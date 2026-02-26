Když se izraelští obchodníci se zbraněmi chlubí, že Gaza slouží jako laboratoř pro testování zbraní na lidech
26. 2. 2026
Minulý týden jsem náhodou narušila festival krve, píše Sapir Sluzker Amran. Snažím se najít jiný způsob, jak to popsat. Bylo to v malém pavilonu na Expo Tel Aviv, kde se sešlo několik set lidí na Defense Tech Expo Israel 2026 – na největší výstavě tohoto druhu v zemi od 7. října a války o zničení v pásmu Gazy.
Našla jsem inzerát na webových stránkách věnovaných obchodním zprávám. Mimo jiné sliboval (v angličtině), že výstava představí „bojově prověřené technologie, které formovaly nedávný konflikt“ – klinický opis, který rámuje boje jako profesionální úspěch, zbavený kontextu. Co znamená anglický technický výraz „vyzkoušené v terénu“ a „inovace pod palbou“, je jednoduché: Jedná se o systémy, které byly testovány ve velmi reálné situaci, při které byly za jediný den zabity stovky lidí, což za dva roky činí desítky tisíc. A to je prezentováno jako marketingová výhoda, jako by prodávali korejský zpevňující krém nebo mikrovlnnou troubu, která ohřívá jídlo za polovinu času než jiné modely.
Jinými slovy, výrobci, kteří zde vystavují své zboží, se otevřeně a bezostyšně chlubí, že Gaza je pokroucená laboratoř, která jim umožňuje vydělat více; že jsou obchodníci se zbraněmi, kteří profitují z války, a že jediná čísla, která je zajímají, jsou tržní kapitalizace jejich společností. Organizátoři konference nepředstavují ověřený počet obětí v Gaze – který podle palestinského ministerstva zdravotnictví v pásmu Gazy k říjnu 2025 činil 68 844, včetně 1054 kojenců ve věku 12 měsíců nebo mladších, což je číslo, které Izrael již nezpochybňuje – jako problém, který stojí za diskusi. Co tedy prezentovali jako výzvu? „Hrozba TikToku – sociální média“, jak byla jedna z částí konference uvedena v reklamě. Zaměřila se pravděpodobně na videa civilistů, někdy celých rodin, kteří byli vyhubeni pomocí těchto inovativních technologií.
V reklamě nebylo nic o selháních těchto systémů během fáze pokusů a omylů, ani o etice používání technologií umělé inteligence, které omezují lidskou účast na rozhodování a vedou k zabíjení neozbrojených osob.
U vchodu do konferenčního sálu trpělivě čekali podnikatelé, izraelští generálové a delegace z celého světa; zahajovací ceremoniál, na kterém vystoupili mimo jiné ministr zahraničí Gideon Sa'ar a admirál Giampaolo Di Paola, bývalý italský ministr obrany a současný prezident italského výrobce obranných technologií, již začal. Drtivá většina účastníků byli Izraelci – ti, kteří přišli prodávat, a ti, kteří přišli zjistit, co prodávají jiné firmy. Podle zpráv byly velké zahraniční nákupní delegace, které charakterizovaly předchozí výstavy, tentokrát méně početné.
Nakupovat na veřejnosti je pravděpodobně trochu nepříjemné, ale to neznamená, že nejsou žádní kupci: Podle údajů Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru vzrostl izraelský prodej zbraní za poslední dva roky o více než 18 procent. Na konci roku 2024 činily objednávky izraelského zbrojního průmyslu 68,4 miliardy dolarů, což je o 38 procent více než v roce 2023.
Ministerstvo obrany loni oznámilo, že Izrael již čtvrtým rokem v řadě překonal svůj historický rekord v exportu zbraní, který v roce 2024 dosáhl více než 14,7 miliardy dolarů, což představuje 13procentní nárůst oproti předchozímu roku.
Tento rozpor – mezi realitou pokračujícího násilí a nekonečným cyklem krveprolití na jedné straně a jazykem inovací, růstu a příležitostí na straně druhé – je odporný. My, malá aktivistická skupina, jsme se zúčastnili konference a výstavy, abychom na tento rozpor upozornili. Když jsme zvedli transparenty obviňující návštěvníky z podpory a účasti na válečných zločinech a obrázky dětí, které byly zabity inovativními technologiemi, které přišli zkoumat, účastníci vypadali překvapeni. Genocida? Mrtvé děti? Krvavá ekonomika? Co to má společného s nimi? To nejsou oni.
Konference dokonce zahrnovala sekci s názvem „Ženy v čele bezpečnostních inovací: mezi vizí, mocí a globálním vlivem“. Jednou z řečnic byla generální ředitelka a spoluzakladatelka společnosti Smart Shooter, která vyvíjí a vyrábí inteligentní zaměřovače. Podle zpráv společnost vykázala za prvních devět měsíců roku 2025 tržby ve výši 20,8 milionu dolarů, což představuje nárůst o 241 procent ve srovnání se stejným obdobím roku 2024. Skutečně feministický úspěch, na který můžeme být všichni hrdí, oslava hodná Mezinárodního dne žen 8. března.
Byl to obrácený svět, vzhůru nohama. Obchodníci se zbraněmi, kteří zbohatli na hromadách mrtvých těl a kteří zjevně nevynikali v ochraně Izraelců během masakru 7. října, by měli být vyhnáni ze společnosti. Místo toho si bezostyšně dovolují pokračovat ve svém obchodním festivalu a chlubí se zbraněmi, které byly otestovány v průběhu genocidy.
Mnozí z účastníků zdá se nechápali, v čem je problém. Někteří se vyjádřili k těm „bláznivým ženám“, které nerozumí ničemu v životě. „Takhle svět funguje, každý potřebuje zbraně,“ křičel na mě jeden z nich.
Sapir Slutzker Imran je právníčka zabývající se lidskými právy, sociální aktivistka a doktorandka práv na Bar-Ilanově univerzitě.
Zdroj v angličtině ZDE
