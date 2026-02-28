Trumpův nevyprovokovaný útok na Írán nemá žádný mandát ani právní základ
28. 2. 2026
První válka éry Donalda Trumpa v jeho "Radě míru" začala – nevyprovokovaný pokus o změnu režimu ve spolupráci s Izraelem, bez právního základu, zahájený uprostřed diplomatických snah o odvrácení konfliktu a s minimální konzultací s Kongresem nebo americkou veřejností.
Trumpovo osmiminutové prohlášení po dopadu prvních bomb jasně ukázalo, že se nejedná o omezený úder, jehož cílem je přimět Teherán k ústupkům u jednacího stolu.
Varoval, že pokud se Íránská revoluční garda (IRGC) nevzdá, bude zabita a ozbrojené síly země, její rakety a námořnictvo budou zničeny.
Tím by se otevřela cesta pro íránskou opozici a etnické menšiny v zemi, aby povstaly a svrhly režim.
„Je čas, aby všichni obyvatelé Íránu – Peršané, Kurdové, Ázerbájdžánci, Balúčové a Akhvachové – setřásli z sebe břemeno tyranie a vytvořili svobodný a mírumilovný Írán,“ řekl Trump. V Íránu žádní Akhvachové nežijí. Jsou malou menšinou v Dagestánu a není jasné, jak se dostali na Trumpův seznam.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který koordinoval jak zprávu, tak rakety, uvedl, že jeho země se připojila k válce, „aby odstranila existenční hrozbu, kterou představuje teroristický režim v Íránu“.
Maximalistické cíle společného útoku vyvolávají pochybnosti o tom, zda vůbec existovala nějaká šance na úspěch americko-íránských jednání v předchozích týdnech, během nichž delegáti diskutovali o možných limitech obohacování uranu.
Tato jednání, jejichž poslední kolo se konalo ve čtvrtek, se odehrávala ve stínu toho, co Trump nazval svou „krásnou armádou“ shromážděnou na Blízkém východě, největší americkou silou v regionu od nešťastné invaze do Iráku v roce 2003, a nyní se zdá pravděpodobné, že pouze úplná kapitulace ze strany Íránu by mohla zastavit uvolnění této shromážděné americké síly.
Trump dlouho kritizoval pošetilost irácké války. Dvakrát vedl kampaň s programem ukončení vojenských zásahů USA v zahraničí a agresivně loboval za udělení Nobelovy ceny míru sobě na základě nepravdivého tvrzení, že ukončil osm válek.
Sotva 10 dní před zahájením této války uspořádal inaugurační zasedání své Rady míru, která měla údajně řešit konflikty nejen na Blízkém východě, ale po celém světě.
Na tomto zasedání se ve Washingtonu sešli lídři a vysocí úředníci z 27 různých států, z nichž většina jsou autokracie, a chválili Trumpa jako mírotvůrce.
Vyslechli Tonyho Blaira, živoucí spojnici s iráckou katastrofou před 23 lety, který prohlásil Trumpovu vizi Blízkého východu za „nejlepší – a vlastně jedinou – naději pro Gazu, region a celý svět“.
Do té doby však většina tradičních spojenců Washingtonu v Evropě i mimo ni začala být hluboce skeptická ohledně Trumpových motivů a zůstala stranou.
Rada míru byla v listopadu nabídnuta Radě bezpečnosti OSN jako jediná cesta k ukončení masakru v Gaze, ale dlouho předtím, než byly na Írán vypáleny první rakety, bylo jasné, že se jedná o podvod. OSN si myslela, že dostává jednu věc, ale dostala něco zcela jiného: konkurenční orgán k Radě bezpečnosti, ve kterém by však měl hlavní slovo Trump.
Útok na Írán je jasným porušením Charty OSN, protože neexistuje žádná věrohodná a bezprostřední íránská hrozba pro USA. Ve snaze ospravedlnit svůj čin Trump hovořil obecně a odsoudil vedení v Teheránu jako „zlou skupinu velmi tvrdých, strašných lidí“ a 47 let nepřátelství mezi USA a Islámskou republikou.
Za uplynulých padesát let Írán pravděpodobně nikdy nepředstavoval menší hrozbu než nyní, oslabený společným útokem USA a Izraele v červnu loňského roku a desetiletími sankcí v kombinaci s ekonomickou migrací, která vyvolala masové protesty v ulicích.
V Radě míru však Trump nemusí své jednání ospravedlňovat. Neexistují žádná pravidla kromě těch, která Trumpovi dávají pravomoc je vytvářet podle libosti.
Je stále jasnější, že rada není primárně fórem pro řešení konfliktů, ale nástrojem pro prosazování politických a finančních zájmů Donala Trumpa. Vlády, které se staly členy rady, se nyní ocitly ve spoluvině na válce, kterou málokterá z nich chce.
Není zcela jasné, co proměnilo Trumpa z mírového prezidenta na válečného prezidenta, ale existují určité náznaky. Doma čelí neúspěchům, stále klesající popularitě v období před volbami do Kongresu a nedávné kritice ze strany obvykle přátelského Nejvyššího soudu ohledně jeho pravomoci používat cla jako svůj oblíbený nástroj zahraniční politiky.
Wilbur Ross, ministr obchodu v Trumpově prvním funkčním období, řekl, že porážka u soudu zvýšila pravděpodobnost útoku na Írán.
„Nemyslím si, že by mohl tuto porážku přijmout a pak být vnímán jako ten, kdo ustoupil Íránu,“ řekl Ross pro Wall Street Journal.
Mezitím se mrak podezření nad Trumpovým vztahem s Jeffreyem Epsteinem nerozptýlil, navzdory maximálnímu úsilí ministerstva spravedlnosti omezit tok odhalení o operacích finančního magnáta, který se dopustil sexuálních deliktů a obchodoval s dětmi.
„Jsem opravdu znepokojen, protože když se dostane do takových potíží, je téměř úplný blázen,“ řekl demokratický senátor Chuck Schumer televizi MS Now několik dní před začátkem války.
„Mám obavy z toho, co by mohl udělat v Íránu – kdo ví?“
V zahraničí se Trump zdál být odhodlán vzdát se snahy o Nobelovu cenu míru, když minulý měsíc varoval norského premiéra (který nemá na udělení ceny žádný vliv), že již necítí „povinnost myslet čistě na mír“.
Pro Trumpa, který měl mnohem větší úspěch jako hvězda reality show než jako developer, začala válka vypadat jako lepší rozptýlení než mír. Byl nadšený odvážným a úspěšným útokem na Venezuelu v lednu, při kterém americké speciální jednotky bez jediné americké oběti vyvedly z země jejího vůdce Nicoláse Madura.
Trump zjevně počítá s tím, že spektakulární úspěch v Íránu, vysílaný živě, přiměje jeho zemi, aby se k němu po této události přidala. Před jeho nočním nahraným prohlášením neprovedla administrativa žádné skutečné úsilí, aby předložila přesvědčivé argumenty Kongresu nebo národu, a to v době, kdy průzkumy veřejného mínění naznačují, že pouze čtvrtina amerických voličů podporuje novou válku na Blízkém východě.
Pravidelné tiskové konference před kamerami v Pentagonu byly historicky běžnou součástí příprav na předchozí konflikty, ale nedávno přejmenované ministerstvo války žádnou neuspořádalo od prosince.
Vzhledem k tomu, že úterní výroční projev o stavu Unie se časově shodoval s vrcholem příprav americké armády, existovala určitá očekávání, že Trump tuto příležitost využije k předložení argumentů pro válku. Ale z rekordní celkové délky jedné hodiny a 47 minut věnoval Íránu pouze tři minuty.
Kongres, který má teoreticky ústavní pravomoc rozhodovat o tom, zda USA vstoupí do války, byl téměř zcela odsunut na vedlejší kolej.
Osm kongresových lídrů z obou stran bylo několik hodin před projevem o stavu Unie informováno o utajovaných informacích ministrem zahraničí Marcem Rubiem. Demokratičtí senátoři však prohlásili, že jim nebyl sdělen žádný dobrý důvod, proč by země měla nyní vstoupit do války.
V roce 2003 byla cesta k válce v Iráku dlážděna lžemi o neexistujících zbraních hromadného ničení. Cesta k novému konfliktu v Íránu o 23 let později je dlážděna především nesouvislými informacemi a mlčením.
Trump dal jasně najevo, že očekává, že íránský lid bude aktérem změny režimu poté, co americké a izraelské bomby oslabí stávající mocenské struktury. Neexistuje žádný záměr provést pozemní invazi.
Ve svém nahraném prohlášení varoval veřejnost, že má očekávat určité ztráty na straně USA, ale není jasné, kolik obětí v boji by voliči, včetně Trumpových vlastních příznivců, akceptovali v tak zjevné válce z vlastní vůle.
Tváří v tvář možnosti porážky své strany v listopadových volbách se prezident rozhodl podstoupit největší risk svého prezidentství.
Historie naznačuje, že je velmi obtížné svrhnout zakořeněné režimy pouze leteckými údery, a nyní, když je vládě v Teheránu jasné, že se nachází v existenčním boji, lze očekávat, že se pokusí způsobit svým útočníkům co největší škody všemi prostředky, které má k dispozici.
„Íránci dospěli k závěru, že zdrženlivost je interpretována jako slabost a vybízí k další agresi,“ řekl Ali Vaez, ředitel íránského projektu International Crisis Group, a dodal, že schopnost Íránu způsobit škody svým nepřátelům nebyla dosud skutečně otestována.
„Během dvanáctidenní války Íránci nevyužili žádné z vojenských schopností, které vyvinuli během mnoha let, k útokům na americké cíle, jako jsou rakety krátkého doletu, řízené střely, námořní prostředky, drony, podvodní drony, protilodní balistické střely a řízené střely,“ řekl Vaez.
Íránské síly by měly k dispozici širokou škálu cílů, včetně vojenských a obchodních plavidel v Hormuzském průlivu nebo v širším Perském zálivu. Selektivní útoky se osvědčily u spojenců Teheránu, húsíovských sil v Jemenu, které jednou ze svých raket těsně minuly americkou letadlovou loď.
Húsíové by se mohli zapojit do íránské odvety, protože si uvědomují, že porážka teheránského režimu by je připravila o jejich sponzora. Hizballáh, ačkoli byl loni izraelským bombardováním značně oslaben, znovu nabyl část své síly a mohl by se z podobných důvodů také rozhodnout připojit.
„Ve všech letech válečných her ve Washingtonu, v Pentagonu a ve všech think tancíchbez výjimky byla potopena jedna nebo dvě americké válečné lodě,“ řekl Vaez.
„To by samozřejmě přimělo Trumpa k devastující odvetě. Ale pak by zahájil další velkou válku na Blízkém východě,“ dodal.
„Trump to v žádném případě nemůže prezentovat jako vítězství. Jeho prezidentství by tím bylo zcela zastíněno.“
Zdroj v angličtině ZDE
