Ománský ministr zahraničí: Případná dohoda mezi USA a Íránem by mohla být lepší než Obamova JCPOA
28. 2. 2026
čas čtení < 1 minuta
„Několik hodin poté, co ománský ministr zahraničí prohlásil, že „Írán souhlasil, že nebude mít žádné zásoby obohaceného uranu“, Izrael okamžitě zahájil bombardování Teheránu a USA se k němu bezodkladně připojily. To patrně znamená, že nikdy nešlo o jaderné zbraně a že americký prezident je buď kompromitován Netanjahuem, nebo využívá válku k ovlivnění kongresových voleb v polovině funkčního období,"píše na X Muhammad Shehada. ¨
„Nulové zásoby obohaceného uranu“ by Teheránu kompletně znemožnily dosáhnout kapacity na výrobu jaderné bomby. Íránci dokonce podle ománského ministra zahraničí souhlasili s tím, že by umožnili nejen inspekce IAEA, ale postupem času patrně i inspekce americkými činiteli. Takže případná dohoda by z pohledu USA byla ještě výhodnější než Obamova JCPOA, dodává Daniel Veselý
Záznam rozhovoru s ománským ministrem zahraničí ZDE
761
Diskuse