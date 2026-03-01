Děti v Gaze a zapomenutí mrtví v Íránu

1. 3. 2026 / Fabiano Golgo

Morální rozhořčení je zvláštní měna. Někde se jí rozhazuje plnými hrstmi, jinde se s ní zachází překvapivě úsporně. Vezměme si válku v pásmu Gazy. Smrt palestinských civilistů — zvláště dětí — vyvolala po celém světě  protesty proti Benjaminu Netanyahuovi a izraelské vládě. Davy zaplňují náměstí, univerzity bouří a morální slovník se rychle stává absolutním. Slova jako válečné zločiny, genocida nebo zločinné vedení státu zaznívají bez velkého váhání.

 

A přiznejme si hned na začátku jednu věc: mrtvé děti si zaslouží rozhořčení. Vždy. Všude. Ale podívejme se na jinou hromadu těl.

Na konci roku 2025 a na začátku roku 2026 vypukly po celém Íránu protesty proti režimu v islámské repiublice Íránu. To, co následovalo, nebyla jen represe, ale jeden z nejkrvavějších zásahů proti protestujícím v moderní historii.

Organizace na ochranu lidských práv zdokumentovaly tisíce civilistů zabitých íránskými bezpečnostními silami. Ověřené počty přesahují 7 000 mrtvých, zatímco některé odhady — kvůli informační blokádě — mluví o desítkách tisíc obětí.

Nešlo o nepřátelské vojáky.

Nešlo o ozbrojené bojovníky.

Byli to občané protestující proti vlastní vládě.

Byli zastřeleni v ulicích.

Systém, který za to nesl odpovědnost, byl nakonec podřízen nejvyššímu vůdci Alimu Chameneiímu, jenž vládl Íránu více než tři desetiletí. A právě tady začíná globální morální kompas podivně kolísat.

Protože zatímco kvůli Gaze zaplnily západní města demonstrace, masakr íránských protestujících nic podobného nevyvolal. Žádné univerzitní stanové tábory. Žádné týdny nepřetržitých protestů. Žádnou lavinu morálních odsudků.

Zkusme jednoduchý experiment. Představme si, že by Donald Trump nějakým způsobem dopadl Netanjahua a nechal ho popravit za smrt civilistů v Gaze. Co by se stalo?

Vyšli by demonstranti do ulic a křičeli o porušení suverenity? Psali by profesoři eseje o nezákonnosti zabíjení zahraničních lídrů? Ozývalo by se na univerzitách slovo mimosoudní poprava? Nebo by mnoho těch samých lidí — potichu nebo docela nahlas — slavilo?

Odpověď pravděpodobně není příliš těžké odhadnout.

Protože skutečnou hranicí dnešní protestní politiky není násilí. Je to příběh. Mrtví v Gaze zapadají do známého příběhu: mocný stát spojený se Západem ubližuje civilistům. Mrtví v Íránu vyprávějí jiný příběh: revoluční režim, který se vymezuje proti Západu, zabíjí vlastní obyvatelstvo, aby si udržel moc. A ten příběh je nepohodlný.

Íránští protestující nežádali americké bomby ani izraelskou intervenci. Požadovali ty nejobyčejnější politické věci: svobodu mluvit, svobodu protestovat, svobodu nebýt ovládán duchovní diktaturou. Místo toho dostali kulky od státních sil včetně Islámské revoluční gardy. A když zemřeli, jejich smrt vyvolala jen zlomek pozornosti, jaká se běžně věnuje jiným konfliktům.

Proč jsou některé smrti hlasité a jiné tiché? Nepříjemná pravda je, že dnešní rozhořčení často následuje ideologii, nikoli utrpení. Když civilisty zabije vláda spojovaná se Západem, vzniká morální poplach. Když autoritářský režim zabije tisíce vlastních občanů, reakce je tlumená, opatrná, skoro akademická.

Těla jsou stejná. Rozhořčení nikoli.

To vede k velmi nepříjemné otázce.

Jestli smrt tisíců íránských civilistů za vlády Aliho Chameneího nevyvolala globální morální bouři — jestli nezaplnila náměstí v Londýně, Paříži, Berlíně nebo New Yorku — pak začíná být zřejmé, že některé projevy rozhořčení nejsou univerzální. Jsou selektivní.

A jestli smrt vládce, který stál v čele systému zabíjejícího vlastní občany, vyvolá větší pobouření než smrt těch občanů samotných, pak je slovo pokrytectví možná nepříjemné. Ale přesné.

Vítám smrt tohoto monstra, které zavraždilo tisíce a tisíce svých vlastních občanů, aby se nevzdalo své moci. Stejně tak bych uvítal, kdyby kdokoli, dokonce i Joker nebo Lex Luthor, zbavil Netanjahua moci za jeho pokus o genocidu v Gaze. 

Ať Chameneí shoří v pekle. 

