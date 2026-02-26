Výbor na ochranu novinářů:
V roce 2025 bylo zabito rekordních 129 novinářů; Izrael je zodpovědný za 2/3 úmrtí
26. 2. 2026
More journalists and media workers were killed in 2025 than in any other year since CPJ began collecting data more than three decades ago. At least 129 journalists and media workers were killed, two-thirds of them by Israel.— Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) February 25, 2026
Read CPJ’s #2025KilledReport: https://t.co/MGuI52CrV6 pic.twitter.com/xOWsOHlF8P
Hlavní zjištění
- V roce 2025 bylo zabito více novinářů a pracovníků médií než v kterémkoli jiném roce od doby, kdy Výbor na ochranu novinářů (CPJ) před více než třiceti lety začal shromažďovat data.
- Jedná se o druhý rok v řadě, kdy byl zaznamenán rekordní počet úmrtí novinářů.
- Izrael byl zodpovědný za dvě třetiny všech zabití novinářů v letech 2025 i 2024.
- Izraelské obranné síly (IDF) spáchaly více cílených vražd novinářů než armáda jakékoli jiné vlády od roku 1992, kdy CPJ začalo shromažďovat údaje.
- Počet zabití novinářů pomocí dronů roste: z dvou v roce 2023 – prvním roce, kdy CPJ takové zabití zaznamenalo – na 39 v roce 2025.
- Nejméně 104 ze 129 novinářů a pracovníků médií bylo zabito během konfliktů v roce 2025. Zatímco počet novinářů zabitých na Ukrajině a v Súdánu vzrostl, většinu tvořili Palestinci zabití Izraelem.
- V případech cílených vražd zdokumentovaných CPJ v roce 2025 bylo provedeno jen velmi málo transparentních vyšetřování a v žádném z těchto případů nebyl nikdo hnán k odpovědnosti.
V době, kdy ozbrojené konflikty dosáhly historické úrovně po celém světě, dosáhly vraždy novinářů také historického maxima, a to především kvůli činům jedné vlády: Izrael byl zodpovědný za dvě třetiny všech vražd novinářů a pracovníků médií v roce 2025, čímž se celkový počet zabitých po celém světě v loňském roce zvýšil na rekordních 129 – nejvyšší počet, jaký kdy zaznamenal Výbor na ochranu novinářů (CPJ) od doby, kdy tato organizace začala vést záznamy před více než třemi desítkami let.
Jedná se o dva po sobě jdoucí rekordní roky, co se týče úmrtí novinářů v důsledku pokračujících a bezprecedentních útoků Izraele na novináře a pracovníky médií. Více než 60 % z 86 novinářů zabitých izraelskou palbou v roce 2025 byli Palestinci, kteří podávali zprávy z Gazy, kde se lidskoprávní organizace a experti OSN shodují, že dochází k genocidě.
Více než tři čtvrtiny všech úmrtí novinářů v roce 2025 se odehrály v konfliktních oblastech. Zatímco počet novinářů a pracovníků médií zabitých na Ukrajině a v Súdánu se v roce 2025 oproti předchozímu roku mírně zvýšil, a to na čtyři a devět úmrtí v každé zemi, čísla byla stále velmi nízká ve srovnání s Izraelem, který zůstává významnou výjimkou.
Rostoucí počet úmrtí novinářů po celém světě je poháněn přetrvávající kulturou beztrestnosti za útoky na novináře: Bylo provedeno jen velmi málo transparentních vyšetřování 47 případů* cílených vražd (klasifikovaných jako „vražda“ v dlouhodobé metodice CPJ) zdokumentovaných CPJ v roce 2025 – nejvyšší počet novinářů úmyslně zabitých kvůli své práci za poslední desetiletí – a v žádném z těchto případů nebyl nikdo hnán k odpovědnosti. Tyto vraždy novinářů porušují international humanitarian law, které stanoví, že novináři jsou civilisté a nikdy by neměli být záměrně terčem útoků.
Trvalé selhání vládních představitelů v oblasti ochrany tisku nebo předvolání útočníků k odpovědnosti také vytváří podmínky pro další vraždy, a to i v zemích, které nejsou ve válce.
V roce 2025 byli novináři zabiti v Mexiku, Indii a na Filipínách, tedy ve všech zemích, které trvale selhávají v zajištění spravedlnosti pro vraždy novinářů. CPJ vyzvalo k radikální reformě způsobu, jakým vlády vyšetřují vraždy novinářů, aby byli pachatelé postaveni před soud, včetně zřízení mezinárodní vyšetřovací skupiny a uvalení cílených sankcí.
Nárůst vražd novinářů je příznakem širšího úpadku svobody tisku a bezpečnosti novinářů na celém světě: V roce 2025 bylo uvězněno téměř rekordní počet novinářů v důsledku pomlouvačných kampaní a zneužívání právních předpisů, které se snažily kriminalizovat akt informování o skutečnostech. Online obtěžování a fyzické útoky na novináře pokračovaly v růstu uprostřed stále nepřátelštější rétoriky vůči reportérům a mediálním organizacím, a to i v údajně demokratických zemích.
„Novináři jsou zabíjeni v rekordním počtu v době, kdy je přístup k informacím důležitější než kdy jindy,“ uvedla generální ředitelka CPJ Jodie Ginsbergová. „Útoky na média jsou předním indikátorem útoků na jiné svobody a je třeba udělat mnohem více, aby se těmto vraždám zabránilo a pachatelé byli potrestáni. Když jsou novináři zabíjeni za to, že informují o zprávách, jsme všichni v ohrožení.“
CPJ zaznamenává vraždy novinářů do své databáze, pokud má důvodné podezření, že byli nebo mohli být zabiti v souvislosti se svou prací: buď náhodně v konfliktní zóně nebo při nebezpečném úkolu, nebo úmyslně kvůli své novinářské činnosti. Úlohou CPJ je zajistit, aby každý novinář a pracovník médií zabitý v souvislosti se svou prací byl jmenován, zaznamenán a důkladně vyšetřen, aby tyto informace mohly čelit jakýmkoli snahám o vymazání, popření nebo politické zneužití jejich vražd. Naši metodiku najdete zde.
Izrael, nad rámec nové normality války
Počet konfliktů po celém světě je na nejvyšší úrovni od konce druhé světové války. Vědci poukazují na to, že se jedná o strukturální změnu, kdy je svět násilnější a rozdělenější než před deseti lety. To zvyšuje rizika pro novináře, a to jak kvůli nebezpečím spojeným s reportážemi z konfliktů, tak i proto, že novináři jsou stále častěji záměrně terčem útoků.
V Súdánu bylo v roce 2025 zabito devět novinářů a pracovníků médií, což je nárůst oproti šesti v roce 2024 a jednomu v roce 2023, kdy brutální občanská válka v zemi vstoupila do třetího roku. Desítky tisíc lidí zemřely a miliony byly vysídleny, když paramilitární Rychlé podpůrné síly (RSF) získaly převahu nad jednotkami Súdánských ozbrojených sil (SAF). Jeden ze zabitých novinářů, ředitel súdánské tiskové agentury Taj al-Sir Ahmed Suleiman, byl v listopadu spolu se svým bratrem popraven RSF v El Fasheru ve státě Severní Dárfúr.
Novináři v Súdánu musí podávat zprávy v děsivých podmínkách: Od začátku války CPJ zdokumentovala řadu případů zneužívání, z nichž většina je připisována RSF. Nejméně 16 novinářů a pracovníků médií bylo zabito, novinářky znásilněny, kanceláře médií přeměněny na zadržovací centra, domy zabaveny a novináři uneseni a drženi za účelem výkupného. V bezostyšném pohrdání možností odpovědnosti byly mnohé z těchto činů natočeny a šířeny samotnými pachateli.
Na Ukrajině byli čtyři novináři zabiti ruskými vojenskými drony, což je nejvyšší roční počet úmrtí novinářů ve válce od roku 2022, kdy bylo zabito 15 novinářů. (Viz část: „Drony — nový nástroj“). Mezi zabitými jsou ukrajinští novináři Olena Hramova a Jevhen Karmazin, kteří byli napadeni při reportáži pro ukrajinskou státem financovanou mezinárodní televizní stanici Freedom v Kramatorsku ve východní části Doněcku. Francouzský fotožurnalista Antoni Lallican byl zabit cíleným útokem ruského dronu s pohledem z první osoby (FPV) 3. října 2025 při reportáži v Doněcku.
V kontextu rostoucího konfliktu po celém světě je však izraelské pohrdání životy novinářů – a mezinárodními zákony, které je mají chránit – bezprecedentní. Izrael zabil více novinářů než jakákoli jiná vláda od roku 1992, kdy CPJ začalo shromažďovat záznamy, což činí válku mezi Izraelem a Gazou (která zahrnuje izraelské zabíjení v Gaze i smrtící útoky v Libanonu, Jemenu a Íránu) nejkrvavější válkou v historii pro novináře. Tři z těchto zabití, včetně jedné vraždy, se odehrály po příměří z října 2025.
Zatímco reportování o válce je ze své podstaty nebezpečné, Izrael posunul paradigma svým úmyslným a nezákonným útočením na novináře. V roce 2025 CPJ zdokumentoval 47 případů* novinářů zavražděných kvůli své práci, přičemž Izrael je zodpovědný za 81 % případů. Celkový počet cílených zabití může být mnohem vyšší. Vzhledem k extrémním omezením uvaleným na Gazu, včetně zákazu přístupu nezávislých zahraničních médií, zničení komunikační infrastruktury, masového vysídlení a rozsáhlých ztrát na životech, je obtížné vyšetřovat okolnosti každé smrti. Vzhledem k tomu, že mnoho současných důkazů bylo zničeno, skutečný počet palestinských novinářů v Gaze, kteří byli záměrně napadeni Izraelem, možná nikdy nebude znám.
Záměrné napadání a zabíjení novinářů jakoukoli armádou, která je podle mezinárodního práva povinna chránit civilisty, představuje válečný zločin. CPJ vyzvalo mezinárodní orgány, aby zajistily, že všechny případy cílených vražd novinářů budou nezávisle a nestranně vyšetřovány jako válečné zločiny, vzhledem k dlouhodobé neochotě Izraele vyšetřovat a stíhat zločiny spáchané jeho armádou. Pachatelé – od jednotlivců v jednotkách IDF až po nejvyšší úroveň velitelského řetězce – musí být pohnáni k odpovědnosti.
Poznámka k metodice
Úmyslné zabití novináře kvůli jeho práci je v dlouhodobém klasifikačním systému CPJ definováno jako „vražda“. Tato klasifikace by neměla být chápána tak, že jakékoli jiné zabití zaznamenané v naší databázi je považováno za zákonné, ale spíše tak, že CPJ nebylo schopno určit, zda byla daná osoba zabita konkrétně kvůli své novinářské činnosti. Podle mezinárodního humanitárního práva existuje mnoho dalších typů válečných zločinů, které mohou být spáchány proti civilistům kromě přímého napadení, včetně nepřiměřených nebo nerozlišujících útoků.
CPJ zdokumentovalo případy, kdy novináři, na které se Izrael v Gaze zaměřil, byli známí tím, že podrobně informovali o zjevných izraelských válečných zločinech, jako je hladovění nebo útoky na nemocnice. Použitím této taktiky izraelské síly porušily mezinárodní právo a zároveň umlčely kritické reportáže z terénu.
Mezi novináři, na které se Izrael zaměřil, byl i Hossam Shabat, 23letý palestinský korespondent katarské stanice Al Jazeera Mubasher a americké stanice Drop Site News, který byl zabit 24. března 2025 při izraelském útoku na jeho auto poblíž indonéské nemocnice v severní Gaze v Beit Lahia. Shabat byl na cestě do nemocnice, když ho zasáhl izraelský dron, který ho přímo zacílil. Shabat byl jedním z nejznámějších novinářů, kteří zůstali v severní Gaze, aby informovali o izraelském útoku na obléhané území. Izrael obvinil Shabata, že je ostřelovačem Hamásu, aniž by poskytl věrohodné důkazy.
Dosavadní zprávy CPJ zjistily, že od 7. října 2023 ani v předchozích 22 letech nebyl nikdo hnán k odpovědnosti za cílené zabíjení novinářů Izraelem. Trvalý nedostatek spravedlnosti pro zavražděné novináře představuje vážnou hrozbu pro svobodu tisku. Více než deset let poté, co Organizace spojených národů vyhlásila Mezinárodní den za ukončení beztrestnosti zločinů proti novinářům, a více než 30 let poté, co CPJ začalo dokumentovat tyto vraždy, zůstává 80 % těchto vražd po celém světě nevyřešeno.
Vzpomínková akce za palestinsko-americkou novinářku Shireen Abu Akleh se koná v Gaze 11. května 2022. CPJ vyzvalo k důkladnému vyšetření jejího zabití. (Foto: AP/Adel Hana)
Smrtící pomluvy
Používání nepodložených obvinění z trestné činnosti proti novinářům je v posledních letech významným rysem útoků na tisk obecně. Tento trend je patrný jak z vysokého počtu novinářů zadržovaných za svou práci, tak z odůvodnění jejich vražd.
Zejména Izrael opakovaně zabíjel novináře, o nichž následně – a v některých případech preventivně – tvrdil, že jsou militanti, aniž by poskytl věrohodné důkazy na podporu svých tvrzení.
Nejlépe zdokumentovaným příkladem tohoto vzorce je případ reportéra Al Jazeery Anase al-Sharifa, který veřejně varoval, že je jeho život v nebezpečí, poté co byl opakovaně a nepodloženě pomlouván Izraelem. Po letech výhrůžek byl Al-Sharif 10. srpna 2025 zavražděn spolu s dalšími třemi novináři Al Jazeery a dvěma nezávislými novináři, kteří byli spolu s ním terčem útoku na stan, ve kterém byli novináři ubytováni.
Tento vzorec pokračoval při izraelském útoku na Násirovu nemocnici v Gaze 25. srpna, kde bylo mezi nejméně 20 zabitými při „dvojitém úderu“, který sestával z několika izraelských leteckých úderů, pět novinářů. Vyšetřování agentury Reuters ukázalo, že cílem byla kamera novináře, která tam byla umístěna již několik měsíců s vědomím izraelské armády, aby poskytovala agentuře Reuters živé zpravodajství. Izrael tvrdil, že jeho cílem byla kamera Hamásu umístěná na schodišti nemocnice. Mezi pěti zabitými byli palestinská nezávislá fotožurnalistka Mariam Abu Dagga, která spolupracovala s Associated Press, a Hussam Al-Masri, spolupracovník agentury Reuters.
V druhém nejkrvavějším útoku, který CPJ kdy zaznamenal, izraelské síly provedly několik leteckých útoků na dvě redakce novin v Jemenu, při nichž zabily 31 novinářů a pracovníků médií. Izrael tvrdil, že zasáhl „vojenské cíle“, včetně „oddělení pro styk s veřejností Houthi“. Během 12denní války s Íránem v červnu Izrael zabil dva novináře a jednoho pracovníka médií při samostatných útocích a tvrdil, že jeho cíle byly vojenské objekty provozované „pod rouškou civilních aktivit“.
Drony: nový nástroj pro vrahy novinářů
Jedním z jasných varovných signálů v číslech za rok 2025 je rostoucí počet novinářů zabitých drony: bezpilotními letadly nebo malými létajícími zařízeními ovládanými na dálku a schopnými vizuálně identifikovat cíle.
Podle údajů CPJ se počet podezřelých a zdokumentovaných vražd novinářů zvýšil z pouhých dvou v roce 2023 – prvním roce, kdy CPJ takové vraždy novinářů dokumentoval – na 39 v roce 2025. Bylo potvrzeno nebo se předpokládá, že za 33 z těchto vražd stojí vojenské drony.
To odráží širší globální trend: podle amerického Center for Civilians in Conflict (Centrum pro civilisty v konfliktu) se útoky dronů mezi lety 2020 a 2024 zvýšily o více než 4 000 %, což je způsobeno rostoucím používáním levných, jednorázových „malých dronů s pohledem z první osoby“ k „nezákonné útoky na civilisty a šíření teroru“.
Z 39 úmrtí souvisejících s drony, které CPJ zdokumentovalo v roce 2025, bylo 28 způsobeno izraelskou armádou v Gaze, pět súdánskými paramilitárními jednotkami Rapid Support Forces (RSF) v Súdánu, čtyři Ruskem na Ukrajině, jedno húsijskými silami v Jemenu a jedno pravděpodobně tureckým útokem v Iráku.
V Gaze zabil izraelský dronový útok na nádvoří nemocnice Al-Ahli Baptist Hospital v centru Gazy 5. června redaktora Suleimana Hajjaje a kameramana Ismaila Baddaha z televize Palestine Today TV. Televizní stanice popsala tyto vraždy jako „dvojité válečné zločiny“ za „přímé napadení“ svých novinářů a nemocnice, které jsou chráněny mezinárodním právem. Ahmad Qalaja, kameraman televize Al-Araby TV, byl při útoku těžce zraněn a 6. června zemřel. Podle organizace Human Rights Watch je používání dronů k zabíjení civilistů v Gaze Izraelem dokumentováno od izraelské ofenzívy Operace Lité olovo v prosinci 2008.
Od úplné invaze Ruska na Ukrajinu v roce 2022 byly drony používány oběma zeměmi k útokům a sledování, ale v roce 2025 Rusko zintenzivnilo svou dronovou válku a používalo je k opakovaným útokům na civilisty na Ukrajině, včetně novinářů. Všichni čtyři novináři zabití na Ukrajině v roce 2025 byli zasaženi ruskými drony. Jedná se o první rok, kdy CPJ zaznamenalo zabití novinářů drony v rusko-ukrajinské válce, a také o nejvyšší počet novinářů zabitých ve válce od roku 2022. Podle mise OSN pro sledování lidských práv na Ukrajině se drony krátkého doletu staly nejnebezpečnější zbraní používanou proti civilistům na Ukrajině.
V Sýrii a Iráku – zejména v kurdské autonomní oblasti severní Sýrie a v iráckém poloautonomním Kurdistánu – byly turecké drony použity v rámci pokračujících kampaní Ankary proti Syrským demokratickým silám a Straně kurdských pracujících (PKK). Turecko je podle záznamů CPJ zodpovědné za 10 % všech novinářů zabitých drony v posledních třech letech, přičemž k většině zabití došlo v roce 2024. Opakované selhání – nebo odmítání – rozlišovat mezi novináři, kteří jsou civilisty, a bojovníky vedlo od roku 2023 k zabití a zranění několika členů médií.
V Súdánu, uprostřed pokračujícího konfliktu mezi vládou a paramilitárními silami RSF, bylo v roce 2025 zabito nejméně pět súdánských novinářů drony provozovanými RSF. V březnu téhož roku byli tři novináři zasaženi a zabiti při jediném útoku dronů. „RSF má schopnost jasně identifikovat své cíle a provádět přesné údery pomocí dronů,“ řekl CPJ Brian Castner, vedoucí krizového výzkumu Amnesty International.
V Jemenu rebelové z hnutí Houthi výrazně rozšířili své kapacity v oblasti dronů a nasazují je jak v Jemenu, tak i za hranicemi, mimo jiné k cíleným útokům na politické a vojenské osobnosti – s fatálními důsledky pro novináře. V dubnu 2025 zabil útok dronu Houthi tři vládní vojáky spolu s jemenským novinářem a filmařem Musabem al-Hattamim a zranil jeho bratra, fotografa Suhaiba al-Hattamiho, když natáčeli poblíž frontové linie střetů mezi silami Houthi a jednotkami loajálními mezinárodně uznávané jemenské vládě.
Nebezpečí ze strany zločineckých gangů, zkorumpovaných politiků a autoritářských států
Novináři nejsou v nebezpečí pouze při reportážích o válkách. Novináři byli zabiti v Bangladéši, Kolumbii, Guatemale, Hondurasu, Indii, Mexiku, Nepálu, Peru, na Filipínách, v Pákistánu a Saúdské Arábii, což odráží vzorec, který převládá v zemích, kde je slabá právní státnost, zločinecké frakce mají volnou ruku a političtí vůdci vykonávají nekontrolovanou moc.
V některých z těchto zemí se tyto vraždy staly běžnou záležitostí. V Mexiku a Indii byl za posledních 10 let každý rok zabit alespoň jeden novinář a v Bangladéši a Kolumbii – stejně jako v Izraeli – byl za posledních pět let každý rok zabit alespoň jeden novinář.
V Mexiku bylo v roce 2025 zabito nejméně šest novinářů, což je nárůst oproti pěti v roce 2024 a dvěma v roce 2023. Všech šest případů zůstává nevyřešeno, což navazuje na dlouhodobý trend, kdy vrazi novinářů nejsou odhaleni ani stíháni kvůli silnému vlivu zločinců na policii a politické dění a rozsáhlé korupci. Federální ochranný mechanismus zavedený s cílem řešit přetrvávající vysoký počet vražd novinářů se ukázal jako v podstatě neúčinný: Přestože byl Calletano de Jesús Guerrero, zástupce šéfredaktora online média informujícího o kriminalitě ve státě Mexiko, od roku 2014 pod federální ochranou kvůli výhrůžkám souvisejícím s jeho novinářskou činností, Calletano de Jesús Guerrero, zástupce šéfredaktora online média zabývajícího se kriminalitou ve státě Mexiko, byl v lednu 2025 zastřelen. Jeho vrazi nebyli identifikováni.
Na Filipínách, které mají rovněž dlouhou historii násilí proti novinářům, byli v roce 2025 zastřeleni tři novináři, včetně zkušeného vydavatele Juana Dayanga. Pouze v jednom případě došlo k zatčení.
Mukesh Chandrakar, 28letý nezávislý novinář, který informoval o korupci a místní správě, byl 3. ledna 2025 nalezen zavražděný ve středoindickém státě Čhattísgarh. (Screenshot: Bastar Junction/YouTube)
Mnoho novinářů se stalo brutálními terči kvůli svým reportážím o korupci a organizovaném zločinu: bangladéšský reportér Asaduzzaman Tuhin byl podle policie pronásledován a ubodán ozbrojenými útočníky v rámci vraždy zorganizované podvodnickou skupinou. Bangladéšský deník Protidiner Kagoj, pro který Tuhin pracoval, informoval, že k útoku došlo poté, co natočil několik ozbrojených mužů napadajících muže při veřejné hádce. V Indii bylo několik týdnů poté, co zpravodajský kanál NDTV vysílal Chandrakarovo vyšetřování údajné korupce v silničním projektu za 1,2 miliardy rupií (12 milionů dolarů), nalezeno zohavené tělo nezávislého novináře Mukesha Chandrakara v septiku. V Peru byl Gastón Medina zastřelen poté, co na něj útočník na motocyklu vystřelil 11 ran, když novinář hovořil s přítelem před svým domem. Medina ve svém posledním televizním zpravodajství před smrtí kritizoval místní úřady za nákup vadných popelářských vozů, podrobně popsal překročení nákladů na novou sportovní arénu a zpochybnil chování policejního šéfa.
Politické nepokoje také představují rostoucí nebezpečí pro novináře. Ačkoli většina násilí proti novinářům pokrývajícím protesty nevede k úmrtím, v Nepálu Suresh Rajak, zkušený videožurnalista a vedoucí kamerového oddělení zpravodajského kanálu Avenues Television, zemřel při požáru, když pokrýval násilný protest monarchistů v Káthmándú.
Autoritářské režimy také nadále trestají novináře smrtí, ačkoli takové popravy jsou vzácné. Významný sloupkař Turki al-Jasser byl popraven Saúdskou Arábií po sedmi letech vězení. Al-Jasser byl odsouzen za zradu, spolupráci se zahraničními mocnostmi, financování terorismu a ohrožování národní bezpečnosti a jednoty: jedná se o falešná obvinění z ohrožení národní bezpečnosti a finančních trestných činů, která vlády po celém světě stále častěji využívají k trestání novinářů. Posledním zdokumentovaným zabitím v Saúdské Arábii byla vražda novináře Jamala Khashoggiho v roce 2018, za kterou nebyl nikdy potrestán údajný strůjce – vládnoucí panovník.
Útoky se neomezují pouze na novináře
Útoky na tisk se málokdy omezují pouze na média. V mnoha případech je taktika umlčování tisku spojena s útoky na členy rodiny nebo blízké osoby. Írán například trvale zastrašuje nezávislé novináře hrozbami násilí vůči jejich rodinám.
„Novinář již není jediným terčem. Rodina se stala nástrojem nátlaku a kolektivního trestání, což porušuje základní principy mezinárodního humanitárního práva.“
— Palestinský svaz novinářů
Izraelská vláda se podle novinářských skupin záměrně zaměřuje na členy rodin palestinských novinářů. V zprávě z roku 2025 palestinský svaz novinářů uvedl, že izraelská armáda od začátku války mezi Izraelem a Gazou v říjnu 2023 zabila více než 700 členů rodin novinářů. „Novinář již není jediným terčem,“ uvádí se ve zprávě. „Rodina se stala nástrojem nátlaku a kolektivního trestání, což porušuje základní principy mezinárodního humanitárního práva.“
Studie ukazují, že úpadek svobody tisku, včetně uzavírání nezávislých zpravodajských médií, cenzury a fyzických útoků na média – včetně vražd – je často prvním indikátorem úpadku demokracie. Celosvětově zakořeněná neschopnost postavit pachatele před soud nadále oslabuje demokracie a povzbuzuje vrahy novinářů, kteří tak mohou beztrestně vraždit – rok co rok.
Jak CPJ dokumentuje vraždy novinářů a pracovníků médií
Výzkumníci CPJ podnikají rozsáhlé kroky k ověření informací z minimálně dvou důvěryhodných zdrojů pro každou oběť uvedenou v naší databázi. Prvním krokem je prozkoumání každého případu s cílem určit, zda oběť splňovala naši definici novináře – osoby, která pravidelně pokrývala zprávy nebo komentovala veřejné záležitosti prostřednictvím jakéhokoli média, aby informovala nebo sdílela informace založené na faktech s publikem – a to na základě přezkoumání příkladů její práce.
Naším dalším krokem je vyšetřit, zda smrt novináře souvisela s jeho prací (klasifikováno jako „potvrzené“), a to tak, že hovoříme s co největším počtem kolegů, rodinných příslušníků, nadřízených a přátel, abychom ověřili pozadí a příslušnost zabitých osob a pravděpodobné motivy jejich zabití.
Určení těchto okolností může někdy trvat měsíce nebo roky – zejména ve válečných zónách – a naši databázi pravidelně aktualizujeme, jakmile získáme nové informace. V tomto a předchozích letech jsme z naší databáze odstranili i přidali novináře, když nové údaje ukázaly, že tyto změny jsou nezbytné.
Více informací o naší metodice dokumentování úmrtí novinářů najdete zde.
Stáhněte si tabulku s údaji pro zprávu CPJ o zabitých novinářích za rok 2025.
Poznámka
* Databáze CPJ neobsahuje informace o mediálních pracovnících, kteří mohli být záměrně napadeni („vražda“ v klasifikaci CPJ); od začátku války mezi Izraelem a Gazou jsme však shromáždili informace o mediálních pracovnících, u nichž naše výzkumy prokázaly, že byli v této válce záměrně napadeni, přičemž mnozí z nich byli zabiti společně s novináři, jejichž smrt CPJ klasifikoval jako „vraždu“. Podrobnosti o těchto mediálních pracovnících jsou uvedeny na naší stránce oběti z řad novinářů.
Zdroj v angličtině ZDE
