Organizace Lékaři bez hranic žádá nejvyšší izraelský soud, aby nařídil izraelské armádě vyšetřit smrt humanitárních pracovníků v Gaze
26. 2. 2026
Navzdory opakovaným apelům na nejvyšší izraelské vojenské právní orgány skupina konstatuje, že nevidí žádné známky toho, že by bylo zahájeno trestní vyšetřování. „Neexistence vyšetřování je závažným porušením mezinárodního práva,“ uvedl právník organizace Lékaři bez hranic.
Organizace Lékaři bez hranic (Médecins Sans Frontières) podala žádost k izraelskému Nejvyššímu soudu, aby nařídil vyšetření šesti incidentů, při nichž izraelská armáda údajně střílela na její zařízení a vozidla v Gaze a zabila sedm zaměstnanců a jejich příbuzných.
V samostatném podání tento týden požádalo 18 humanitárních organizací soud o vydání předběžného opatření, které by zabránilo jejich deportaci z této oblasti na konci měsíce.
Od incidentů popsaných v petici, při nichž byli zabiti zdravotníci, uplynuly více než dva roky a navzdory opakovaným apelům na nejvyšší právní orgány armády organizace komstatuje, že nevidí žádné známky toho, že by bylo zahájeno trestní vyšetřování. Petice přichází v době, kdy Izrael nedávno rozhodl o zrušení povolení MSF k působení v Gaze a na Západním břehu.
„Cílem petice není nikoho obžalovat,“ řekl právník Omer Shatz, který zastupuje MSF v Izraeli. „Organizaci zajímá budoucnost – jak chránit své týmy, lékaře a jejich rodiny. K tomu musí prokurátor IDF určit, zda byly tyto incidenty zákonné. K tomu je nutné vyšetřování. Neexistence vyšetřování je sama o sobě závažným porušením válečného práva a mezinárodního práva.“
Podle petice došlo k prvnímu incidentu 18. listopadu 2023 poté, co IDF nařídila evakuaci oblasti v Gaze, kde pobývali zaměstnanci MSF.
Organizace koordinovala konvoj, který měl cestovat na jih s armádou, a získala potřebná povolení. Konvoj však narazil na silniční zátaras IDF a byl mu odepřen průjezd. Po několika hodinách se začal vracet na sever. Podle petice IDF během cesty ostřelovala jasně označená vozidla, a to i přes předchozí koordinaci a vědomí armády o jejich přítomnosti. Dva cestující byli zabiti.
O dva dny později se zaměstnanci MSF a jejich rodiny ukrývali v jedné z klinik organizace v Gaze, když buldozer IDF zničil jejich vozidla. Tanky později na vozidla vystřelily a zničily to, co petice popisuje jako jejich jediný prostředek úniku.
Záchranný konvoj vyslaný z Rafahu, koordinovaný s IDF a OSN, byl také napaden. Přibližně ve stejnou dobu byli při útoku na nemocnici al-Awda zabiti dva lékaři MSF, přestože armádu předem informovali o své přítomnosti v této nemocnici.
Další incident uvedený v petici se týká útoku na úkryt „Lotus“ v Khan Yunis, poblíž Evropské nemocnice, kde pobývali zaměstnanci MSF a jejich rodiny. Organizace uvádí, že v listopadu a prosinci 2023 opakovaně informovala IDF o umístění úkrytu a požádala, aby nebyl terčem útoku.
7. ledna 2024 izraelská armáda nařídila evakuaci okolní oblasti, aniž by zmínila útočiště nebo nemocnici. MSF uvádí, že kontaktovala Koordinátora vládních aktivit na územích (COGAT) a bylo jí sděleno, že útočiště není zahrnuto do evakuačního příkazu a že jeho zaměstnanci mohou zůstat. Následující den zasáhl budovu minometný granát. Pětiletá dívka, dcera zaměstnance MSF, byla těžce zraněna a následující den zemřela.
V únoru 2024 tank ostřeloval další zařízení MSF v Khan Yunis, známé jako „plážový dům“, ve kterém byli ubytováni zaměstnanci. Při útoku zahynula manželka a dcera jednoho ze zaměstnanců a sedm dalších osob, včetně žen a dětí, bylo těžce zraněno.
Shatz uvádí, že v červenci 2024 oficiálně požádal tehdejšího vojenského prokurátora IDF Yifata Tomera-Yerushalmiho o zahájení vyšetřování těchto incidentů a vysvětlil, proč se domnívá, že jsou v rozporu s mezinárodním právem.
Armáda na tuto ani na následující žádosti nereagovala. O pět měsíců později byl Shatz informován, že případy byly předány mechanismu pro zjišťování skutečností generálního štábu IDF, který vyšetřuje incidenty podezřelé z porušení mezinárodního práva. MSF uvádí, že nebyla nikdy informována o výsledku jakéhokoli přezkumu.
Lidskoprávní organizace kritizují Izrael za to, že nevyšetřuje obvinění z válečných zločinů. Nedávná zpráva Úřadu OSN pro lidská práva popsala to, co nazvala „všeobecnou atmosférou beztrestnosti“ v souvislosti s odpovědností v rámci IDF.
Izraelská armáda v reakci na to uvedla, že provozuje „profesionální, efektivní a nezávislý mechanismus pro vyšetřování údajných porušení mezinárodního práva, včetně poškození zdravotnických týmů a zařízení, a že každý nahlášený incident je důkladně prošetřen v rámci právního procesu“.
MSF, jedna z největších humanitárních organizací působících v Gaze a na Západním břehu, na sebe nedávno upoutala pozornost ze dvou dalších důvodů.
Jedním z nich je rozhodnutí Izraele zrušit povolení k působení na těchto územích. Druhým je odmítnutí poskytnout Izraeli seznam palestinských zaměstnanců, jak to vyžadují nové vládní předpisy pro registraci humanitárních organizací.
„Extrémní pohrdání lidským životem“
V samostatné petici z tohoto týdne 18 organizací, včetně MSF, varovalo, že jejich vyhoštění by vedlo ke kolapsu systému humanitární pomoci v Gaze.
Uvádějí, že investovaly přibližně 500 milionů dolarů do nouzové pomoci, včetně distribuce potravin, vodní infrastruktury, lékařské péče a přístřeší, a varují, že jejich odstranění by představovalo reálnou hrozbu pro lidský život.
„Izrael se fakticky rozhodl zastavit humanitární pomoc Gaze a Západnímu břehu,“ uvedli právníci Alva Kolan a Yotam Ben-Hillel, kteří zastupují tyto skupiny. „Místo toho, aby to přímo prohlásil, deportuje organizace, které zde působí již desítky let. Jedná se o organizace s celosvětovou reputací, které Izrael bez váhání pomlouvá, pravděpodobně z politických důvodů. To odráží extrémní pohrdání lidským životem.“
MSF také nedávno čelila kritice ze strany Palestinců i Izraelců poté, co oznámila, že její zaměstnanci opustili Násirovu nemocnici v jižní Gaze kvůli přítomnosti ozbrojených Palestinců v areálu. Palestinci obvinili organizaci z ohrožování nemocnic tím, že naznačila vojenskou činnost, zatímco Izraelci argumentovali, že toto prohlášení je v rozporu s jejími dřívějšími popřeními takové činnosti.
Filipe Ribeiro, vedoucí delegace MSF v Palestině, řekl deníku Haaretz, že zaměstnanci viděli ozbrojené muže v nemocnici až po příměří a předtím byli omezeni na určité křídlo, což omezovalo jejich schopnost pozorovat, co se děje jinde.
„Nemohu říci, že jsme viděli vojenskou činnost,“ řekl. „Viděli jsme zatýkání a ozbrojené maskované muže. Pro nás byla přítomnost ozbrojených mužů, kteří nebyli policisté, nepřijatelná, ale nešlo o vojenskou činnost. Nelze to použít k ospravedlnění určitého výkladu. To je spekulace.“
Zdroj v angličtině ZDE
