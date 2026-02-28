Děsivá zpráva: Írán je v šoku poté, co bylo při bombardování školy zabito více než 80 dětí
At least 70 people, including some 60 children, were killed when U.S. and Israeli strikes hit the Shajareh Tayyebeh girls’ elementary school in Minab, southern Iran, according to the Fars News.— Drop Site (@DropSiteNews) February 28, 2026
The attack reportedly struck during school hours, with about 170 girls inside.… pic.twitter.com/G7dE0z660f
Budova je zřejmě jednou z mnoha, které byly zničeny při Trumpových „velkých bojových operacích“, když přišly dlouho očekávané útoky
Íránští rodiče právě v sobotu ráno odvezli své děti do školy, když se museli rychle vracet zpět k branám školy, protože po celé zemi začaly padat bomby v rámci společného útoku USA a Izraele.
Podle íránských státních médií dorazili do jedné základní školy a našli tam spoušť. Při útoku na dívčí školu Shajareh Tayyebeh v Minabu na jihu Íránu bylo podle agentury IRNA zabito nejméně 80 dětí a desítky dalších jsou pohřešovány.
Na jednom videu, které koluje na sociálních sítích a údajně zachycuje bezprostřední následky útoku, stoupá kouř z vyhořelých zdí a trosky leží rozházené po silnici. Na místě se shromáždily stovky přihlížejících, z nichž někteří byli zjevně v úzkosti. V pozadí jsou slyšet výkřiky. Zprávu o bombardování, počet obětí a zdroj videa nebylo možné okamžitě nezávisle ověřit. Perská služba pro ověřování faktů Factnameh byla schopna porovnat video s dalšími fotografiemi školního areálu a dospěla k závěru, že video je autentické. Agentura Reuters uvedla, že také ověřila, že záběry pocházejí ze školy.
Hossein Kermanpour, mluvčí íránského ministerstva zdravotnictví, uvedl v příspěvku na X, že bombardování školy je „nejděsivější zprávou“ dosavadního konfliktu. „Bůh ví, kolik dalších těl dětí ještě vytáhnou z trosek.“
Škola zřejmě sousedí s kasárnami Revolučních gard. Pokud se počet obětí potvrdí, bude bombardování školy dosud největší událostí s velkým počtem obětí v rámci útoku vedeného USA.
Po celé zemi Íránci říkali, že při pokračujících bombardováních pociťují směs strachu a naděje. Někteří vyjádřili úlevu, že dlouho očekávané údery konečně přišly, a odpůrci režimu mluvili o naději, že by mohly vést k politickým změnám – ale oba pocity byly zmírněny obavami, že útoky přinesou další civilní oběti v zemi, která se již potýká s nedávným krveprolitím.
V Teheránu se někteří lidé schovali ve svých domovech, zatímco jiní se prodírali ucpaným provozem, aby našli své děti, protože školy byly uzavřeny. Mnozí uvedli, že se na možnou válku připravovali již několik týdnů a zásobovali se vodou a potravinami.
Amir*, 37 let, majitel pekárny v Teheránu, řekl, že se mu „ulevilo“, když se dozvěděl, že údery zřejmě zasáhly vládní budovy, ale obával se vedlejších škod. „Mám obavy, že budou zabiti nevinní lidé,“ řekl. Amir měl příbuzné, kteří byli zraněni při nedávném zásahu íránského režimu proti celostátním protestům, a obával se, že dojde k dalšímu krveprolití. „Prožili jsme tolik utrpení – i přesto nechceme vidět na ulicích pytle s mrtvými těly kvůli útokům USA a Izraele,“ řekl.
Útoky přišly uprostřed diplomatických jednání mezi Íránem a USA, asi sedm týdnů poté, co Teherán násilně potlačil celonárodní demonstrace proti režimu, při nichž vládní síly zahájily palbu na neozbrojené demonstranty. Podle americké zpravodajské agentury Human Rights Activist News Agency (HRANA), která dokumentuje oběti, bylo při protestech potvrzeno více než 7 000 mrtvých a více než 11 000 úmrtí je stále předmětem vyšetřování.
Někteří, kteří při protestech přišli o přátele nebo členy rodiny, byli vzdorovití: Mohsen, 25letý IT pracovník z Teheránu, řekl: „Obáváme se, že naši krajané budou zabiti [americkými/izraelskými údery], ale já jsem byl svědkem toho, jak režim zastřelil mé přátele – stejně jako tisíce dalších z nás.
„Opravdu nevím, čeho budeme svědky. Ale díky režimu a jeho zabijáckému stroji jsme již viděli, jaké to je být ve válečné zóně.“
Moein*, 21letý student Teheránské univerzity, řekl, že slyšel hlasité výbuchy poblíž univerzity, když dopadaly bomby.
Zúčastnil se nedávných protestů a při zásahu přišli o život dva jeho přátelé. Řekl: „Nebyli jsme pro zahraniční intervenci, protože jsme nechtěli, aby byli zabiti naši blízcí, ale režim stejně vyvraždil naše rodiny. Když zbraně pocházejí z USA, zasáhnou nás jemněji než zbraně z vražedných strojů režimu?“
Moein řekl, že město sice pociťuje obavy, ale nepropadlo panice. „Připravovali jsme se na válku, takže jsme si nakoupili zásoby nezbytných věcí,“ řekl. „Pokud vím, pro nás obyčejné lidi neexistují žádné protiletecké kryty.“ On i další lidé na místě uvedli, že měli přerušovaný přístup ke státním médiím – nebylo však jasné, zda to bylo kvůli kybernetickým útokům, nebo kvůli přetížení webových stránek.
Válku zahájily USA a Izrael v sobotu ráno, kdy Donald Trump oznámil, že zahajuje „velké bojové operace“ proti Íránu, a vyzval Íránce, aby povstali a „převzali vládu“. USA v posledních týdnech v rámci přípravy na útok vybudovaly významnou vojenskou přítomnost v regionu.
„Nebyla jsem překvapená, protože jsme útok očekávali už několik týdnů,“ řekla 27letá Mehnaz* z Teheránu. Když kolem 9. hodiny ráno uslyšela hlasité výbuchy, zrovna snídala. „Bydlíme blízko prezidentské kanceláře a administrativního sídla vládního vůdce,“ řekla. První série úderů zřejmě zasáhla okolí kanceláří a komplexu nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího.
Mehnaz uvedla, že mezi lidmi panují smíšené pocity, zejména mezi odpůrci současné vlády. „Je to zvláštní pocit,“ řekla. „Strach i naděje na konec režimu.“
Zdroj v angličtině ZDE
