prezident Trump. Mluvíme o Americe. A prezidenti, všichni jsme pro správné funkční období. Chceme například záruky na 30 let... Potřebujeme Kongres. Protože prezidenti se mění, ale instituce zůstávají," řekl Zelenskyj. Podle ukrajinského prezidenta musí Washington tyto záruky poskytnout před okamžikem, kdy bude zvažován americký požadavek na konání voleb do léta 2026 na Ukrajině.
Již minulý týden Zelenskyj ve večerním videoprojevu zdůraznil, že Spojené státy odmítají udělit licenci na výrobu zařízení a raket Patriot pro ně v evropských partnerských zemích NATO. Také vyzval spojence, aby na kontinentu založili vlastní výrobu takových zbraní, aby "posílili nás všechny, celou Evropu".
Předtím prezident ostře kritizoval evropské země, které pro něj nakupují americké zbraně v rámci programu PURL. Kvůli zpoždění plateb dorazila várka raket PAC-3 pozdě, v důsledku čehož Ukrajina nebyla schopna odrazit ruské útoky na energetická zařízení, uvedl Zelenskyj.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse