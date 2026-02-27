Trump je kapitánem Titaniku, který vede republikány k ledovci

27. 2. 2026

čas čtení < 1 minuta
Trump ve svém projevu v Kongresu: "Vyhráváme jako nikdy předtím. Lidé mě prosí: "Pane, už to dál nezvládáme – příliš mnoho vítězství, nevíme, co dělat!" Vyhrajeme ještě víc."

Trump úplně zešílel a republikánští poskoci v Kongresu předstírají, že obdivují jeho bludy. A to vše na pozadí stále víc klesající sledovanosti Trumpa a přibývajících republikánských neúspěchů ve většině místních voleb, zejména v tradičně republikánských státech jako Texas a Louisiana, píše ruský sociolog Igor Eidman.

Trump je kapitánem Titaniku, který vede republikány k ledovci, zatímco tančí a baví se na palubě. Střet se odehraje v listopadu tohoto roku během voleb uprostřed volebního období ("midterms") do Kongresu.

Zdroj v ruštině: ZDE

