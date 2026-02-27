Rusko uvedlo, že Británie a Francie dají Ukrajině jaderné zbraně. Co je na tom pravdy?
27. 2. 2026
"Britové a Francouzi chtějí zamaskovat předání jaderných zbraní Kyjevu jako vývoj samotné Ukrajiny," uvádí zpráva.
Zahraniční zpravodajská služba také uvedla, že údajně je pro tento účel zvažována francouzská hlavice TN75. Prohlášení zdůrazňuje, že je určena pro balistické rakety rozmístěné na ponorkách (které Ukrajina nemá).
Později Vladimir Putin uvedl, že "obdržel informace o úmyslu použít jadernou komponentu", podle telegramového kanálu "Smotri".
Prohlášení Zahraniční zpravodajské služby Ruské federace komentoval také místopředseda Rady bezpečnosti Ruské federace Dmitrij Medveděv. Hrozil jaderným útokem na Ukrajinu a "pokud bude třeba" na "dodavatelské země".
Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Georgij Tichij řekl agentuře Reuters, že Rusové, "známí svou úžasnou historií lhaní", opět šíří "staré nesmysly". "Pro pořádek: Ukrajina už taková absurdní ruská tvrzení mnohokrát vyvrátila a oficiálně je vyvrací znovu," řekl.
Tisková služba britského premiéra sdělila Sky News, že jde o další Putinův pokus odvést pozornost od jeho hrozných činů na Ukrajině. "V tom není ani kapka pravdy," zdůraznili.
Francouzské ministerstvo zahraničí uvedlo, že v pátém roce "třídenní války" proti Ukrajině by Ruská federace velmi ráda odklonila pozornost k francouzským a britským jaderným zbraním.
Prezident Volodymyr Zelenskyj během tiskové konference s norským premiérem Jonasem Gahrem Størem, vysílané Kanceláří prezidenta, uvedl, že když Rusko na bojišti neuspěje, začne hledat "jaderné zbraně" na Ukrajině, i když tam nejsou.
Zelenskyj věří, že taková prohlášení Moskvy jsou prvkem politického tlaku a přípravy na mezinárodní a trilaterální jednání, stejně jako reakcí na diskuse v Evropě o "jaderném deštníku".
Zdůraznil, že Rusko si "hraje se slovy o jaderných zbraních" a vyjádřil naději, že na to zareagují i jiné země, především jaderné mocnosti, zejména Spojené státy.
"Vede to do propasti." Co říkají odborníci o prohlášeních Ruské federace
Prohlášeními o údajné jaderné hrozbě ze strany Kyjeva a jeho západních partnerů se Ruská federace snaží odvést pozornost od absence výsledků války vyhlášené Kremlem, věří odborník z Amerického institutu pro studium války (ISW). Analytici považují použití jaderných zbraní Ruskem za nepravděpodobné a samotný narativ je opakováním předchozích pokusů vyvíjet tlak na Západ.
Moskva také používá jadernou rétoriku k vyvíjení tlaku na Spojené království a Francii, které diskutují o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu, a také k možnému ospravedlnění budoucího omezeného odvodu záložníků uvnitř Ruska, uvedl institut ve své zprávě.
Kromě toho Rusko pokračuje v útocích na ukrajinskou jadernou infrastrukturu, což představuje riziko radiologické události. Analytici nevylučují, že v případě takové situace by Moskva mohla zkusit obvinit Kyjev.
Izraelský veřejný činitel Leonid Nevzlin věří, že moskevská jaderná rétorika je pravděpodobně součástí informační kampaně na prahu dalšího kola jednání mezi Ukrajinou, Spojenými státy a Ruskou federací. Předpokládá se, že se to týká také konzultací o možném prodloužení Smlouvy o omezení strategických zbraní.
Nevzlin zdůrazňuje, že prohlášení Ruské federace představují obrovské nebezpečí – jde o pokračování normalizace samotné myšlenky použití zbraní hromadného ničení. Nyní země, které dříve ani neuvažovaly o vynaložení zdrojů, přemýšlejí o jaderných zbraních, píše. Podle něj Putin a jeho komplicové nadále rozšiřují hranice toho, co je přípustné, "přivádějí nás všechny do propasti".
Dobrovolník a bývalý televizní moderátor Serhij Prytula poznamenává, že jiné země začaly o jaderných zbraních mluvit častěji.
"Proč? Protože hrozba války v Evropě se stala reálnou. Protože se tolik mluví o tom, která země bude další. A nikdo nechce být další. A zdá se, že je pro země snazší zabránit válce než bojovat. Protože Spojené státy neustále vysílají signály, že se za Evropu stavět nebudou. Proto bude muset Evropa sama soutěžit s Ruskem. A tak se ukazuje, že spousta našich sousedů chce mít "jaderný štít,"" napsal.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
Diskuse