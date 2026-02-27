Klimatická žaloba míří do Štrasburku. Občané se kvůli nečinnosti státu obracejí na Evropský soud pro lidská práva
27. 2. 2026
Tisková zpráva spolku Klimatická žaloba ČR, 24. února 2026
Spolek Klimatická žaloba, sdružující přes 400 obyvatel České republiky, podal dnes stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP). Žalobci reagují na dlouhodobou pasivitu českého státu, který ani po letech soudních sporů nezačal podnikat dostatečné kroky ke zmírnění klimatické změny a selhává tak v ochraně práv občanů.
Spolek a další žalobci podali v roce 2021 žalobu proti české vládě a ministerstvům z důvodu jejich nečinnosti v řešení změny klimatu. Po prvním úspěchu žaloby u Městského soudu v Praze v roce 2022 stát přes půl roku pravomocný rozsudek nerespektoval. Po několika odvoláních pak v listopadu 2025 zamítl podanou stížnost Ústavní soud, který českým občanům ochranu neposkytl. Klimatická žaloba tak vyčerpala prostředky podle českého práva a obrací se proto na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.
„Stížnost k ESLP přichází v kritický moment. Stav globálního klimatu se zhoršuje a čas tuto krizi zvrátit se krátí. Český stát stále nemá jasný plán, jak snížit emise a ochránit své občany před dopady sílící klimatické změny. Vláda pokračuje v nečinnosti a někteří její představitelé dokonce popírají vědecké závěry. Řešení změny klimatu je přitom nezbytné pro ochranu životů a zdraví lidí v Česku. Doufáme, že tuto nespravedlnost napraví Evropský soud pro lidská práva,“ říká David Chytil, právník a radní spolku Klimatická žaloba.
Česko stále nemá jasný plán na snížení emisí skleníkových plynů, ani pět let od podání klimatické žaloby a deset let od uzavření Pařížské dohody. Stát dosud neaktualizoval starou Politiku ochrany klimatu, nestanovil ani spravedlivý a vědecky podložený podíl na snížení emisí (tzv. uhlíkový rozpočet) a cíl klimatické neutrality. Přitom se projevy klimatické krize v Česku nadále zhoršují: Vlny veder, sucho i extrémní srážky mají přímý dopad na zdraví a kvalitu života obyvatel, ale i na české hospodářství.
„Klimatická krize není abstraktní hrozba. Ochrana klimatu je v podstatě ochranou života u nás – od hmyzu na loukách až po zdroje čisté vody a vzduch, který dýcháme. Co v Česku fatálně chybí, je politická vůle prosadit účinná opatření, která by upřednostnila ochranu přírody a krajiny před zájmy velkých znečišťovatelů. Namísto toho jsme svědky neustálého odkládání zásadních rozhodnutí. Ve Štrasburku nebojujeme za paragrafy, ale za živou krajinu a zdravé prostředí pro nás všechny,“ doplňuje Klára Havlová, členka rady spolku, která se specializuje na ekologii krajiny.
ESLP se již podobným případem zabýval, když vyhověl stížnosti švýcarských seniorek proti Švýcarsku. Na tento přelomový rozsudek navazuje i česká klimatická žaloba. Spolek namítá porušení práva na soukromí a práva na spravedlivý proces zakotvené v Evropské úmluvě o lidských právech.
„Evropský soud pro lidská práva stanovil, jaké jsou povinnosti státu, aby chránil lidská práva před dopady změny klimatu. Státy musí přijmout závazný regulační rámec, stanovit cíle snižování emisí a klimatické neutrality založené na vědecky podložených metodách, a to v souladu s Pařížskou dohodou. Nic z toho Česká republika v současnosti neplní,“ doplňuje Laura Otýpková, právnička z expertní skupiny Frank Bold, která se případem dlouhodobě zabývá.
