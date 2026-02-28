Channel 4 News: Amerika a Izrael zahájily další ilegální válku s potenciálně ničivými důsledky
Pozn. red. Musíme přinášet informace ze zahraničních zdrojů, protože domácí české zpravodajství je otřesné.
Bývalý britský velvyslanec v Íránu, Sir Richard Dalton: Jedná se nepochybně o nelegální agresi. Je to zločin. Odporná povaha íránské vlády neospravedlňuje masakr tohoto rozsahu ani pokus o zničení nezávislosti a suverenity členského státu OSN. Navíc je to v rozporu s pravidly a zákony, které byly stanoveny v důsledku otřesného zhroucení mezinárodního řádu ve 20. století a obětí našich otců a dědů, kteří se snažili prosadit, že národy mají právo nebýt vystaveny svévolnému použití síly k řešení sporů, a toto právo by mělo být respektováno. Nechci žít ve světě, kde jediným pravidlem je pravidlo, že autoritáři, ať už z Ruska nebo ze Spojených států, si mohou pravidla vymýšlet podle libosti.
Trump: "Bylo to masový teror a my to už nebudeme dál snášet."
Moderátorka, Channel 4 News, sobota 28. února 2026: Amerika a Izrael zahájily rozsáhlé bojové operace v Íránu. Zahájily právě další nelegální válku s potenciálně devastujícími důsledky? Teherán reaguje útoky v celém regionu.
Trump: "Vážení, hrdí obyvatelé Íránu, dnes večer vám říkám, že hodina vaší svobody se blíží."
Moderátorka_ Dobrý večer. Izrael charakterizoval svůj společný útok s USA jako preventivní. Donald Trump, přestože se před osmi měsíci chlubil zničením íránského jaderného programu, označil tento režim za bezprostřední hrozbu pro Ameriku. V reakci na to Teherán spustil to, co popsal jako drtivou odvetu, což vyvolalo obavy, že USA se pustily do zdlouhavé války, kterou nemohou vyhrát a z níž region i svět mohou jen ztratit.
Trump varoval, že američtí hrdinové mohou přijít o život. V Teheránu už zabíjení začalo. Státní média popřela zprávy, že byl zabit nejvyšší vůdce a prezident Íránu, ale uvedla, že desítky lidí zemřely při zásahu dívčí školy. Írán mezitím začal s odvetnými útoky v celém regionu. V Izraeli zazněly sirény, když jeho letectvo zachytilo íránské rakety. V zemích Perského zálivu došlo k explozím, když Írán zaútočil na americké zájmy v této oblasti.
Izrael to nazval operací Roaring Lion, Řvoucí lev. Spojené státy to nazvaly operací Epic Fury, Epochální zuřivost. Ať už se to jmenuje jakkoli, dnešní útok by mohl navždy změnit Blízký východ a hrozí, že vyústí v nekonečnou válku, jaké Donald Trump slíbil ukončit. Začalo to americkými a izraelskými útoky na vládní budovy v íránském hlavním městě Teheránu, včetně komplexu nejvyššího vůdce, a také na místa v západním Íránu, včetně Karaje, Qomu, Isfahánu, Širazu a Kaman Shahu. Hrozba Donalda Trumpa zničit íránské námořnictvo byla podpořena výbuchy, které byly slyšet v jižních přístavních městech Bushir a šarbahar. Íránská média uvedla, že v jižním městě Minab byla zasažena dívčí škola, při čemž zahynuly desítky lidí.
Írán rychle zaútočil na Izrael, čímž spustil protivzdušnou obranu a sirény po celé zemi. Zdá se také, že uzavřel důležitý Hormuzský průliv a tvrdí, že vystřelil rakety na všechny americké základny v Perském zálivu, včetně Kataru, Bahrajnu, Spojených arabských emirátů, Saúdské Arábie, Kuvajtu a Jordánska. Dosud byla potvrzena jedna oběť v důsledku padajících trosek v Abú Dhabí. Naše mezinárodní redaktorka Lindsay Hilson nyní podává zprávu.
Reportérka: "Mami, okamžitě opusť dům, křičí dívka do telefonu. Prosím, prosím."
Dnes ráno propukla v ulicích Teheránu panika, když dopadly první americké a izraelské rakety. Katastrofa nebo vysvobození? Po týdnech napětí nemohli uvěřit svým očím a uším. USA útok ospravedlnily tím, že islámská republika vybavená jadernými zbraněmi představuje hrozbu pro celý svět.
Trump: "Z těchto důvodů americká armáda provádí rozsáhlou a pokračující operaci, aby zabránila této velmi zlé, radikální diktatuře ohrožovat Ameriku a naše základní národní bezpečnostní zájmy. Zničíme jejich rakety a srovnáme jejich raketový průmysl se zemí."
Reportérka: Cíl číslo jedna, komplex nejvyššího vůdce ajatolláha Chameneího, zničen. Izraelci podle zpráv věří, že byl pravděpodobně zabit, ačkoli ani Američané, ani Íránci to zatím nepotvrdili.
Íránský mluvčí: Téměř všichni úředníci jsou v pořádku a naživu. Možná jsme ztratili jednoho nebo dva velitele, ale to není velký problém.
Reportérka: Ruiny školy v jižním městě Minab, které údajně zasáhl izraelský nebo americký útok. Íránská vláda tvrdí, že byly zabity desítky dětí. Není jasné, zda byla škola cílem útoku, nebo zda ji zasáhla zbloudilá raketa. Cíle revoluční gardy byly zasaženy po celé zemi, izraelský premiér naznačil, že útoky měly podpořit íránský lid.
Netanjahu: Pomoc dorazila. A věřím, že se blíží den, kdy Izrael a svobodný Írán spojí síly ve prospěch bezpečnosti a míru, ve prospěch pokroku a prosperity.
Reportérka: Írán okamžitě odpověděl útokem na americkou námořní základnu v Bahrajnu, stejně jako na americká zařízení a další cíle v dalších sedmi zemích v regionu. Poté, co byly zasaženy Spojené arabské emiráty a Jordánsko, Saúdská Arábie odsoudila íránskou zjevnou agresi v silném prohlášení, které naznačuje, že země Perského zálivu podporují USA a Izrael.
Íránská raketa zasáhla letiště v Kuvajtu a letadla v celé oblasti byla na neurčito uzemněna. V Izraeli zazněly sirény a lidé hledali úkryt v očekávání útoků. Írán oznámil, že zablokoval Hormuzský průliv, námořní trasu, kterou prochází asi 20 % světové ropy.
Íránský generál: Trump by měl vědět, že dnes disponujeme nejmodernějšími prostředky, abychom s vámi mohli bojovat celé roky. Na začátku války vystřelíme vše, co máme na dně našich zásob. Ale jak bude válka pokračovat, použijeme naše nejmocnější rakety. Věci, které jsme dosud neodhalili, které jsme drželi v tajnosti, také v příštích dnech vytáhneme.
Reportérka: Režim vyvedl na ulice své příznivce, aby ukázal, že se ničeho nebojí. Američané však doufají, že jejich letecká kampaň nějakým způsobem přesvědčí Íránce, kteří minulý měsíc protestovali proti režimu a byli zabiti po tisících, aby se znovu vzbouřili.
Trump: Nakonec bych dnes večer rád řekl velkému a hrdému íránskému lidu, že hodina vaší svobody se blíží. Zůstaňte v úkrytu. Neopouštějte své domovy. Venku je velmi nebezpečno. Bomby budou padat všude. Až skončíme, převezměte vládu. Bude vaše. Bude to pravděpodobně vaše jediná šance po celé generace.
Reportérka: A zdá se, že alespoň někteří poslouchají. Obyvatel Teheránu nám poslal tuto hlasovou zprávu. Zatajujeme jeho totožnost.
"Americký prezident Donald Trump požádal lidi, aby zůstali doma, dokud neskončí bombardování cílů. Zdůraznil, že je nebezpečné vycházet ven. Mnoho lidí tedy poslouchá, čeká, až bombardování skončí, a pak podnikne další kroky."
Reportérka: Po setmění Írán zasáhl výškovou budovu v Bahrajnu. A toto je hotel Fairmont Dubai Palm. Dubaj, který se pyšní bohatstvím a stabilitou, kterou nabízí svým občanům i cizincům. Nyní je přední linií ve válce mezi USA a Íránem. Válce, která hrozí pohltit celý region. S neznámými a téměř jistě nechtěnými důsledky.
Moderátorka: Pojďme se nyní dozvědět více od naší americké redaktorky Anoushky Astany ve Washingtonu. Jaká je Trumpova motivace a jak riskantní je to všechno?
Reportérka: Myslím, že když posloucháte jeho slova z minulého večera, zní to jako nejradikálnější motivace, jakou si lze představit, s konečným cílem změny režimu. Ale když posloucháte jeho výroky o Íránu z posledních týdnů, vidíte, že se více soustředí na myšlenku odstranění íránských jaderných kapacit. V jistém smyslu si myslím, že prezident je trochu opojen vnímaným vojenským úspěchem ve Venezuele, a to lze slyšet i v názvu této operace, Operace Epic Fury, v tónu, který chce podle mě vyjádřit. Prezidenti v Bílém domě již desítky let diskutují o tom, jak se vypořádat s íránskou hrozbou. Dnes ráno jsem mluvila s někým, kdo byl přítomen těmto rozhovorům v letech Bidenovy a Obamovy vlády. Řekl mi, že v roce 2003 si mnoho lidí myslelo, že George W. Bush si vybral špatnou zemi, Irák místo Íránu. Ale také vysvětlila, proč tam nešli. Považovali to za velmi riskantní, nejen kvůli velikosti Íránu, ale také kvůli struktuře režimu, jeho vrstvám a touze přežít. A také proto, že Amerika nebyla kvůli své historii vnímána jako ten správný iniciátor změn. Dnes ráno jsem hovořila s dalším bývalým vyjednavačem, Aaronem Davidem Millerem, který si myslí, že Trumpovi bylo opakovaně řečeno, že pokud zaútočí na Írán, situace se vyhrotí, ale když k tomu došlo, výsledek takový nebyl. A možná proto tentokrát pokračoval. Miller však také varoval, že pokud je konečným cílem skutečně změna režimu, bude to vyžadovat více než jen toto a možná i pozemní operaci, o kterou Trumpovi příznivci nestojí.
Moderátorka: A proč to dělat uprostřed jaderných jednání?
Reportérka: No, myslím, že se dostali do docela složité situace. Bílý dům považuje arabské země za velmi důležité partnery a touto operací je přes noc rozladil. Ománci zprostředkovávali tato jednání a vlastně jsme to viděli od ománského ministra zahraničí. Napsal na Twitteru:
"Jsem zděšen. Aktivní a seriózní jednání byla opět podkopána. Tomu neslouží ani zájmy Spojených států, ani věc světového míru, a modlím se za nevinné, kteří budou trpět. Naléhavě žádám Spojené státy, aby se do toho dále nepletly. Tohle není vaše válka."
Existuje také riziko, že Amerika nebude v jednáních důvěryhodná, i když íránská reakce na možnou dohodu znamená, že Bílý dům by to mohl vnímat jako ultimátní diplomacii dělových člunů.
Moderátorka: V období před válkou v Iráku se o tom diskutovalo mnoho týdnů a byla přijata rezoluce OSN. Jak Trump zdůvodnil tento krok?
Reportérka: Myslím, že jsou zde určité paralely, když se hovoří o tom, že by rakety mohly zasáhnout USA a že jaderné kapacity by mohly umožnit výrobu bomby během několika dní. Pokud však posloucháte lidi, kteří sledují situaci v Íránu, nezdá se, že by tyto věci považovali za realistické. To však neznamená, že íránským motivům lze nutně věřit.
Moderátorka: Anushko, moc děkuji, že jste se k nám připojila. V posledních několika minutách íránská média oznámila, že při útocích bylo zabito 201 lidí a dalších 747 bylo zraněno. Nyní se ke mně připojuje Ken Pollock, bývalý vojenský analytik CIA pro oblast Perského zálivu, který působil v Radě národní bezpečnosti USA a nyní je viceprezidentem pro politiku v Middle East Institute. Kene Pollocku, existovala bezprostřední hrozba, jak tvrdil Donald Trump? A existovalo tedy nějaké právní ospravedlnění pro tuto válku?
Ken Pollock: Nejsem právník, takže nebudu odpovídat na právní otázky. Řeknu jen, že ne, Írán nepředstavoval bezprostřední hrozbu, rozhodně ne pro Spojené státy, rozhodně ne pro území Spojených států. Odůvodnění prezidenta Trumpa jsme částečně viděli v jeho včerejším projevu, ale předpokládám, že v průběhu následujících týdnů uslyšíme více od dalších představitelů administrativy. A ano, k tomu, co řekla Anushka, pokud se vám nelíbilo, jak se schylovalo k válce v Iráku, tak tamta válka v porovnání s dnešní bude vypadat jako dobře promyšlená, dobře naplánovaná a pečlivě připravená.
Moderátorka: Ano, vím, že jste pomáhal obhajovat válku v Iráku, ale tehdy proběhl proces OSN. Bylo to schváleno americkým Kongresem. Tentokrát nic z toho.
Ken Pollock: Ano, jak jsem řekl, tehdy alespoň prezident Bush šel do Kongresu. Šel tam několikrát. Některá prohlášení byla zavádějící. Některá byla prostě špatná, ale nevinně. Ale byla tam roční kampaň, která se snažila zdůvodnit válku. A Bushova administrativa se sice velmi neohrabaným způsobem, ale snažila získat podporu dalších zemí. Tentokrát to vypadá, že se to poněkud uspěchalo. A myslím, že jednou z velkých otázek, Kathy, je, zda prezident Trump plánoval kampaň za změnu režimu už od začátku, nebo zda k tomu došel náhle, v návalu okamžiku. Víte, řekl, že se řídí instinktem a často dělá rozhodnutí na základě něčeho, co se právě stalo. To se budeme muset dozvědět.
Moderátorka: Takže v jistém smyslu se jedná o potenciální válku, potenciálně velmi zdlouhavou válku, jejíž legálnost je sporná.
Ken Pollock: Souhlasím s tím, co říkáte. Nejste právník, ale jedná se o rozmar jednoho člověka.
Moderátorka: Lze něco udělat, aby ho v určitém okamžiku někdo zastavil?
Ken Pollock: Spojené státy mají tři různé složky vlády. Naše soudní moc se o to docela snažila a něco málo dokázala. Ale nakonec skutečnou kontrolou nad prezidentem Spojených států měl být náš Kongres, který je však od jeho návratu do úřadu nečinný. A upřímně řečeno, jak řekli dva moji přátelé ve skvělé knize, kterou kdysi napsali, je to už dvě nebo tři desetiletí nefunkční orgán.
Moderátorka: Mluvil jste o změně režimu a víte, že to se zdá být cílem Donalda Trumpa. Je to proveditelné ze vzduchu, nebo bude nutná pozemní kampaň se všemi důsledky, které to s sebou nese?
Ken Pollock: To je samozřejmě otázka za 64 bilionů dolarů. Je velmi obtížné změnit režim ze vzduchu. Většinou to selže. A země se o to snaží už 80 let, nezapomínejme. Obvykle, když se to podaří, je v tom nějaká pozemní složka. Nejbližší analogií, kterou můžeme uvést, je samozřejmě společná operace NATO proti Libyi v roce 2011. Ale i v Libyi došlo k obrovskému protestnímu hnutí, kterého se již účastnilo velké množství libyjských vojáků. A tak letecké síly NATO k tomu přidaly hlavně leteckou složku. V tomto případě nic takového nevidíme. A myslím si, že i kdyby to nějakým způsobem uspělo, a samozřejmě, nové technologie, nové schopnosti, mohlo by to vést k svržení tohoto režimu. Ale pak se dostanete k dalšímu problému, že by to mohlo svrhnout tento režim a poté by to mohlo vést k chaosu.
Moderátorka: Kene Pollocku, moc děkuji, že jste se k nám připojil. Bylo to Izrael, který jako první potvrdil, že dnes ráno probíhá bombardování, když oznámil, co nazval preventivním útokem na Írán. Podle izraelské armády zaútočilo 200 stíhaček na 500 cílů. Premiér Binyamin Netanyahu řekl, že útok, cituji, „umožní statečnému íránskému lidu zbavit se svého vražedného režimu“.
(...)
Reakce v Evropě byly různé. Prezident Macron řekl, že Francie stojí za svými spojenci, a varoval Írán, že musí zastavit své jaderné a raketové programy. Španělský premiér Pedro Sanchez však kritizoval akci USA a Izraele a vyzval k okamžitému uklidnění situace a plnému dodržování mezinárodního práva. Sir Keir Starmer se dříve obrátil na národ a potvrdil, že Británie nehrála v útocích žádnou roli, ale varoval, že Íránu nesmí být nikdy dovoleno vyvíjet jaderné zbraně. Řekl, že britská letadla létají na Blízkém východě v rámci obranných operací na ochranu našich lidí, našich zájmů a našich spojenců.
Starmer: Spojené království nehrálo v těchto útocích žádnou roli. Ale již dávno jsme jasně řekli, že íránský režim je naprosto odporný. Režim v Íránu je naprosto odporný. Zavraždili tisíce svých vlastních občanů, brutálně potlačili disent a snažili se destabilizovat region. I ve Spojeném království představuje íránský režim přímou hrozbu pro disidenty a židovskou komunitu.
Moderátorka: Nyní se ke mně připojuje sir Richard Dalton, bývalý britský velvyslanec v Íránu. Sire Richarde, vypadá to jako opakování irácké války, možná ještě horší, další nekonečná válka?
Richard Dalton: Ne nutně. Je možné, že drtivá síla, která je nasazena, brzy přinese konec. Ale je tu jeden aspekt, a to převaha lží a přehánění v odůvodnění, které uvádí agresor. Neexistuje absolutně žádný důkaz o současném programu jaderných zbraní. Netanjahu od konce 90. let tvrdí, že Írán je jen pár měsíců od získání jaderné zbraně, a to je dnes stejně nepravdivé jako tehdy. Vyzývám tedy ty, kteří tvrdí, že Írán v této věci lže, aby předložili důkazy, které mají. V současné době se jedná pouze o výmluvu.
Moderátorka: Jaký je tedy váš názor na legálnost tohoto jednání?
Richard Dalton: Jedná se nepochybně o nelegální agresi. Je to zločin. Odporná povaha íránské vlády neospravedlňuje masakr tohoto rozsahu ani pokus o zničení nezávislosti a suverenity členského státu OSN. Navíc je to v rozporu s pravidly a zákony, které byly stanoveny v důsledku otřesného zhroucení mezinárodního řádu ve 20. století a obětí našich otců a dědů, kteří se snažili prosadit, že národy mají právo nebýt vystaveny svévolnému použití síly k řešení sporů, a toto právo by mělo být respektováno. Nechci žít ve světě, kde jediným pravidlem je pravidlo, že autoritáři, ať už z Ruska nebo ze Spojených států, si mohou pravidla vymýšlet podle libosti.
Moderátorka: Ale slyšel jste, jak jsem podobný argument přednesla bývalému izraelskému premiérovi. A slyšel jste ho mluvit o genocidní hrozbě ze strany Íránu. Nemá to nějakou váhu?
Richard Dalton: Írán v současné době nemá genocidní schopnosti a žádná taková hrozba neexistuje. Je velmi nerozumné, že pan Bennet používá slovo genocida, když tolik mezinárodních odborníků na toto téma říká, že genocida je to, co dělají oni, Izraelci. Žijeme v době, kdy se imperialismus Spojených států vymkl kontrole. A je na čase zjistit, zda to, o čem pan Carney mluvil, k čemu vyzýval, totiž aby se proti tomu postavily střední mocnosti, má nějakou sílu. Bohužel, co je...
Moderátorka: Jen by mě zajímalo, co si myslíte o dnešním prohlášení Saúdů. Víte, v podstatě odsoudili zjevné útoky Íránu, což znamená, že podpora toho, co dělá Donald Trump, je významná, že?
Richard Dalton: Je to podpora toho, co dělá Donald Trump? Neviděl jsem pro to žádné důkazy. A samozřejmě odsoudili útoky na svém území, i když v některých případech se zdá, že cílem útoků byla americká zařízení.
Moderátorka: Zajímavé je, že Saúdská Arábie neodsoudila kroky USA, že?
Richard Dalton: Americký tyran si vybudoval jakousi hegemonii nad názory států. Slyšíme tedy britského premiéra, který zpočátku zaujal neutrální postoj, jak nyní říká, že je na Íránu, aby ukončil agresi proti němu. To je prostě absurdní a nejodpornější pokrytectví, vzhledem k postoji, který zaujímáme vůči agresorům jinde.
Moderátorka: Co si myslíte o reakci Keira Starmera? Víte, bude Spojené království nevyhnutelně vtaženo do této situace, protože zdůrazňoval nutnost zastavit další eskalaci, respektovat mezinárodní právo a tak dále. Bude Spojené království vtaženo do této situace, mimo jiné proto, že Trump možná bude potřebovat využít britsko-americkou základnu v Diego Garcia?
Richard Dalton: Rozhodně by neměli dělat Spojené království spoluviníkem své agrese. Více o mezinárodní diplomatické reakci se dozvíme, až uvidíme výsledky, pokud nějaké budou, zasedání Rady bezpečnosti OSN. A uvidíme, zda tento údajný zájem britské vlády o mezinárodní právo má v praxi nějaký význam. Měli by vyzvat k příměří, jak to udělal generální tajemník OSN.
