Ukončete válku proti kubánskému lidu!
26. 2. 2026
Jedná se o nejnovější kapitolu agrese, kterou vedlo 12 po sobě jdoucích amerických prezidentů, s příliš krátkou přestávkou, kdy prezident Barack Obama ve svém posledním roce v úřadu zahájil diplomatické kroky směřující k normalizaci. Zahrnovala neúspěšnou invazi prezidenta Johna F. Kennedyho v roce 1961 v Zátoce sviní, několik tajných pokusů o atentát na kubánského prezidenta Fidela Castra a tajné chemické a biologické útoky na kubánské zemědělství a hospodářská zvířata s cílem sabotovat potravinovou soběstačnost Kuby.
Nejhorší však bylo, že Kennedy v roce 1962 zavedl ekonomickou blokádu Kuby, která porušovala mezinárodní právo, jako odvetu za své ponížení v Zátoce sviní. Rogue nation na globální úrovni není Kuba, ale USA. Organizace spojených národů opakovaně 33 let po sobě hlasovala pro ukončení embarga, naposledy loni v říjnu poměrem hlasů 165:7. Pouze pět pravicových spojenců se připojilo k USA - Argentina, Maďarsko, Izrael, Severní Makedonie a Paraguay - plus Ukrajina, která je závislá na USA kvůli zásilkám obranných zbraní proti Rusku.
V lednu, krátce po invazi do Venezuely s cílem unést prezidenta Nicoláse Madura a zmocnit se bohatých ropných zdrojů Venezuely, Trump autorizoval rozsáhlé rozšíření blokády Kuby. Rozšířená blokáda se realizovovala pomocí námořních lodí, které zabavily jeden ropný tanker, zatímco Trump uvalil cla a další hrozby na země, které nabízejí Kubě pomoc. Válka proti Kubě je již vedena dlouho, především z politických důvodů oběma hlavními stranami, aby si získaly přízeň a hlasy kubánských emigrantů. Ministr zahraničí Marco Rubio, jehož rodina opustila Kubu před desítkami let, se již dlouho a zoufale snaží prosadit změnu režimu na ostrově. Byl hlavním zastáncem invaze do Venezuely, kterou považoval za první krok k ukončení ekonomické podpory Kuby, a následné karantény.
Trumpova tvrdá blokáda již způsobila katastrofální utrpení. Nejenže ochromuje ekonomiku, jak řekl kubánský ministr zdravotnictví José Ángel Portal Miranda agentuře Associated Press, ale ohrožuje i „základní lidskou bezpečnost“. New York Times informuje o častých výpadcích elektřiny, nedostatku benzínu a plynu na vaření a ubývajících zásobách nafty, která pohání vodní čerpadla v zemi.
Nejkatastrofálnější důsledky však má devastace veřejného zdraví a kubánského zdravotního systému, který je chloubou země. Izraelský výzkumník a aktivista Shaiel Ben-Ephraim uvádí „rostoucí úmrtnost mezi staršími lidmi a chronicky nemocnými, kteří nemají přístup k životní podpoře nebo specializované péči“, a nárůst nemocí, jako je horečka dengue a virus Orupuche, „které se stávají stále smrtelnějšími kvůli nedostatku základních léků a rehydratačních tekutin“.
„Údaje o veřejném zdraví ukazují nárůst kojenecké úmrtnosti z 7,1 na 1 000 živě narozených dětí v roce 2024 na odhadovaných 14 na 1 000 na konci roku 2025/začátku roku 2026,“ dodal Ben-Ephraim na Twitteru. „Více než 32 000 těhotných žen je v současné době klasifikováno jako „vysoce rizikové“ kvůli nedostatku paliva pro porodnické monitorování a nouzovou lékařskou přepravu.“
Portál varoval, že 5 milionů lidí na Kubě žijících s chronickými onemocněními bude čelit přerušení léčby nebo léčby, včetně 16 000 pacientů s rakovinou vyžadujících radioterapii a dalších 12 400 podstupujících chemoterapii. „Mezi nejvíce postižené oblasti patří kardiovaskulární péče, ortopedie, onkologie a léčba kriticky nemocných pacientů, kteří vyžadují elektrické záložní zdroje. Na seznam postižených služeb byly přidány také léčba onemocnění ledvin a záchranné služby,“ uvedl.
Jedná se o nevyhlášenou válku, která je podle mezinárodního práva nelegální a nebyla schválena Kongresem. Přesto pouze hrstka zákonodárců vyjadřuje nesouhlas. Zástupce Massachusetts Jim McGovern předložil na začátku února návrh zákona H.R. 7521, který dosud podpořilo pouze 18 spolupředkladatelů. Návrh požaduje ukončení embarga a je podobný loňskému návrhu senátorů z Oregonu Rona Wydena (D-Ore.) a Jeffa Merkleye (D-Ore.). „Je čas zahodit staré, zastaralé a neúspěšné politiky minulosti a zkusit něco jiného. Zaměřme se na obyvatele Kuby a zacházejme s nimi jako s lidmi, kteří chtějí žít svůj život v důstojnosti a svobodě. Kubánský lid, nikoli politici ve Washingtonu, by měl rozhodovat o svých vlastních vůdcích a své vlastní budoucnosti,“ říká McGovern.
Kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) porovnala kubánskou krizi s krizí v Gaze, kongresmanka Ilhan Omar z Minnesoty vyzvala k zrušení „krutého“ a „despotického“ embarga a kongresman Chuy García z Illinois řekl, že embargo „záměrně vyhladoví civilisty“ na Kubě. „USA způsobují humanitární krizi na Kubě. Trumpova a Rubiova blokáda trestá kubánský lid, ne režim. Musíme se poučit z 60 let neúspěšné politiky vůči Kubě a změnit kurz,“ napsal na Twitteru senátor Chris Van Hollen (D-Md.).
Ironií je, že jediná překážka Trumpova útoku na Kubu přišla od Nejvyššího soudu. Jeho rozhodnutí z 20. února, které zrušilo jeho použití zákona o mezinárodních mimořádných ekonomických pravomocích (IEEPA) z roku 1977 pro cla, zřejmě také ruší jeho cla na země, které dodávají ropu na Kubu. Doufejme, že je to „určitá úleva“. „Obléhání musí být prolomeno,“ řekl Michael Galant, člen sekretariátu Progressive International. „Obléhání musí být prolomeno.“
V roce 2018 členové představenstva National Nurses United na vlastní oči viděli úspěchy kubánského zdravotního systému během odborné návštěvy. Sedmdesát procent péče je poskytováno v místních poliklinikách a rodinných klinikách. Polikliniky jsou ústředním bodem poskytujícím integrované, komplexní služby, včetně 24hodinové urgentní péče, prenatální péče, péče o matky, pediatrické péče, zubní péče, péče o zrak, sluch, očkování, poradenství, fyzioterapie, rentgenu a dalších služeb, které využívá přibližně 30 000 obyvatel dané oblasti. Rodinné kliniky jsou založeny v sousedstvích, poskytují domácí návštěvy lékařů a slouží školám a pracovištím, které odkazují pacienty na blízké polikliniky pro specializovanější péči.
Společně, s lékaři a sestrami, snižují potřebu a tlak na hospitalizaci a zkracují čekací dobu na specialisty. Péče je všeobecně dostupná a téměř všechny služby jsou zdarma, včetně většiny léků. Výsledky léčby pacientů na Kubě často převyšují výsledky v USA, od kojenecké a mateřské úmrtnosti po průměrnou délku života, a to i přes omezený přístup k některým zdravotnickým zařízením a další omezení způsobená blokádou.
Kuba dokonce vyvinula vlastní programy výzkumu a vývoje v oblasti lékařské biotechnologie, včetně vakcíny pro léčbu rakoviny plic, která prodlužuje život a která není pro obyvatele USA dostupná kvůli sankcím. Kuba také vyškolila zdravotnické pracovníky z celého světa, zejména z globálního Jihu, a vyslala lékaře a zdravotní sestry do mnoha zemí, které to potřebovaly, což je program, který se USA také pokusily zničit. Kubánský model zdravotní péče je celosvětově uznáván, ale nyní je vážně ohrožen drakonickým útokem Trumpa a Rubia.
Je smutné, že pohrdání Trumpovy administrativy životy, které ničí na Kubě, se nijak neliší od jejího nedostatku soucitu s tím, jak zachází s obyvateli USA, včetně imigrantů nebo běžných občanů, ať už terorizováním komunit nebo omezováním sociálních programů. O to více důvodů máme všichni pokračovat v boji proti bezpráví doma i v zahraničí.
Celý článek v angličtině ZDE
