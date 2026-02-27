Channel 4 News: O historickém vítězství britské Strany zelených v doplňovacích volbách
27. 2. 2026
Reportér: Toto není jen noční můra pro Labouristickou stranu. Je to nejhorší druh noční můry, kdy se uprostřed noci probudíte, potíte se a křičíte, protože to dělá díru do celé politické strategie, kterou šéf labouristů Keir Starmer měl, aby si udržel křesla v příštích všeobecných volbách...
Moderátor, Channel 4 News, pátek 27. února 2026, 19 hodin: Došlo v britské politice k významnému obratu, když zelení dosáhli historického vítězství v doplňkových volbách a smetli labouristy a stranu Reform UK?
Nová poslankyně za Stranu zelených Hannah Spencer: "Tisíce lidí mi na prahu svých domovů a u volebních uren řekly, že už mají dost toho, jak nás zklamávají a pohlížejí na nás svrchu. Že už mají dost toho, jak naše tvrdá práce obohacuje jiné. Budu také bojovat proti extrémům v politice na pravici i levici, proti stranám, které chtějí naši zemi rozdělit."
Moderátor: Dobrý večer. Keir Starmer tedy říká, že bude pokračovat v boji, ale obrovské vítězství zelených v Gortonu a Dentonu je přivedlo k tvrzení, že oni, zelení, jsou cestou, jak zastavit Reform UK i labouristy. Starmerova potenciální rivalka v boji o vedení jeho strany Angela Raynerová řekla, že tohle byl budíček a že labouristé musí být odvážnější. Zdá se však, že nikdo není dost odvážný, aby Starmera vyzval k odchodu, alespoň do květnových komunálních voleb. Dnes večer se podíváme na to, jak průlom zelených mění podmínky britské politiky. Mohou udělat Labouristické straně to, co strana Reform UK udělala konzervativcům?
Mělo to být těsné klání tří kandidátů, ale volby v Gortonu a Dentonu dopadly jinak. Hannah Spencer zvítězila za zelené se 14 980 hlasy, což bylo něco přes 40 % hlasů. Reformní strana skončila druhá s 10,5 tisíci hlasy. Labouristé skončili třetí v obvodu, který pro ně byl dosud pevnou baštou, s pouhou čtvrtinou hlasů. Konzervativci a liberální demokraté se dostali pod 2 % a přišli o své kauce. První vítězství zelených v doplňkových volbách znamená, že nyní mají v Westminsteru 5 poslanců. Náš politický redaktor Gary Gibbon je na místě. Gary.
Reportér: Toto není jen noční můra pro Labouristickou stranu. Je to nejhorší druh noční můry, kdy se uprostřed noci probudíte, potíte se a křičíte, protože to dělá díru do celé politické strategie, kterou Keir Starmer měl, aby si udržel křesla v příštích všeobecných volbách, a to obrátit se na všechny lidi, kteří nechtějí, aby Reform UK získala křesla ve vládě, a říct jim, že jediný způsob, jak tomu zabránit, je volit labouristy. Ale nebyli to labouristé, kdo zde porazil Reform UK, byli to zelení. A tak lidé nalevo od Keira Starmera a jeho vlastní strany mu nyní budou říkat, že musí začít více mluvit levicově. Zapomeň na to, co oni považují za napodobování protimigračního tónu strany Reform UK. Musíš více sjednotit levici a změnit svůj tón a směr. A někteří z nich říkají, že mají pocit, že jak je zraněný Keir Starmer, bude snazší opřít se o něj a táhnout ho tímto směrem. Pokud dnes Keir Starmer hledal nějakou útěchu... No, byly to jen ty známé hlasy, které říkaly, že musí odejít, ale za kulisami je spousta lidí, kteří říkají, že je nyní hotová věc, že odejde. Jen ještě nevymysleli jak. Další věc, nad kterou by měl přemýšlet, je, že jednou z výhod těchto větších stran, jak bychom je brzy mohli nazývat tradičními politickými stranami, je to, že by měly mít úžasné politické operace. Ale Labouristická strana tohle zřejmě nečekala.
Volební úředník v noci na pátek: Hannah Catherine Spencer je řádně zvolenou poslankyní parlamentu za volební obvod Gorton a Denton. (Jásot)
Reportér: Labouristická strana tvrdila, že k tomu nemůže dojít, a modlila se, aby se tak nestalo. Zelení porazili stranu Reform UK, což byl úkol, který podle Keira Starmera mohla zvládnout pouze Labouristická strana, a nová poslankyně za zelené zněla jako stará labouristická bojovnice za práva dělnické třídy:
Hannah Spencer: "Jasně jsem vyjádřila svůj postoj a svůj závazek vůči dělnickým komunitám, komunitě, ze které pocházím. Tisíce lidí mi na prahu svých domovů a u volebních uren řekly, že už mají dost toho, jak nás zklamávají a pohlížejí na nás svrchu, že už mají dost toho, jak naše tvrdá práce obohacuje jiné lidi."
Reportér: Hannah Spencerová ve svém děkovném projevu téměř nezmínila zelená témata, zmínila širší radikální program. Keir Starmer v porážce zopakoval své volební sliby:
Starmer: Budu za tyto lidi bojovat, dokud budu dýchat. Budu také bojovat proti extrémům v politice, na pravici i na levici, proti stranám, které chtějí rozdělit naši zemi.
Reportér: Je to dobrá taktika, označit tisíce voličů za extremisty?
Labouristický poslanec: Je to hrozná taktika. Labouristická strana mohla získat zpět tradiční labouristické voliče tím, že by byla lepší vládou, ne tím, že by strany označovala za extremisty.
Reportér: Hlasy pro Reform UK v neperspektivním politickém terénu tvrdí, že jejich průzkumy veřejného mínění jsou přesné a že jejich kandidáti porážku zcela nepřijímají.
Aktivista Reform UK: Nemyslím si, že nás porazili progresivisté, myslím si, že progresivisté dostali pokyny, jak hlasovat, a myslím si, že to, co jste viděli, byla koalice islamistů a progresivistů, kteří se spojili, aby ovládli ten volební obvod.
Reportér: Vůdkyně konzervativců Kemi Badenoch řekla, že Keir Starmer je nyní vyřízený. Konzervativci však včera večer dosáhli svého nejhoršího výsledku v doplňkových volbách v historii a někteří v tom vidí další známky toho, že stoletý dvoustranný systém politických stran se možná hroutí. Stejně jako se loni v doplňkových volbách do velšského senátu v Caerphilly propadla kombinovaná síla hlasů Labouristické a Konzervativní strany z 63 % při posledních volbách na mizerných 13 %. A v doplňkových parlamentních volbách v Runcornu klesl kombinovaný počet hlasů Labouristické a Konzervativní strany z téměř 70 % na méně než polovinu hlasů. Včera jsme byli svědky poklesu toho, co se tradičně nazývá podíl hlasů dvou hlavních stran z 60 % v parlamentních volbách na něco málo přes 1/4.
Expert: Pokud labouristé a konzervativci přestanou být vnímáni jako strany, které mohou vyhrát, bude to jako s Tinkerbell v Peteru Panovi. Tinkerbell čerpá svou sílu z víry lidí v ni. Pokud lidé přestanou věřit v Labouristickou stranu jako stranu, která může vyhrát tady, tam a všude, může se velmi rychle stát, že místo vítězství všude začnou prohrávat. Totéž platí pro Konzervativní stranu, což se stalo liberálům ve 20. letech 20. století. Na tuto situaci lze zpětně pohlížet jako na další takový zlomový bod.
Reportér: Předseda Strany zelených řekl, že byl potěšen, když Keir Starmer zablokoval svého potenciálního soupeře o vedení, Andyho Burnhama, který kandidoval v tomto volebním obvodu.
Zack Polanski: Budu zcela upřímný. Když Andy Burnham nebyl vybrán, zatleskal jsem a pomyslel si, že je velmi pravděpodobné, že můžeme vyhrát.
Reportér: Stratégové labouristů se nyní musí zabývat zcela novým volebním fenoménem, křesly "zelené zdi". Naše analýza naznačuje, že by mohlo být až 50 labouristických volebních obvodů v Anglii s mladší populací, z nichž mnozí si jen pronajímají byty, a v některých z nich jsou zelení již na druhém místě, což by mohlo vést k dramatickému poklesu hlasů pro labouristy, podobně jako v Gortonu. včetně křesel místopředsedy vlády, místopředsedkyně Labouristické strany a samotného předsedy vlády.
Expert: Hlasy pro zelené jsou velmi koncentrované v určitých demografických skupinách. Etnické menšiny, mladí lidé, progresivní absolventi univerzit. A všechny tyto skupiny mají tendenci se sdružovat. A tady je paradox. Právě jejich tendence seskupovat se je důvodem, proč labouristé tyto skupiny marginalizovali, protože nebylo volebně efektivní soustředit se na tyto voliče v těchto volebních obvodech. Stejný volební kalkul nyní nahrává zeleným, kteří v těchto oblastech velmi rychle rostou, protože mohou těmto voličům říci: „Nikdo vás neposlouchá, nikdo vás nemobilizuje, Labouristická strana, která vás zde zastupuje, vás zanedbává, proč nezkusit někoho jiného?“
Starmer: Je to velmi zklamávající výsledek. Stávající vlády často dosahují v polovině volebního období podobných výsledků.
Reportér: Ale tohle nebyl normální poločasový neúspěch. Voliči se mění jako málokdy předtím. Horečná politika, výzva pro každého politického lídra, skutečně náročná pro premiéra s rozdělenou stranou, obklopeného vyzyvateli a s nízkými preferencemi.
(...)
Moderátor: Před chvílí jsem mluvil s předsedou Strany zelených Zackem Polanským a zeptal jsem se ho, zda toto vítězství mění jeho národní ambice.
Zack Polanski: Rozhodně to mění naše národní ambice, ale ty se stejně neustále mění, abych uvedl věci na pravou míru. Když jsem byl 2. září zvolen předsedou Strany zelených, měli jsme během volební kampaně asi 55 000 členů. Jak jsem řekl, brzy teď už dosáhneme 200 000. V průzkumech veřejného mínění jsme se také ztrojnásobili. Ale co bych řekl, je, že úroveň ambicí se velmi rychle zvýšila.
Moderátor: Labouristé i konzervativci vás útočí jako extremisty, jak víte, jako na lidi, kteří se snaží získat muslimské hlasy v tomto velmi neobvyklém volebním obvodu tím, že tlačí na otázku Gazy. A to za prvé neplatí pro všechny volební obvody v zemi, a za druhé nás to podle nich vede do nové éry konfliktní, sektářské politiky.
Zack Polanski: Myslím, že to jsou velmi cynické útoky jak ze strany Labouristické strany, tak Konzervativní strany. V Gaze jsme svědky genocidy, která trvá už roky. Nejsem jediný, kdo to nazývá genocidou. Jsou to i odborníci na genocidu. Myslím si tedy, že je opravdu důležité, abychom v této věci byli morálně konzistentní. Kromě toho si myslím, že je důležité říci, že jsem žid a jsem jeden z pěti židů, kteří zastávají vedoucí pozice v britské politice. Myslím si, že každý, komu záleží na morálce a lidskosti, prokázal morální důslednost tím, že řekl, že nechce volit stranu, která se na té genocidě podílí nebo to aktivně umožňuje. To však nebyly jediné rozhovory, které jsme vedli v terénu. Lidé se převážně zajímali o své finance, své účty a jejich snížení, ale je také pravda, že mají hluboké obavy z jednání této labouristické vlády, které pokračuje tak, jak tomu bylo i za vlády Konzervativní strany.
Moderátor: Zdá se však pravděpodobné, že labouristé by se uprostřed toho všeho mohli posunout doleva. Může dojít ke změně vůdce, k nástupu mírně levicového křídla v labouristické straně. Mohli by získat zpět některé z těchto voličů?
Zack Polanski: Jistě, to by mi jako vůdci Strany zelených mohlo trochu zkomplikovat práci, ale upřímně řečeno, jako občan této země bych to rozhodně uvítal. A rád bych s nimi na tom spolupracoval. To však neznamená, že existují nějaké důkazy o tom, že se Labouristická strana vydá tímto směrem, a myslím si, že z této situace si pravděpodobně vyvodí špatné závěry. Je to stejná Labouristická strana, která chtěla snížit sociální dávky pro zdravotně postižené a až nakonec zrušila omezení sociálních dávek pro dvě děti. Je možné, že přijde nějaký nový vůdce Labouristické strany a všechno změní, ale nevidím, kdo by to mohl být, protože pokaždé, když se konají volby do vedení Labouristické strany, nikdo, kdo je jen trochu nalevo, jak říkáte, se ani nedostane na volební lístek.
Moderátor: Co kdyby vás skutečně požádali o spolupráci? Mohli by zelení a Labouristická strana spolupracovat pod jiným vedením? Měl byste o to zájem?
Zack Polanski: Vždycky jsem ochotný spolupracovat s kýmkoli, kdo sdílí moje hodnoty a chce vést kampaň v mezistranických otázkách. Jsem v jádru pluralista. Strana je také pluralistická. Ale víme, že je mnoho labouristických poslanců a jen pár z nich by podle mě mohl vést Labouristickou stranu směrem, ve kterém bychom s nimi mohli spolupracovat.
Moderátor: Vidíte nějaké paralely nebo podobnosti mezi vaším hnutím a Nigelem Faragem, který měl před časem radikální nápad, že by Británie měla opustit Evropskou unii, o kterém všichni říkali, že je to bláznivý nápad, protože se to nikdy nestane. Vy máte také dost odvážné nápady, například ohledně možného odchodu z NATO. Myslíte si, že s časem se nápady, které prosazujete a které lidé považují za šílené, mohou stát mainstreamovými?
Zack Polanski: Řekl bych, že šílené, pokud chceme použít tento termín, je pokračovat v tom, že považujeme Donalda Trumpa za spojence. Je to muž, který vyhrožoval anexí Grónska, jednoho z našich údajných spojenců v NATO, což by spustilo článek 5, což znamená, že útok na jednoho je útokem na všechny. A vlastně to, co říkám, je, že bychom měli vést rozhovory a dialog s našimi evropskými sousedy, abychom se skutečně vypořádali s hrozbou Donalda Trumpa stejným způsobem, jakým se vypořádáváme s hrozbou Vladimira Putina nebo Benjamina Netanjahua. Myslím, že jde o to rozpoznat, kdo jsou autoritáři v našem světě, a Donalda Trumpa bych považoval za jednoho z nich. V širším smyslu nevidím mnoho paralel s Nigelem Faragem. Je to muž, který o sobě tvrdí, že je mužem lidu, ale ve skutečnosti je mužem bohatých lidí. Jistě, podařilo se mu prosadit brexit mimo parlament, a tak si myslím, že je možné najít zde určité podobnosti v tom, že je důležité být v parlamentu, ale upřímně řečeno si také myslím, že je třeba udělat hodně práce v rámci našich komunit. Ale opravdu nevidím, že by to Nigel Farage dělal. Vidím ho, jak vystupuje v pravicových zpravodajských kanálech a podvádí.
